Синдром шулявского моста. Управляем ли Киев?

Работа киевских властей приводит к появлению многочисленных фотожаб и демотиваторов, а не к реальным изменениям в столице. Управляем ли Киев?

Метровые ямы в дорожном покрытии, скандальные застройки, вандальный снос МАФов и, как окончательный маркер, обрушение части моста на Шулявке (смотрите фото). Команда Виталия Кличко управляет Киевом уже почти три года, но большинство предвыборных обещаний не выполнила, да и с хозяйственной текучкой справляется неубедительно. Работа коммунальных служб зимой привела к появлению десятков фотожаб, на которых Кличко чистит снег на велосипеде с ковшом или едет на вейкборде по заснеженным киевским дорогам, а его комментарии по поводу моста на Шулявке - к демотиваторам в стиле "Он устал" или "Мост не нужен, там нет реки". А столица, вопреки обещаниям Кличко, выглядит скорее бесхозной, чем европейской.

Управляем ли Киев и кем - этот вопрос LIGA.net задала людям, которые имеют отношение к функционированию города.

Дмитрий Гурин, урбанист

Любопытный вопрос. Уровень управляемости, если говорить о городе, каждый может оценить самостоятельно. На мой взгляд, если город и его хозяйство управляемы, то я на улице не должен видеть сантиметр льда на тротуарах и кучи снега, смешанного с грязью. Опять же, ситуация с шулявским мостом совершенно понятная. Он горел не вчера и не позавчера, а десять лет назад, и все это время стоял под металлическими лесами. При этом проект новой качественной транспортной развязки на Шулявской существует уже три года, но так никуда и не сдвинулся. Это тоже к вопросу об управляемости.

При этом всем известно, что Илья Сагайдак (заместитель мэра, уволен после обрушения моста - ред) не управлял Киевавтодором и не имеет прямого отношения к ситуации. А балансодержателем был именно Киевавтодор - большая коррумпированная шарашка.



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Чтобы вы понимали, Сагайдак вообще не герой моего романа: он больше всего отметился муралами, а его поставили руководить транспортной сферой - базовой инфраструктурой, это как вены, по которым течет кровь. Я надеялся, что он проявит себя как политик, как человек, который должен и умеет договариваться. Этого не произошло. Так что мне не жаль, что его уволили. Но Сагайдак так или иначе поддерживал разумную транспортную модель в Киеве. Например, запуск bus-транзита, длинных автобусных маршрутов с комфортным транспортом или качественный перезапуск скоростной электрички для решения проблемы с Троещиной. Соответственно, сейчас решается, как дальше будет устроена наша транспортная система.

Является ли Киев управляемым городом? Я думаю, я дал ответ на этот вопрос. Формально управление есть, но не на практике.

Александр Омельченко, бывший мэр Киева, лидер фракции Єдність в Киевсовете

Руководство КГГА, к сожалению, показывает недостаточно высокий уровень по инженерной подготовке, практической деятельности, жизненным навыкам. И не только потому, что дороги и мосты последние 10 лет, к сожалению, были полубесхозными. Но и потому, что в последние три года директоров департаментов КГГА и коммунальных предприятий назначали по принципу, как раньше говорили: "Лично знаю, лично доверяю".

Конкретно о ситуации с шулявским мостом. Еще в 2008 году Киевпроект как главная проектная организация, у которой на субподряде ДорМост, закончил проект реконструкции. Он пролежал без движения до сегодняшнего дня. Теперь поменялись нормативы, технические условия, технико-экономические обоснования, и надо обновлять документацию.

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Кто должен нести ответственность за ситуацию? Я не знаю, может, кто-то неграмотно подсказал Виталию Кличко, а может, его эмоции сработали, - что тоже негатив, - но заместитель Сагайдак и глава Соломенского района Максим Шкуро не имеют практически никакого отношения к этому событию. Они не являются балансодержателями мостов. И второе: мост вообще находится наполовину в Шевченковском районе, наполовину в Соломенском. Так может, надо было по половине главы снимать?

То же самое с дорогами. Те дороги, которые делались в Киеве последние два года, в 2015-2016 годах, не отвечают стандартам качества. Отсюда и трещины, и ямы, как только снег сошел.



