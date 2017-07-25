Смертельная перестрелка в Днепре: подробности и версии

Как утверждает раненый адвокат, об угрозах в адрес семьи полиция знала заранее - и ничего не предприняла





Никакой политики или российского следа в убийстве бойцов АТО полиция не видит: предварительная версия - "экономические интересы сторон". Но, как утверждает раненый адвокат, об угрозах в адрес семьи полиция знала заранее - и ничего не предприняла.



Вместо переговоров - стрельба



Вчера вечером (24 июля) около 19:50 в центре Днепра, возле кальянной Д.О.М, произошла длительная перестрелка, в которой были убиты двое бойцов АТО - Алексей Вагнер и Максим Иващук, а также ранен адвокат Эдмонд Саакян. Кроме Саакяна, по данным полиции, ранения получили еще четыре человека, но официально их фамилии пока не раскрываются.



Как рассказал журналистам в больнице Эдмонд Саакян, в кафе планировалось провести переговоры. В них участвовали сам адвокат, его брат и четверо АТОшников, а также представители напавшей стороны.



"Сначала их был один или два человека. Потом подвалила резко толпа, и у одного под курткой я увидел автомат. И уже начались такие разговоры, что будут нас валить. Я сделал вид, что испугался, и сказал брату: дай ключи от машины, я не хочу в этом участвовать, я буду сидеть в машине. А у брата в багажнике охотничий карабин лежит. Я открыл багажник, достал карабин, и в этот момент они начали стрелять. Попали мне в живот. Я стрелял в ответ. Потом попали в ногу один раз - я упал, второй раз в ногу, в плечо. И потом у меня кончились патроны. К сожалению, в охотничьем карабине 10 патронов всего", - говорит Саакаян.



Адвокат утверждает, что даже не допускал возможности такой перестрелки в центре Днепра: "Когда они назначили встречу, я решил пойти поддержать брата, посмотреть, что там за ситуация... У меня дома полно оружия, моего личного, законного. Я взял бы свое оружие. Я просто не думал, что до такой степени обнаглеют, и в центре Днепра будет стрельба".





Момент смертельной перестрелки в Днепре. Видео содержит шокирующие кадры (YouTube / Информатор)



Сообщается, что огонь по ветеранам АТО велся из автоматического оружия с дистанции в несколько метров. Очевидцы утверждают, что неизвестные буквально расстреляли ветеранов, которые находились на летней площадке кафе, после чего сели в авто и уехали.



"Выстрелов было много, непрерывно на протяжении минуты, может быть, дольше. Стрелявший попал в двух мужчин, потом сел в машину и уехал", - цитирует днепроперовское издание Информатор слова очевидца Юлии.



"Услышали выстрелов десять, может даже больше", - рассказывают свидетели.

Несколько пуль продырявили стекла автомобилей, припаркованных неподалеку от кафе.



В пресс-службе национальной полиции Днепропетровской области сообщили, что на месте происшествия, кроме многочисленных гильз, найдены патроны. Один из автоматов Калашникова, - из которых, предварительно, и расстреляли бойцов АТО, - был выброшен на дорогу чуть дальше по проспекту Гагарина, возле торгового центра Нагорный.



Один боец АТО в результате обстрела погиб на месте. Второго пытались спасти, но его ранение было очень тяжелым, с большой кровопотерей, и он умер почти сразу, - в больницу его привезли в состоянии клинической смерти, реанимация оказалась бесполезна. Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот и еще несколько ранений, находится под охраной в больнице Мечникова. Там же, по данным местных СМИ, получают помощь и несколько нападавших. Они сами приехали в больницу за медицинской помощью. Состояние двоих раненых расценивается как тяжелое, троих - средней степени тяжести. Проведены четыре операции.



Кем были погибшие АТОшники



Максим Иващук с позывным Щука - бывший боец 11 мотопехотного батальона 59-й бригады. Известно, что он участвовал в ожесточенных боях под Красногоровкой в 2016 году.



Алексей Вагнер был добровольцем 20-го ОМПБ 93-й мотопехотной бригады. Служил вместе с Эдмондом Саакяном. Как написала в сети Фейсбук военный медик Оксана Черная, которая дружила с бойцом, осенью 2014 года был ранен в бою, долго восстанавливался, - раздробленную кость в руке собирали по частям. "Он все собирался на фронт. Его туда непреодолимо тянуло. Как тянет каждого, кто заглянул в душу войне", - написала она. Кроме того, он мечтал открыть свой маленький бизнес и занялся изготовлением цукатов из тыквы. Новый продукт должен был выйти на рынок осенью.



Вагнер участвовал в строительстве реабилитационного центра для участников АТО "Помоги себе сам". "На этой стройке он, наверное, работал больше всех. Специально приезжал в Днепр из другого города", - вспоминает о нем в ФБ Олег Чистопольцев. 9 мая этого года Алексей Вагнер в числе прочих пострадал во время столкновений в Днепре, когда титушки с одинаковыми оранжевыми наклейками на одежде, которые сопровождали нардепа от Оппоблока Александра Вилкула, напали на АТОшников. Полиция этому не препятствовала. Интересы бойцов АТО в производстве против участников и организаторов беспорядков 9 мая представляет раненый во вчерашней перестрелке адвокат и, по данных ряда СМИ, тоже бывший боец АТО - Эдмонд Саакян.



Первые версии



Первая версия, которая начала активно осуждаться после перестрелки - что это продолжение "конфликта 9 мая", поскольку Вагнер был в числе избитых титушками, а Саакян впоследствии контролировал ход расследования как адвокат. Вторая версия - земельные разборки: якобы Саакян помогал фермерам в борьбе с рейдерскими захватами.



"За этим нападением, как уже известно, стоит одна из известных ОПГ Днепра - ОПГ Кахи, которая уже не первый год терроризирует фермеров и ведет свою преступную деятельность на глазах правоохранительных органов", - написал в своем Фейсбуке днепровский народный депутат Андрей Денисенко, которого связывают с Геннадием Корбаном.



Обе версии опровергают и в полиции, и сам адвокат.



"Никакой взаимосвязи с событиями, которые имели место в Днепре 9 мая, нет. Да, погибли наши побратимы, причастных к преступлению установят в ходе следствия. Мы готовы сотрудничать с полицией, чтобы установить виновных", - сказал на брифинге глава координационного совета Днепровского городского объединения ветеранов АТО Виталий Волощук.



По факту стрельбы, которая произошла в Днепре, следственное управление ГУНП в Днепропетровской области открыло уголовное производство по ч2 ст115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Правоохранители задержали



Грозь отметил, что трое из предполагаемых нападавших - жители Днепра, один из которых - гражданин другого государства, но не России, другой - выходец из Донбасса. Их фамилии он называть отказался, уточнил только, что среди них есть ранее судимые лица. Полиция также устанавливает личности "еще как минимум троих человек, задействованных во время перестрелки".





Видео - YouTube/9 канал



Комментируя возможные причины перестрелки, еще вчера вечером Грозь заявил, что они носят исключительно экономический характер. "Этот конфликт - исключительно



Побратимы погибших военных такой трактовкой полиции, в которой бойцы АТО предстают фактически стороной бандитских разборок, возмущены. "Какие, на..., экономические интересы - у расстрелянных безоружных Шаха и Щуки? Которые просто стояли рядом? В чем их "экономические интересы? В дружеском плече? Какой, на..., спонтанно-внезапный конфликт, если некоторое время идут угрозы, есть заявления, полиция в курсе, а потом мочит непонятное на брифингах?.. Так, если вас будут грабить посреди улицы, сбивать шапку, снимать золото, отбирать авто, совершать разбой, применять холодное или огнестрельное оружин - это будет конфликт исключительно с экономическими интересами. С двух стороны. С вашей - и стороны, которая будет устанавливаться", - написал на своей странице в



Семье Саакяна обеспечена



Адвокат Эдмунд Саакян подтверждает, что в адрес его семьи в последнее время поступали угрозы. И поводом для переговоров в кафе стал якобы несуществующий долг его брата Эдуарда (он присутствовал на встрече, но в перестрелке не пострадал). "Они нам назначили встречу, эти люди. Они наезжали на моего брата. Якобы он кому-то должен денег. На самом деле он не должен их. Мы приехали с бумагами разобраться, что вот все бумаги, никому не должен", - сказал он.





Первое интервью журналистам в больнице. Видео - YouTube / Информатор



Версию о перестрелке в борьбе за землю Эдмунд Саакян отрицает: "Нет. Там не земельный конфликт. Там конфликт чисто строительный. Изначально приходили домой какие-то люди. Брата не было дома, испугали мать. Потом ночью пришел один в куртке с наброшенным на голову капюшоном, вылил банку крови на забор брата и поставил похоронный венок. Брат написал 14 июля заявление в райотдел полиции по этому поводу. Но никто в течение десяти дней на это заявление не отреагировал".



