Сытник о Насирове. Главное с брифинга директора НАБУ

Роман Насиров в статусе задержанного остается в больнице "Феофания" под охраной детективов НАБУ

3 марта состоялся брифинг директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, посвященный проведенным накануне детективами НАБУ и прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры процессуальным действиям в отношении бывшего главы ГФС Романа Насирова.



Сытник в начале брифинга предупредил, что не будет отвечать на вопросы, которые могут касаться обстоятельств и деталей еще не завершенного расследования, а также на вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Специальной антикоррупционной прокуратуры.

По какому делу проходит Насиров



По словам директора НАБУ, проведенный 2 марта обыск в помещении Государственной фискальной службы был осуществлен в рамках расследования газового дела Александра Онищенко. Расследование выявило, что глава ГФС незаконно, по мнению следствия, предоставил компаниям Онищенко налоговые льготы в виде налоговой рассрочки, результатом чего государство понесло ущерб в размере более 2 миллиардов гривен.



К брифингу НАБУ опубликовало дополненную новыми данными инфографику со схемами расхищения средств по договорам совместной деятельности с компанией Укргаздобыча и участия в этих схемах ГФС.











Источник инфографики - НАБУ

В чем суть претензий к ГФС и Насирову

По заявлению господина Сытника, само по себе предоставление "налоговой рассрочки" не является противозаконным в тех случаях, когда для такой льготы находятся законные основания - в частности, если выплата части начисленного налога компаниями уже начата. В случае с компаниями Онищенко, сказал директор НАБУ, никаких выплат не было сделано вообще, из чего, по его мнению, следует, что налоговая льгота была предоставлена им противозаконно.

Зачем понадобился обыск в помещении ГФС

"Это (участие ГФС, - ред.) последнее направление, которое мы дорабатывали по делу, - сказал Сытник. - Преступная организация, сотрудники Укргаздобычи, сотрудники фискальной службы - все направления отработаны. Юридическая оценка тем, кого мы подозреваем в совершении преступления, дана. Подозрения подписаны. И сейчас фактически по этим делам следствие в финальной стадии".

Для установления связанных с этим делом обстоятельств и на основе доказательств, уже имеющихся в распоряжении следствия, НАБУ был получен ордер на обыск в помещении Государственной фискальной службы, а САП приготовило сообщение о подозрении руководителю ГФС Насирову. Сытник отметил, что усилиями прокуроров САП и детективов НАБУ были собраны достаточные доказательства того, что в действиях должностных лиц фискальной службы усматриваются признаки преступления.

Почему вручать подозрение Насирову пришлось в больнице

Обыск в ГФС производился днем, когда, по предварительной информации НАБУ, руководитель ведомства Насиров, которому прокуроры САП намеревались вручить сообщение о подозрении, должен был находиться на рабочем месте. Однако Насирова на работе не оказалось.

После этого детективы НАБУ, как сказал директор Бюро, оперативным путем установили, что Насиров находится в больнице Феофания, куда детективы НАБУ и представители САП направились для того, чтобы вручить ему сообщение о подозрении и, в соответствии с процессуальными нормами, задержать его до вынесения судом решения о мере пресечения.

"Вчера состоялось задержание, и, как видим, оно сопровождалось симуляциями, провокациями, манипуляциями", - сказал Сытник.



Пыталась ли охрана больницы задержать детективов



По словам директора НАБУ, детективы поначалу встретили противодействие персонала больницы, однако после данных ими охране и медицинским работникам разъяснений провели все необходимые процессуальные действия.



Каково на самом деле состояние здоровья Насирова

"Если говорить о состоянии здоровья подозреваемого, мы проводили экспертизу по Постному (Валерий Постной - один из подозреваемых по делу Онищенко, который также заявлял о резком ухудшении здоровья, - ред.), и экспертиза четко установила, что он симулирует плохое состояние здоровья, и это было учтено при избрании меры пресечения. Естественно, если будут попытки подделать медицинские документы или внести в них заведомо неправдивые данные, и это будет установлено, мы будем реагировать в соответствии с действующим законодательством", - сказал директор НАБУ.

Что теперь

В настоящее время Роман Насиров в статусе задержанного остается в больнице Феофания под охраной детективов НАБУ. По информации одного из его адвокатов (которую не удалось подтвердить по другим источникам), Насирову был диагностирован инфаркт миокарда и его перевели в 3 (кардиологический) корпус больницы. Позднее адвокат Насирова сообщал, что Насиров находится в операционной.

Во время брифинга директора НАБУ было опубликовано сообщение, что Кабинет министров отстранил Насирова от должности руководителя Государственной фискальной службы.

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