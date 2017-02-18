"Донецк превращают в Приднестровье": соцсети об указе Путина

Сегодня Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами из организаций ДНР и ЛНР, подконтрольных Москве. Соответствующий указ подписал Путин.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что тем самым Россия вышла из минского процесса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Как отреагировали на указ Путина соцсети - в обзоре LIGA.net.

















































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