Позже в интервью



"До слез жаль моих друзей. Но... я не думал, что бандиты придут нас убивать", - сказал он.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Встреча в самом центре мирного Днепра, которая начиналась в формате переговоров, закончилась безжалостным расстрелом из автомата Калашникова. Двое бывших украинских военных, ветеранов АТО, погибли во время перестрелки вчера вечером, в числе раненых оказался днепровский адвокат Эдмонд Саакян. Несколько подозреваемых в вооруженном нападении тоже получили ранения и самостоятельно приехали в больницу Мечникова за помощью. Двое из них уже задержаны, роль еще двоих устанавливается.Никакой политики или российского следа в убийстве бойцов АТО полиция не видит: предварительная версия - "экономические интересы сторон". Но, как утверждает раненый адвокат, об угрозах в адрес семьи полиция знала заранее - и ничего не предприняла.Вчера вечером (24 июля) около 19:50 в центре Днепра, возле кальянной Д.О.М, произошла длительная перестрелка, в которой были убиты двое бойцов АТО - Алексей Вагнер и Максим Иващук, а также ранен адвокат Эдмонд Саакян. Кроме Саакяна, по данным полиции, ранения получили еще четыре человека, но официально их фамилии пока не раскрываются.Как рассказал журналистам в больнице Эдмонд Саакян, в кафе планировалось провести переговоры. В них участвовали сам адвокат, его брат и четверо АТОшников, а также представители напавшей стороны."Сначала их был один или два человека. Потом подвалила резко толпа, и у одного под курткой я увидел автомат. И уже начались такие разговоры, что будут нас валить. Я сделал вид, что испугался, и сказал брату: дай ключи от машины, я не хочу в этом участвовать, я буду сидеть в машине. А у брата в багажнике охотничий карабин лежит. Я открыл багажник, достал карабин, и в этот момент они начали стрелять. Попали мне в живот. Я стрелял в ответ. Потом попали в ногу один раз - я упал, второй раз в ногу, в плечо. И потом у меня кончились патроны. К сожалению, в охотничьем карабине 10 патронов всего", - говорит Саакаян.Адвокат утверждает, что даже не допускал возможности такой перестрелки в центре Днепра: "Когда они назначили встречу, я решил пойти поддержать брата, посмотреть, что там за ситуация... У меня дома полно оружия, моего личного, законного. Я взял бы свое оружие. Я просто не думал, что до такой степени обнаглеют, и в центре Днепра будет стрельба".Сообщается, что огонь по ветеранам АТО велся из автоматического оружия с дистанции в несколько метров. Очевидцы утверждают, что неизвестные буквально расстреляли ветеранов, которые находились на летней площадке кафе, после чего сели в авто и уехали."Выстрелов было много, непрерывно на протяжении минуты, может быть, дольше. Стрелявший попал в двух мужчин, потом сел в машину и уехал", - цитирует днепроперовское издание Информатор слова очевидца Юлии."Услышали выстрелов десять, может даже больше", - рассказывают свидетели.Несколько пуль продырявили стекла автомобилей, припаркованных неподалеку от кафе.В пресс-службе национальной полиции Днепропетровской области сообщили, что на месте происшествия, кроме многочисленных гильз, найдены патроны. Один из автоматов Калашникова, - из которых, предварительно, и расстреляли бойцов АТО, - был выброшен на дорогу чуть дальше по проспекту Гагарина, возле торгового центра Нагорный.Один боец АТО в результате обстрела погиб на месте. Второго пытались спасти, но его ранение было очень тяжелым, с большой кровопотерей, и он умер почти сразу, - в больницу его привезли в состоянии клинической смерти, реанимация оказалась бесполезна. Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот и еще несколько ранений, находится под охраной в больнице Мечникова. Там же, по данным местных СМИ, получают помощь и несколько нападавших. Они сами приехали в больницу за медицинской помощью. Состояние двоих раненых расценивается как тяжелое, троих - средней степени тяжести. Проведены четыре операции.Максим Иващук с позывным Щука - бывший боец 11 мотопехотного батальона 59-й бригады. Известно, что он участвовал в ожесточенных боях под Красногоровкой в 2016 году.Алексей Вагнер был добровольцем 20-го ОМПБ 93-й мотопехотной бригады. Служил вместе с Эдмондом Саакяном. Как написала в сети Фейсбук военный медик Оксана Черная, которая дружила с бойцом, осенью 2014 года был ранен в бою, долго восстанавливался, - раздробленную кость в руке собирали по частям. "Он все собирался на фронт. Его туда непреодолимо тянуло. Как тянет каждого, кто заглянул в душу войне", - написала она. Кроме того, он мечтал открыть свой маленький бизнес и занялся изготовлением цукатов из тыквы. Новый продукт должен был выйти на рынок осенью.Вагнер участвовал в строительстве реабилитационного центра для участников АТО "Помоги себе сам". "На этой стройке он, наверное, работал больше всех. Специально приезжал в Днепр из другого города", - вспоминает о нем в ФБ Олег Чистопольцев. 