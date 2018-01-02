Житель Молдовы получил три года за "минирование" вокзала в Киеве

Молдаванин сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице в начале июля

Иностранец, который "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал в Киеве, приговорен к трем годам тюрьмы. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"С участием прокурора Киевской местной прокуратуры № 9 объявлено обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице", - уточнил Лысенко.

В начале июля в дежурную часть отдела полиции на ст. Киев-Пассажирский поступило сообщение о подготовке взрыва на столичном железнодорожном вокзале. Работники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий "минера" удалось идентифицировать и задержать. Выяснилось, что ложное сообщение о заминировании злоумышленник сделал из хулиганских побуждений.

Приговором Соломенского районного суда Киева мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Молдовы грозило до шести лет за "минирование" вокзала.

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