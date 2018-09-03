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03.09.2018, 18:17

Франция: Убийство Захарченко не влияет на обязательства по Минску

Франция: Убийство Захарченко не влияет на обязательства по Минску - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В МИД Франции заявляют, что встречи в нормандском формате по прежнему актуальны

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Убийство главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко не отменяет необходимости выполнения минских договоренностей и проведения встреч в "нормандском формате". Об этом сообщается в комментарии на сайте МИД Франции.

"Последние события на востоке Украины вряд ли ставят под сомнение обязательства сторон по минским договоренностям, а также актуальность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Именно из-за того, что может возникнуть напряженность, необходимо добросовестно проводить переговоры, отметили в министерстве.

Ранее в МИД Германии заявили, что убийство Захарченко не должно негативно повлиять на реализацию минских соглашений и продолжение переговорного процесса. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко не означает выход России из минского процесса.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. 

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Теги: франция, минские соглашения, нормандский формат, Александр Захарченко
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