Руководству стоит очень серьезно относиться к назначению руководителей департаментов и коммунальных предприятий. Это основа основ. Второй этап - заместители главы КГГА. Их назначили без конкурсной основы, по принципу партийности. Назначили, а не избрали. Это высшая степень некомпетентности и неспособности руководить мегаполисом.

Сергей Овчинников,член совета Ukrainian Building Community

Мне кажется, вопрос об управляемости надо задавать Киевской городской государственной администрации. Этих людей выбрали на выборах, и они заняли соответствующие позиции. Я не хочу высказываться с политической точки зрения, а с экономической точки зрения - вы видите все сами.

Так что все вопросы - напрямую к городской администрации и киевскому городскому голове.





Василий Гацько, бывший депутат Киевсовета, лидер Демальянса

Иногда у меня складывается впечатление, что Киев управляется исключительно бизнес-интересами, и это управление ведется идет Банковой, от бизнес-партнеров президента и бизнес-окружения Кличко. Банальное использование города для личного обогащения.

Вы же помните, как Кличко стал мэром, а Порошенко - президентом? Благодаря договоренностям в Вене с Фирташем, Левочкиным и компанией. Мои полтора года пребывания в Киевсовете дали широкий спектр доказательств тому, что город сегодня - это бизнес-проект. Люди Левочкина на хороших должностях в КГГА, Киевгорстрое, в ряде других предприятий. Застройщики, приближенные к Кличко, тоже рулят. Там сплошной коммерческий интерес.

С позиции марта 2017 года становится понятно, что Кличко не только не решил самые простые проблемы города, он вообще выполняет роль декорации. Стратегии нет, приоритетов нет, надлежащего управления нет. Фактически он как британская королева: и по сути своей не управленец, и по полномочиям. Город остается без настоящего местного самоуправления, исполнительных комитетов, возможности вести нормальную кадровую политику. Все главы райгосадминистраций и ключевые должности в КГГА согласовываются с Банковой. Поэтому я думаю, что город сейчас живет по инерции.

Андрей Миргородский, заслуженный архитектор

А вас не интересует, ситуация вообще в стране управляемая или неуправляемая? Вы думаете, Киев - это отдельное государство, живущее по отдельным законам? Все, что происходит в стране, отражается на Киеве так или иначе. Денег нет. У нищего государства не может быть хорошей инфраструктуры. Если мы страна третьего мира, и пора открыть на это глаза, то у нас и состояние инфраструкуры, дорожного хозяйства, всего остального - как у третьего мира. Обвинять здесь конкретных чиновников из Киева сложно, они - крайние в этой цепочке. У них нет грамотного персонала, нет денег, нет образования, желания что-то делать. Это частный случай общего упадка страны в хозяйственном и экономическом смысле слова.

Каким должен быть бюджет развития Киева? Ну, возьмите лондонский бюджет, поделите на количество жителей Лондона и умножьте на количество жителей Киева. Вот вам хороший пример содержания городского хозяйства.

Чтобы привести в порядок хотя бы дороги, я думаю, нужны десятки миллиардов. Их физически нет. Страна, и Киев в том числе, живет по системе залатывания дыр. Где рвется, там и латают. А где держится - спасибо еще советской дорожной инфраструктуре и мостам, которые все еще стоят, хотя все они нуждаются в ремонте: и Пешеходный мост, который подмывается каждый год, и мост Патона мы латаем каждый год, и мост Метро. Пока нет денег - чудес не будет. Вода попадает в бетон, металл коррозируются. У нас жуткие циклы замораживания и оттаивания, сложная природно-климатическая зона. Чтобы в такой зоне строить надежные объекты, не подверженные температурным факторам, нужны более сложные технологии и, естественно, другие деньги на эксплуатацию.

Хотя, наверное, в нашей стране должна действовать специальная служба, которая занималась бы дефектоскопией подобных объектов, проверяла состояние железобетонных и металлических конструкций. Чтобы она их обходила раз в год и давала заключения. И тогда можно было бы более прогнозируемо ремонтировать самые опасные фрагменты.

Но еще раз говорю: винить чиновников или мэра в том, что рухнул мост советской постройки - наверное, не совсем объективно. В этом надо винить Верховную Раду, принимающую законы, по которым у нас не развивается экономика. Вот когда она будет развиваться, пойдут совсем другие отчисления в бюджет, и мы получим совершенно другие возможности.

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