9 мая этого года Алексей Вагнер в числе прочих пострадал во время столкновений в Днепре, когда титушки с одинаковыми оранжевыми наклейками на одежде, которые сопровождали нардепа от Оппоблока Александра Вилкула, напали на АТОшников. Полиция этому не препятствовала. Интересы бойцов АТО в производстве против участников и организаторов беспорядков 9 мая представляет раненый во вчерашней перестрелке адвокат и, по данных ряда СМИ, тоже бывший боец АТО - Эдмонд Саакян.Первая версия, которая начала активно осуждаться после перестрелки - что это продолжение "конфликта 9 мая", поскольку Вагнер был в числе избитых титушками, а Саакян впоследствии контролировал ход расследования как адвокат. Вторая версия - земельные разборки: якобы Саакян помогал фермерам в борьбе с рейдерскими захватами."За этим нападением, как уже известно, стоит одна из известных ОПГ Днепра - ОПГ Кахи, которая уже не первый год терроризирует фермеров и ведет свою преступную деятельность на глазах правоохранительных органов", - написал в своем Фейсбуке днепровский народный депутат Андрей Денисенко, которого связывают с Геннадием Корбаном.Обе версии опровергают и в полиции, и сам адвокат."Никакой взаимосвязи с событиями, которые имели место в Днепре 9 мая, нет. Да, погибли наши побратимы, причастных к преступлению установят в ходе следствия. Мы готовы сотрудничать с полицией, чтобы установить виновных", - сказал на брифинге глава координационного совета Днепровского городского объединения ветеранов АТО Виталий Волощук.По факту стрельбы, которая произошла в Днепре, следственное управление ГУНП в Днепропетровской области открыло уголовное производство по ч2 ст115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Правоохранители задержали пока двоих из четверых предполагаемых нападавших, сообщил сегодня на брифинге врио начальника полиции Днепропетровской области Олег Грозь. "Им уже вменяется обвинение. Роль двоих других будет исследована в процессе следствия", - сказал он.Грозь отметил, что трое из предполагаемых нападавших - жители Днепра, один из которых - гражданин другого государства, но не России, другой - выходец из Донбасса. Их фамилии он называть отказался, уточнил только, что среди них есть ранее судимые лица. Полиция также устанавливает личности "еще как минимум троих человек, задействованных во время перестрелки".Комментируя возможные причины перестрелки, еще вчера вечером Грозь заявил, что они носят исключительно экономический характер. "Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон. Со стороны Саакяна и его брата, и вторая сторона, которых мы сейчас устанавливаем, что это за люди... Они встречались, беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение. Это была запланированная встреча, о которой они заранее договаривались", - рассказал врио начальника полиции.Побратимы погибших военных такой трактовкой полиции, в которой бойцы АТО предстают фактически стороной бандитских разборок, возмущены. "Какие, на..., экономические интересы - у расстрелянных безоружных Шаха и Щуки? Которые просто стояли рядом? В чем их "экономические интересы? В дружеском плече? Какой, на..., спонтанно-внезапный конфликт, если некоторое время идут угрозы, есть заявления, полиция в курсе, а потом мочит непонятное на брифингах?.. Так, если вас будут грабить посреди улицы, сбивать шапку, снимать золото, отбирать авто, совершать разбой, применять холодное или огнестрельное оружин - это будет конфликт исключительно с экономическими интересами. С двух стороны. С вашей - и стороны, которая будет устанавливаться", - написал на своей странице в Фейсбуке представитель Правого сектора Игорь Куликовский.Семье Саакяна обеспечена круглосуточная охрана Адвокат Эдмунд Саакян подтверждает, что в адрес его семьи в последнее время поступали угрозы. И поводом для переговоров в кафе стал якобы несуществующий долг его брата Эдуарда (он присутствовал на встрече, но в перестрелке не пострадал). "Они нам назначили встречу, эти люди. Они наезжали на моего брата. Якобы он кому-то должен денег. На самом деле он не должен их. Мы приехали с бумагами разобраться, что вот все бумаги, никому не должен", - сказал он.Версию о перестрелке в борьбе за землю Эдмунд Саакян отрицает: "Нет. Там не земельный конфликт. Там конфликт чисто строительный. Изначально приходили домой какие-то люди. Брата не было дома, испугали мать. Потом ночью пришел один в куртке с наброшенным на голову капюшоном, вылил банку крови на забор брата и поставил похоронный венок. Брат написал 14 июля заявление в райотдел полиции по этому поводу. Но никто в течение десяти дней на это заявление не отреагировал".Позже в интервью Цензору Саакян назвал фамилию человека , который, по его версии, стоит за перестрелкой: "Мой брат Эдуард много лет занимался строительным бизнесом вместе с гражданином Израиля Шоломом Нахшоном. Они построили много домов, реализовали многие совместные проекты. К сожалению, у них возник конфликт вокруг последнего проекта... После того, как там были проданы все квартиры, Нахшон потребовал от брата 119 тысяч долларов, это цена последней квартиры... Начал брату угрожать". Его фамилия значится в заявлении, написанном в полицию 15 июля, утверждает Саакян."До слез жаль моих друзей. Но... я не думал, что бандиты придут нас убивать", - сказал он.



Информационное агентство

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