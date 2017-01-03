Геращенко: Москва держит козырь и шантажирует Украину

Решение об освобождении украинских заложников принимают не главари боевиков террористических организаций, а именно Москва, сказала вице-спикер ВР

Страна-агрессор Россия шантажирует Украину и весь мир вопросом освобождения украинских заложников. Об этом в интервью 5 каналу заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"Этот козырь (украинские заложники - ред), который Москва держит в своем рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии", - сказала Геращенко.

По ее словам, решение об освобождении украинских заложников принимают не главари боевиков террористических организаций, а именно Москва.

"Москва-Кремль - там ключи от всех тюрем: на оккупированных территориях или в Российской Федерации. И поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой, искать путь, как требовать от Москвы освобождение наших заложников", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что нужно усиливать давление всего мира на РФ.

По ее словам, Москва стремится дискредитировать весь минский процесс, а вопрос освобождения заложников остается ключевым для Украины.

1 января Геращенко заявила, что уходить из оккупированного Донбасса россияне пока не собираются.

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