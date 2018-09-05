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05.09.2018, 09:28

"Быстро закончить войну": Вакарчук раскритиковал политиков

"Быстро закончить войну": Вакарчук раскритиковал политиков - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Виктория Квитка)

Решение о скором прекращении войны целиком и полностью зависит от тех, кто эту войну режиссирует - руководства РФ, подчеркнул музыкант

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Тот украинский политик, кандидат в президенты или общественный деятель, который заявляет, что знает, как быстро закончить войну на востоке Украины - или врет, или лукавит. Об этом заявил  лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообшает Украинская правда.

"Врет, потому что у Украины сейчас нет возможности единолично завершить эту войну. Лукавит, потому что единственный способ сделать это сегодня - признать проигрыш или, другими словами, потерять часть независимости. А затем, возможно, и всю независимость", - отметил Вакарчук.

По его словам, решение о скором прекращении войны целиком и полностью зависит от тех, кто эту войну режиссирует - руководства Российской Федерации

"Никаких других причин, кроме получения политического контроля над Украиной, у них нет. Это следует из одного неприятного, но очевидного факта: большая часть политической элиты России, так или иначе, не признает самого факта существования Украины, как полноценного независимого суверенного государства", - подчеркнул Вакарчук.

Он убежден, что украинцы должны осознать - единственный способ выжить Украине как государству – это стать сильными.

"Сильными не благодаря, а в противовес. Мы не можем остановить войну сегодня, но мы можем создать условия, при которых продолжать войну против нас будет бессмысленно. Мы не можем сразу остановить агрессию со стороны врага, но можем свести его последствия к минимуму", - отметил музыкант.

24 августа, в День Независимости Украины, группа "Океан Эльзы" дала большой концерт на НСК Олимпийский в Киеве.

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Теги: Вакарчук Святослав, война в донбассе, рф
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