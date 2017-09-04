Снова в школу. Чем Минздрав рекомендует кормить школьников

Меньше сахара и соли, больше овощей и злаков. Первый материал из цикла статей о здоровом питании в совместном проекте Liga.net и компании АВК

Накануне старта учебного года у прилавка одной из торговых сетей столпотворение. Родители выбирают ланч-боксы для своих чад - ведь в ближайшие месяцы им придется снабжать детей бутербродами, фруктами, соками, чтобы те подкрепились во время учебного процесса. Собрать ланч-бокс с отменой бесплатного питания в школах стало задачей повсеместной. Ведь многие родители сомневаются в качестве еды, предлагаемой в школьных столовых.

Возможно, собирать тормозки в школы скоро не придется. Ведь еще не все родители в курсе, что Министерство здравоохранения Украины разработало и предоставило на обсуждение проект приказа, согласно которому еда в заведениях питания детских учреждений должна быть здоровой. Если школы, конечно, будут рекомендации соблюдать.

Сейчас для украинских школ и детсадов действует постановление Кабмина об утверждении норм питания в учебных и оздоровительных заведениях от 2004 года. В документе прописано, как в рационе ребенка должны распределяться продуктовые наборы - сколько тех или иных видов продуктов должно быть в питании ребенка в процентном соотношении. Но в документе нет строгих критериев относительно качества продуктов. Этим озаботились в новых рекомендациях Миздрава.

LIGA.net разбиралась в том, что Минздрав рекомендует потреблять школьникам на школьных переменах и кто будет рекомендаций Минздрава придерживаться.

Что рекомендуют

Согласно обнародованному на сайте Минздрава документу, Минздрав озаботился тем, что потребление вредных продуктов - то есть блюд с высоким содержанием жиров, сахара, соли, консервантов - стало очень распространено среди школьников. Последствием такого несбалансированного питания в министерстве называют рост заболеваемости ожирением, которое приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету. С целью минимизации пагубного влияния на детский организм продающихся в школьных столовых булочек и газировок, Минздрав рекомендует продавать там только ими рекомендованные продукты. Эти же правила распространяются и на детсады, кружки, студии и специальные средние учебные заведения - училища.

Что же рекомендует Минздрав? Если посмотреть на документ, то складывается впечатление, что школьникам полезна только пресная еда, овощи, фрукты, злаки, орехи, соки и нежирная молочная продукция.





Как пояснил LIGA.net президент Ассоциации диетологовУкраины Олег Швец, который непосредственно разрабатывал рекомендации к питанию детей, при утверждении перечня продуктов, которые рекомендовано продавать в школьных столовых, он руководствовался международными и национальными рекомендациями по питанию для детей. "Снижение потребления сахара и соли - это требование той же Всемирной организации здравоохранения. А отсутствие в рекомендациях сладостей связано с тем, что зачастую дети, полакомившись, например, шоколадом, не потребляют другие продукты питания, необходимые для сбалансированного роста и развития", - говорит он. Он уверен, что дети могут получать достаточный объем глюкозы и из злаков и фруктов, которые при этом привносят в организм другие полезные вещества.

По словам Швеца, изначально приказ Минздрава задумывался как документ, обязательный к исполнению всеми заведениями питания системы образования разных уровней. Однако сейчас диетолог надеется, что в течение последующих двух недель документ с доработками будет принят и подписан главой Минздрава как руководство к действию на усмотрение руководства школ. "Обсуждение документа уже закончено, есть некоторые замечания со стороны Минагрополитики и Академии медицинских наук. Но они несущественны и мы их учтен", - рассказал Швец, отказавшись конкретизировать замечания.

Соглашается со Швецом и диетолог Екатерина Мартовицкая. "Перечисленные продукты в проекте приказа Минздрава очень полезны. На их основе можно построить разнообразнейший рацион", - говорит она. По ее словам, то, что сахар и соль присутствуют, в ограниченном количестве - хорошо. "Детям важно формировать правильные вкусовые привычки, и важно дать правильно развития телу", - говорит она.

Согласно обнародованному Минздравом документу, питание в школах и детсадах должно быть разнообразным, ежедневный рационе должен состоять не менее чем из четырех блюд. При трехразовом питании в рационе ежедневно должно бать не менее пяти порций овощей или фруктов. Есть в документе и довольно экзотические позиции. В частности, речь идет о приготовлении в столовых заменителя молока из миндаля или бутербродов с безглютеновым хлебом.

Кроме того, в документе заложен целый перечень требований к блюдам и способах приготовления продуктов, проконтролировать которые госорганы не смогут, ведь документ носит рекомендательный характер. Швец рассказал LIGA.net , что изначально контроль за соблюдением заложенных в проекте приказа правил планировать возложить на Госпродпотребслужбу - ведомство, ответственное за безопасность продуктов питания и соблюдение прав потребителей. Однако глава ассоциации диетологов затруднился ответить на вопрос о том, когда ответственный госорган сможет совершать эти действия - то есть когда требования Минздрава станут обязательными для внедрения всеми садами и школами страны.

Прислушаются ли к Минздраву?

Опрошенные LIGA.net директоры украинских школ уверены в том, что еда в столовых вверенных им учебных заведений и без рекомендация Минздрава достаточно качественна и безопасна. "Следить за сбалансированностью рациона каждого ученика мы не в силах, у каждого свои предпочтения. Это, скорее, удел родителей", - признается один из директоров столичной школы, попросивший не называть его имени. Еще один руководитель учебного заведения говорит, что пристальное внимание на состояние продуктов в школьной столовой обращает только в случае получения запрос или жалоба от родителей. "Бывали случаи, когда родители жаловались на качество продуктов. Но результаты проверок подтверждали, что нарушений со стороны школ нет", - говорит он.

В дошкольных учебных заведениях родители оплачивают питание самостоятельно - день питания в государственном садике обходится в 7-20 гривень. При этом родители не могут вмешиваться в процесс формирования меню - этим занимается специальный человек - диетсестра совместно с поваром. "Только если твой ребенок аллергик, можно принести справку от педиатра о том, что ему назначена диета. И тогда такое предписание обязаны выполнить. Или же есть вероятность договориться с воспитателем о том ,чтобы блюда, содержащие аллерген, ребенку просто не давали", - рассказывает мама 5-летней Александры Татьяна П.

В то же время от потребления "неполезных" продуктов дети не застрахованы. "Ведь ничто не мешает ребенку выйти за пределы школы и в первом же попавшемся киоске купить то, что он любит - конфету, шоколадку, чипсы или сухарики. Поэтому соблюдать правильное здоровое питание нужно хотя бы в школе, там, где это возможно", - говорит один из директоров школы.

Соглашается с ним и Екатерина Мартовицкая. "Я не вижу ничего плохого в отсутствии шоколада, конфет и других снеков. В школе дети лишь какое-то время суток. И все-таки ответственность за их здоровье в это время несет государство и школьная столовая в ом числе. У них есть другая часть дня, родители, родственники, свободный доступ к снекам в магазине, поэтому никакой обделенности и лишенности детства не будет", - говорит она.

При этом педиатр Евгений Комаровский говорит о том, что небольшой кусочек шоколад не навредит школьнику перед контрольной или экзаменом. Однако следует следить за тем, чтоб у ребенка не было лишнего веса и создать условия для двигательной активности ребёнка.

Мария Бровинская

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