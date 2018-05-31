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31.05.2018, 06:20

Теракт в Брюсселе в Льеже: ИГ взяли на себя ответственность

Теракт в Брюсселе в Льеже: ИГ взяли на себя ответственность - Фото
Фото: twitter.com/InfosFrancaises

В ИГ взяли на себя ответственность за нападение и убийство двоих полиицейских

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Ответственность за нападение  в бельгийском городе Льеж взяли на себя террористы Исламского государства. Об этом сообщает AFP.

Погибли двое полицейских и пассажир машины.

Нападавшим был 36-летний Бенжамэн Эрман. Утверждается, что ранее был осужден за "мелкое преступление" и отбывал наказание в тюрьме. По данным телеканала, полиция утверждает, что в заключении он приобщился к радикальным настроениям.

В Льеж отравились король Бельгии Филипп и премьер Шарль Мишель.

29 мая сообщалось, что в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил двух  полицейских, еще двое получили ранения.

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Теги: бельгия, Льеж
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