Лучшие из лучших. Главное о кинопремии Оскар-2017

В 2017 многие фильмы представлены сразу в несколько номинациях и конкуренция огромна. Но главный фаворит и рекордсмен - нашумевший мюзикл "Ла-Ла Ленд"

"Завоевание премии Оскар считается высшим досягаемым пределом в мире кино, воплощением профессионального успеха", - сказал однажды американский кинокритик Эмануэль Леви.

О номинантах премии в 2017 году, лучших фильмах по версии Американской академии кинематографических искусств и наук, оскароносных рекордсменах и украинском кино в истории Оскара - в материале LIGA.net.

Главные мужчины Оскара-2017

В 2017 году претендентами на звание исполнителя лучшей мужской роли стали Райан Гослинг ("Ла-Ла-Ленд"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести") и Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик").

Для Гослинга Оскар за главную роль в нашумевшем "Ла-Ла Ленде" может стать первой премией. В 2007 году актер был претендентом на Оскар в аналогичной номинации за фильм "Полу Нельсон", однако Оскар тогда достался Форесту Уитакеру за роль в "Последнем короле Шотландии".





Райан Гослинг (фото - ЕРА)

А вот Дензел Вашингтон, в случае победы в этой номинации, пополнит коллекцию уже третьим Оскаром. Предыдущие актер получил за роли в фильмах "Слава" и "Тренировочный день".





Дензел Вашингтон (фото - ЕРА)

К слову, главная интрига прошлогодней церемонии награждения - Леонардо Ди Каприо - в этом году на премию не номинирован.

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Кейси Аффлек уже удостоился награды Золотой глобус за роль в фильме "Манчестер у моря", однако в этом году конкуренция как никогда большая, и мюзикл "Ла-Ла Ленд" соревнуется с "Манчестером…" сразу в нескольких номинациях.





Кейси Аффлек (фото - ЕРА)

Для Гарфилда и звезды "Властелина колец" Мортенсена Оскар-2017 может стать первой премией в коллекции кинонаград.





Эндрю Гарфилд (фото - ЕРА)





Вигго Мортенсен (фото - ЕРА)

Номинация "Главная женская роль"

В 2017 году за звание актрисы, сыгравшей лучшую женскую роль, соревнуются Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

Французская актриса Изабель Юппер может похвалиться солидной коллекцией кинонаград, среди которых британская BAFTA, премии Каннского и Венецианского кинофестивалей и Золотой глобус.





Изабель Юппер и режиссер фильма "Она" Пол Верховен (ЕРА)

Однако на Оскар Юппер была номинирована впервые, как и эфиопская и ирландская актриса Рут Негга.





Рут Негга (фото - ЕРА)

Звезда "Леона", "Черного лебедя", "Тора" и "Звездных войн" Натали Портман в этом году может получить уже второй Оскар. Первой премии актриса удостоилась за лучшую женскую роль, сыграв балерину в психологическом триллере "Черный лебедь".





Натали Портман (фото - ЕРА)

Эмма Стоун может принести еще одну премию в копилку "Ла-Ла Ленда". За роль в мюзикле актриса уже получила награды Золотой глобус, BAFTA, AACTA International Award, Международного кинофестиваля Голливуда, премии Гильдии киноактёров США и Венецианского кинофестиваля.





Эмма Стоун (фото - ЕРА)

"Королева Голливуда" Мэрил Стрип была номинирована на получение премии Киноакадемии США уже в 20-й раз за карьеру. Никто за всю историю Голливуда не номинировался на основной киноприз больше Стрип. Джек Николсон и Кэтрин Хепбёрн попадали в список номинантов от Киноакадемии по 12 раз.





Мэрил Стрип (фото - ЕРА)

В начале года в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения кинопремии Золотой Глобус, на котором Стрип получила почетную премию им. Сесиля Де Милля "за жизненные достижения в области кинематографа".

Оскар-2017 омрачила смерть французской актрисы, исполнительницы главной роли в фильме Михаэля Ханеке "Любовь" Эммануэль Ривы. В 2013 году в возрасте 85 лет она стала самой пожилой номинанткой на премию Оскар.

Оскар и Украина

Украина представляет свои фильмы в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", начиная с 1997 года.

В 2004 году представленный Украиной на Оскар фильм "Водитель для Веры", в котором сыграл Богдан Ступка, был дисквалифицирован из-за преимущественно российского производства.

В 2014 году Украина выдвинула на Оскар фильм Олеся Санина "Поводырь", но кинолента не получила номинации.

В 2016 году фильм "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" ("Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom") попал в пятерку номинантов 88-й кинопремии Оскар в категории "Лучший документальный фильм". Однако победу тогда одержала британская документальная кинолента "Эми" о жизни и смерти певицы Эми Уайнхаус.

В этом году фильмы украинского производства не представлены в номинациях на Оскар.

Номинанты на звание "Лучший фильм"

В 2017 году в номинации лучший фильм из 336 претендентов были отобраны девять картин: "Прибытие" (реж. Дени Вильнев), "По соображениям совести" ("Hacksaw Ridge", реж. Мэл Гибсон), "Скрытые фигуры" (реж. Тед Мелфи), "Лев" (реж. Гарт Дэвис), "Лунный свет" (реж. Барри Дженкинс), "Ограды" (реж. Дензел Вашингтон), "Любой ценой" ("Hell Or High Water", реж. Дэвид Маккензи), "Ла-Ла Ленд" (реж. реж. Дэмьен Шазелл), "Манчестер у моря" (реж. Кеннет Лонерган).

