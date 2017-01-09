Мир должен объединиться против терроризма - МИД

В МИД подчеркнули, что подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями

МИД Украины решительно осуждает террористические акты, которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего и полного выздоровления раненым. Всплеск террористических актов, наблюдающийся в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с этим позорным явлением, которое представляет угрозу для всего цивилизованного мира", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они не совершались.

9 января в результате нападения боевиков на блокпост в Египте на севере Синайского полуострова погибли полицейские.

8 января в в Иерусалиме грузовик Mercedes въехал в группу военных, которые выходили из автобуса. По предварительной информации, погибли четверо человек, травмированы 15.

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек.