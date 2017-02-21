Почему так долго. Подводные камни безвизового режима с ЕС

Безвизовый режим - это не символическая или туристическая сделка. Это кнут, мотивирующий проводить реформы, говорят западные дипломаты

В этом году Украина должна получить безвизовый режим с Европейским Союзом. Какой путь прошла страна ради этой цели, что он даст и когда именно это случится - в материале LIGA.net.

Что сделано и причины промедления

План действий, который ЕС предоставил, состоял из четырех блоков, которые Украина полностью выполнила: введение биометрических паспортов; законодательная защита прав человека (антидискриминационная политика); реальная борьба с коррупцией, создание антикоррупционных структур; защита границ.

В 2015 году на пути Украины к получению безвизового режима появилась неожиданная преграда - миграционный кризис, который охватил многие страны ЕС. Стало понятно, что поток беженцев необходимо контролировать. Некоторое время была даже угроза распада шенгенской зоны. Хотя границы существуют в порядке исключения и сейчас, например, между Германией и Австрией, Германией и Данией, Данией и Швецией, где есть определенный контроль при пересечении границ.

Миграционный кризис вынудил ЕС создать так называемый механизм приостановления безвизового режима, который впоследствии стал для Украины главной причиной ожиданий. Согласно решению ЕС, без принятия этого механизма по каждой отдельной стране, ни одно государство не получит безвизовый режим с Евросоюзом.

Разработка механизма приостановления породила конфликт между институциями ЕС. Европейский парламент посчитал, что он должен самостоятельно утверждать механизм приостановления, однако страны-члены ЕС заявили о своем праве непосредственно участвовать в этом процессе. Конфликт перерос в инструмент политического популизма на фоне миграционного кризиса.

Дипломаты говорят, что вероятность того, что принятие механизма завершится до апреля крайне мала, а потому предполагается, что во Франции это утверждение будет осуществляться уже при новом президенте. И тут перспективы неоднозначные, учитывая предвыборную риторику главных претендентов на пост президента Франции.

Таким образом, Украина стала в некотором смысле заложником проблем и процессов в самом ЕС. Однако политическая элита Евросоюза не отказывается поддерживать Украину и своего намерения предоставлять безвизовый режим, даже несмотря на иногда халатное выполнение украинской стороной своих обязательств. "Существует некий украинский сантимент: политическая элита ЕС говорит "закрывайте глаза, пишите, что более-менее выполняют (требования для получения безвизового режима, - ред.), принимайте обязательства президента, премьер-министра", - описывают европейские дипломаты.

"В ЕС на данный момент есть полное понимание того, что Евросоюз должен Украине безвизовый режим", - добавляют они.

Сроки

Безвизовый режим для Украины - это вопрос времени. Порядок введения механизма приостановления включает в себя следующие этапы: голосование в Европейском парламенте; утверждение в Совете Европы; обсуждение на уровне министров внутренних дел стран-членов ЕС; 20 дней на приведение механизма в действие.

В декабре Европарламент и Совет Европы утвердили компромиссный текст о норме пересмотра безвизового режима.

14 февраля ЕП утвердил механизм приостановления. На очереди - Совет Европы, голосование в котором, как ожидается, пройдет в конце февраля.

"Со стороны Европейского парламента все прошло очень быстро. Хотя еще должно состоятся голосование в комитете по правам человека. Но там тоже проблем не будет", - говорит один из дипломатов.

В украинских СМИ неоднократно цитировались высказывания украинских политиков, называвших предположительные даты получения безвизового режима. Однако в самом ЕС с подобными заявлениями были крайне осторожны, понимая всю сложность процесса переговоров.