Подготовка теракта: суд продлил арест двум жителям Закарпатья

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет

По ходатайству прокуратуры города Киева суд на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей двум жителям Закарпатской области, задержанным в Киеве с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

12 ноября, на парковке торгового центра на столичных Осокорках задержали автомобиль Volkswagen с готовой к использованию взрывчаткой. Там было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов - взрывчатка была подготовлена ​​к использованию. Задержанные утверждли, что не знали о взрывчатке.

Им сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

14 ноября подозреваемые в подготовке теракта были арестованы, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 256 тысяч гривень каждому. При этом в прокуратуре отметили, что решение суда в части размера залога будет обжаловано.

По факту подготовки к совершению террористического акта указанным лицам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 14 УК (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 258 (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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