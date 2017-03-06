Дело Насирова. Что происходит с резонансным процессом

За объявлением о подозрении главе ГФС должно было последовать решение суда об избрании меры пресечения. Не сложилось. Почему - в материале LIGA.net

2 марта в рамках расследования газового дела Александра Онищенко в помещении Государственной фискальной службы был проведен обыск: расследование выявило, что глава ведомства Роман Насиров незаконно, по мнению следствия, предоставил компаниям уже беглого нардепа льготы в виде налоговой рассрочки, тем самым нанеся двухмиллиардный гривневый ущерб казне. Главного фискала при этом на рабочем месте не нашли.

После того как НАБУ и САП не без труда удалось объявить Насирову о подозрении, многие предвкушали скорый суд. Но заседание завершилось, даже не начавшись. Как защита подозреваемого затягивала дело и почему отстраненный глава ГФС теперь будет освобожден из-под стражи - в материале LIGA.net.

3 марта правительство отстранило именинника Насирова от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы, временно делегировав его обязанности заму - Мирославу Продану.

Поскольку по газовому делу ранее был установлен факт симуляции болезни одним из фигурантов, и это учли при избрании меры пресечения подозреваемому, в случае с Насировым на первый план вышел опрос об истинности его недуга. Для этого по поручению главы САП Назара Холодницкого глава ГФС и был направлен в Институт кардиологии.

"Установить диагноз невозможно"

Даже транспортировка подозреваемого не обошлась без затруднений - в дело вмешались депутаты БПП Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак. В самой фракции поспешили сообщить, что никаких заявлений делать не собираются, а отдельные нардепы вправе действовать "по частной инициативе". В НАБУ факты препятствования следствию зафиксировали на видео и пообещали дать действиям троицы правовую оценку.

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Позднее к группе поддержки Насирова присоединился четвертый депутат БПП - Александр Третьяков.





Насирова перевозят в Институт кардиологии

По прибытию в институт обнаружилось, что медицинские документы Насирова остались в Феофании, а потому, по словам адвокатов, "установить диагноз невозможно". Полдня спустя проблему удалось решить, однако медики Института кардиологии проблем с сердцем у Насирова не обнаружили.

Вместе с тем, утром следующего дня медики сообщили о новом диагнозе - гипертоническая болезнь II стадии "высокого риска". При этом в неотложной помощи и госпитализации глава ГФС не нуждался, а потому был доставлен в суд.

Начало заседания Соломенского суда по рассмотрению ходатайства САП об аресте должно было начаться 4 марта в 19:00. После часа промедления так и не начавшееся заседание сорвали - неизвестные сообщили о "заминировании". Дальше - по процедуре: взрывотехники, вывод людей из помещения. Час спустя суд все-таки приступил к работе, чтобы вскоре ее закончить - подозреваемому якобы стало худо. В помещение позвали медиков.





Роман Насиров (фото - facebook.com/walking.tree.7)

В итоге слушания вновь перенесли - на следующий день.

Попытка № 2

5 марта около 10:40 Соломенский районный суд возобновил заседание.

Насиров заявил, что хочет самостоятельно участвовать в суде и защищать себя, но, по его словам, нужно дать ему возможность "закончить медицинское обследование".





Еще одной попыткой затянуть процесс, по мнению антикоррупционеров, стало ходатайство адвокатов о допросе свидетелей (членов медкомиссии, выдавшей заключение о состоянии здоровья Насирова), которых в суде не было. Судья Александр Бобровник отклонил запрос, после чего защита заявила судье об отводе - "в связи с его предвзятостью".

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На пути служителей Фемиды вновь выросла преграда - в суде не оказалось судьи, рассматривающего ходатайства об отводах.

"По решению собрания судей дежурство предусмотрено только по субботам, в воскресенье у нас такой возможности нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры САП настаивали на рассмотрении дела безотлагательно, но втуне.

Таким образом, избрание меры пресечения и в целом содержание Насирова под стражей оказались под угрозой: согласно закону, освободить подозреваемого необходимо через 72 часа после задержания, если мера пресечения не назначена.

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На ошибку в действиях НАБУ и САП указал и генпрокурор Юрий Луценко: "Надо было выставить пост под палатой (Насирова в Феофании - ред.) и объявить о подозрении в удобное для следствия время".

Однако, как рассказал ранее глава НАБУ Артем Сытник, детективы бюро и прокуроры САП действовали второпях, и сразу же после обыска в помещении ГФС уехали в Феофанию.

Не теряя надежды, детективы оставались в суде в ожидании возобновления заседания. Снаружи здания в это время нарастала активность: под стенами суда начали собираться депутаты и представители гражданского общества.





Митинг возле Соломенского суда около 23:00

Участники митинга выдвинули требование возобновить заседание, избрать Насирову меру пресечения, дав понять, что его из здания не выпустят. Когда же около полуночи стало ясно, что заседание не возобновится, адвокат главы ГФС сообщил, что его подзащитного, скорее всего, госпитализируют в Феофанию.

Главы НАБУ и САП, которых подозреваемый пригласил в суд для публичного заявления, так и не прибыли. В итоге Насиров "добровольно согласился" на круглосуточное наблюдение за ним до решения суда.

Ночь Насиров провел в помещении суда, где его заметили сидящим в кресле судьи.

Сегодня, 6 марта, в 10:30 утра суд начал рассмотрение заявления адвокатов Насирова об отводе судьи Бобровника.

История продолжается.

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