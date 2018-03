90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году

Рекордсмен по номинациям в этом году - фильм "Форма воды", который претендует на 13 статуэток

В этом году Оскар празднует свой 90-летний юбилей. В честь памятной даты организаторы обещают особо торжественную атмосферу на церемонии вручения, а на сайте премии с ностальгией вспоминают самые яркие эпизоды и номинантов за всю 90-летнюю историю.

Но традициям не изменят даже в честь юбилея: номинации, номинанты и золотые статуэтки будут, как и всегда. О претендентах на звание лучший фильм года и о тех, кого могут назвать лучшими актером и актрисой - в кратком обзоре LIGA.net.

В этот раз на звание лучший фильм года номинированы девять картин:

"Зови меня своим именем" (представлен в 4 номинациях)

Совместная картина США, Италии, Бразилии и Франции. Режиссер - Лука Гуаданьино. В главных ролях - Тимоти Шаламе, Арми Хаммер, Майкл Сталберг и Амира Казар. События фильма разворачиваются в 1983 году. Эта драма - о романтических отношениях 17-летнего Элио Перлмана и 24-летнего ученого по имени Оливер.

"Темные времена" (представлен в 6 номинациях)

Военная драма-биография, повествующая об Уинстоне Черчилле в один из самых сложных периодов для Великобритании и всего человечества - во время Второй мировой войны. Режиссер киноленты - Джо Райт, в главных ролях - Гэри Олдмен, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас, Лили Джеймс, Стивен Диллэйн.

"Дюнкерк" (представлен в 8 номинациях)

Еще одна военная драма среди номинантов в этом году. Режиссер - Кристофер Нолан. Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции - эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году. В главных ролях - Фионн Уайтхед, Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Гарри Стайлз.

"Прочь" (представлен в 4 номинациях)

Американский детективно-сатирический фильм ужасов режиссера Джордана Пила. В главных ролях - Дэниел Калуя и Эллисон Уильямс.

"Леди Бёрд" (представлен в 5 номинациях)

Американская трагикомедия о девушке-подростке, которая сама себя прозвала Леди Бёрд. Она мечтает вырваться из маленького городка и жить в Нью-Йорке, но стремления девушки не понимают даже ее собственные родители. Режиссер фильма - Грета Гервиг, в главных ролях - Сирша Ронан, Лори Меткалф, Одейя Раш, Кэтрин Ньютон и Тимоти Шаламе.

"Призрачная нить" (представлен в 6 номинациях)

История о лондонском кутурье Вудкоке, убежденном холостяке, для которого женщины - всего лишь разовый источник вдохновения. Но однажды он встречает ту, которая пускает всю его запланированную заранее жизнь под откос. Режиссер фильма - Пол Томас Андерсон, в главных ролях - Дэниэл Дэй-Льюис и Лесли Мэнвилл.

"Секретное досье" (представлен в 2 номинациях)

Драматический триллер Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Мерил Стрип в гланвхы ролях. Картина рассказывает журналистах из изданий The New York Times и The Washington Post, которые рассекретили документы Пентагона о вьетнамской войне.

"Форма воды" (представлен в 13 номинациях)

Американская фэнтезийная мелодрама режиссера Гильермо дель Торо. Действие картины происходит примерно в 1962 году, на фоне противостояния СССР и США в холодной войне. Главная героиня - уборщица в секретной военной лаборатории в Балтиморе, незаметная женщина со скучной и однообразной жизнью. Но однажды в лабораторию привозят некий новый "объект" для изучения - амфибию с обликом гуманоида.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (представлен в 6 номинациях)

Фильм совместного производства Британии и США рассказывает историю женщины, которая выступила против властей и полиции в своем городке, чтобы заставить их раскрыть убийство своей дочери. Жанр ленты - драма, комедия, криминал; режиссер - Мартин Макдонах. В главных ролях Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс, Питер Динклэйдж.

На это звание лучший фильм на иностранном языке претендуют четыре фильма: "Фантастическая женщина" (Чили), "Инсульт" (Ливия), "Нелюбимый" (Россия), "О теле и душе" (Венгрия), "Квадрат" (Швеция). Фильма-номинанта от Украины в этой категории в этом году нет.

В номинации лучший документальный фильм представлены пять фильмов: "Абакус: достаточно мал для тюрьмы" (режиссер - Стив Джеймс; США), "Лица, деревни" (режиссер - Аньес Варда; Франция), "Икарус" (режиссеры - Брайан Фогель, Ден Коган; США), "Последние люди в Алеппо" (режиссер - Фирас Файяд; Сирия, Дания), "Стройнг-Айленд" (режиссер - Янс Форд; США).

Лучшим анимационном фильмом может стать один из следующих претендентов:

"Босс-молокосос" (режиссер - Том Макграт; США)

"Кормилец" (режиссер - Нора Твоми; Канада, Ирландия, Люксембург)

"Тайна Коко" (режиссеры - Ли Анкрич, Эдриан Молина; США)

"Ван Гог. С любовью, Винсент" (Хью Уэлшман, Дорота Кобела; Великобритания, Польша)

За победу в номинации лучшая женская роль первого плана борются Мерил Стрип ("Секретное досье"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Бёрд").

В номинации лучшая мужская роль первого плана - Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Гэри Олдмен ("Темные времена"), Дензел Вашингтон ("Роман, Израиль, Esq.").

Всего ежегодно вручаются премии в 16 номинациях. Наград удостаиваются не только лучшие фильмы и актеры, но также режиссеры, дизайнеры (за достижения в дизайне костюмов), гримеры и композиторы.

Церемония вручения кинопремии Оскар состоится в ночь с 4 на 5 марта по киевскому времени.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.