Рекордсменом по количеству номинаций стал мюзикл "Ла-Ла Ленд", - он представлен в 13 категориях (в номинации "Лучшая песня" мюзикл представлен дважды). История о юных покорителях Голливуда - джазовом музыканте и актрисе - удостоилась семи Золотых глобусов, премий Венецианского международного кинофестиваля, BAFTA и Гильдии киноактеров США.





Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд" (фото: imdb.com)

Премьера фильма в мире была встречена преимущественно положительными отзывами, несмотря на редкий для современного Голливуда жанр мюзикла.

На главные роли в фильме рассматривались также актеры Майлз Теллер и Эмма Уотсон.

Драма "Лев" совместного производства Австралии, Британии и США повествует о жизни мальчика-индуса, случайно потерявшегося в пятилетнем возрасте и попавшего затем в приемную семью. Однако желание найти своих родных одолевает Сару 25 лет спустя.





Кадр из фильма "Лев" (фото: imdb.com)

"Лев" представлен в шести номинациях на Оскар.

Еще один номинант на Оскар - драматический фильм "Ограды" - поднимает социальную проблему расовой дискриминации в США в 1950-х годах. Особенность киноленты - доминирование в сюжете диалогов, которые и раскрывают предысторию героев, их мысли, переживания и жестокость окружающего их мира.





Кадр из фильма "Ограды" (фото: imdb.com)

Фильм основан на одноименной пьесе Аугуста Уилсона, получившей Пулитцеровскую премию в 1987-м году.

Кроме звания лучшего фильма, "Ограды" претендуют также на премии в номинациях "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучший адаптированный сценарий".

Еще одним фильмом, поднимающем тему расовой дискриминации, представленном на премии Оскар стала драма "Скрытые фигуры". Четверо девушек, работающих в NASA в отделе вычислений столкнулись с проблемой дискриминации не только по расовому, но и половому признаку. Однако благодаря своим феноменальным способностям они отстаивают свое право работать рядом с мужчинами. Фильм основан на реальных событиях 1969 года в США, когда был реализован проект "Меркурий" и проведен полёт "Аполлона 11" на Луну.





Кадр из фильма "Скрытые фигуры" (фото: imdb.com)

Одну из ролей в драме "Скрытые фигуры" сыграл Джим Парсонс, прославившийся своей ролью Шелдона Купера в сериале "Теория большого взрыва".

Слоган фильма "Луннай свет" - "Судьбу не выбирают". Но главный герой этой драмы все же попытается доказать обратное и пойти против мира, в котором правят наркотики и деньги. В фильме поднята тема гомосексуализма и человеческих отношений.





Кадр из фильма "Лунный свет (фото: imdb.com)

"Лунный свет" представлен в восьми номинациях.

Еще одна драма - "По соображениям совести" Мэла Гибсона - представлена в шести номинациях на Оскар. Кинолента, основанная на реальных событиях, повествует об одном из первых "отказников" Второй мировой войны. Американец Десмонд Досс по религиозным убеждениям отказался брать в руки оружие и убивать, но спас за годы войны сотни жизней в качестве медика и получил 12 медалей и боевых наград.





Кадр из фильма "По соображениям совести" (фото: imdb.com)

"Любой ценой" - американский современный вестерн, драма с элементами детектива режиссера Дэвида Маккензи. Главные герои - два брата - пытаясь покрыть долги, грабят банки. Однако цель их вовсе не собственное обогащение. Лейтмотив фильма - справедливость, ее поиски и размытие границ черного и белого в современном мире.





Кадр из фильма "Любой ценой" (фото: imdb.com)

Начало драмы "Манчестер у моря" похоже на завязку типичной американской комедии - нелюдимому слесарю по имени Ли выпадает сомнительное, по его мнению, счастье стать опекуном 16-летнего сына своего умершего брата. Но общение с племянником и переезд в родной город под названием Манчестер-у-моря заставляют главного героя задуматься о прошлом и трагедии, которая много лет назад постигла его семью.





Кадр из фильма "Манчестер у моря" (фото: imdb.com)

Тему Космоса, НЛО и внеземной жизни на Оскаре-2017 представляет фильм "Прибытие" с Эми Адамс и Джереми Реннером (звездой "Мститетелей") в главных ролях. Но знакомство человечества с инопланетными существами подано режиссером Дени Вильневым в весьма нетрадиционной форме. Проблема, которую пытаются решить не военные, а филолог и ученый, - это способ коммуникации, язык представителей другой планеты, который не похож ни на одну известную человечеству письменность. Фоновой сюжетной линией фильма стала личная драма главной героини, осознавшей свою способность видеть трагическое будущее своей семьи.





Кадр из фильма "Прибытие" (фото: imdb.com)

И еще немного о номинантах

В номинации "Лучшие костюмы" представлен фильм, снятый по сценарию Джоан Роулинг, "Фантастические твари и где их искать".

На звание лучшего анимационного фильма в этом году претендует полюбившийся и детям, и взрослым мультфильм "Зверополис".

В номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" представлена британская кинолента "Белые каски" о работе добровольческого отряда гражданской обороны в Сирии.

Церемония награждения кинопремией Оскар-2017 состоится 26 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. По киевскому времени начало церемеонии 27 февраля в 02:00.

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