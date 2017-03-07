Из положения лежа. Репортаж из зала суда над Романом Насировым

Несмотря на саботаж судебной ветви власти Национальное антикоррупционное бюро и САП смогли добитьтся для Романа Насирова ареста с крупным залогом

Четырехдневный сериал для всех участников процесса - отстраненный глава ГФС Роман Насиров в безжизненной позе на медицинской каталке, неспособные за 72 часа добиться ареста сотрудники САП и НАБУ, десяток именитых адвокатов вокруг одного влиятельного подозреваемого, уставший и сонный следственный судья... Только сегодня ночью, с опозданием более чем в сутки, не без помощи гражданского общества Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Насирова: содержание под стражей в течение двух месяцев с возможностью внесения залога. Это время, если залога не будет, главный фискал страны проведет в Лукьяновском СИЗО

Судный день

Окна Соломенского районного суда Киева выходят во внутренний двор Государственной фискальной службы. Именно в этой высотке, стоящей напротив, Насиров почти два года провел в качестве руководителя ГФС. Под зданием суда в понедельник с самого утра начали собираться активные граждане и представители общественных организаций, - сначала без флагов, затем и с символикой. У здания ГФС весь день было тихо: поддержать бывшего шефа не вышел никто.

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову проходило в крохотной комнатушке на четвертом этаже, хотя внизу есть более просторное помещение. В том же зале судебных заседаний Насиров на каталке переночевал и предыдущую ночь, чтобы не покидать здание суда после того, как трехдневный срок его задержания закончился, а решение об аресте все еще не было принято.

С самого утра охрана на входе в суд традиционно решила вести учет журналистов, проверять удостоверения личности, вписывать все фамилии посетителей в журнал, осматривать сумки. Но уже через пару часов стало понятно, что это невозможно - людей слишком много. Дышать в зале было нечем: одновременно в комнате находились несколько десятков журналистов, которые пытались разместиться с массивной аппаратурой на отведенных квадратных метрах. В ход пошло все, вплоть до подоконников и клетки для задержанных. Периодически суд уходил на технические перерывы, чтобы можно было открыть окна.

Насиров на второй день поднялся с каталки - сидел в окружении многочисленных адвокатов. На плечи накинул кофту, но так, чтобы были видны бинты на руках. Адвокаты снова пытались оседлать тему его болезни. В этом же фокусе держали внимание пустая каталка, зеленое одеяло и медперсонал в суде. В зале весь день звучали шутки о том, как быстро пошел на поправку отстраненный глава ГФС.

Первое же ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Насирова было отклонено - суд не нашел для этого оснований. О том, что подозреваемый может принимать участие в судебном заседании, сообщил сотрудник Института кардиологии имени академика Стражеско Максим Соколов. "На момент осмотра 4 марта он был контактным, его жизни ничто не угрожало... У Насирова диагноз, как у еще 12 млн украинцев (гипертонический криз - ред). Это не накладывает особых ограничений", - пояснил он. После этого судье посыпался ряд других ходатайств от защиты. Перед каждым из них адвокаты напоминали, что не собираются затягивать процесс, но ситуация вынуждает. Несколько раз за день здание суда "минировали", и всех присутствующих выводили на улицу. Цикл из ходатайств о судмедэкспертизе и минирований повторился несколько раз.

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К вечеру публика в суде в очередной раз обновилась. В здание начали по второму кругу прибывать депутаты и политики: одни для контроля, вторые в погоне за рейтингом. С речью перед участниками условной блокады суда выступил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили - чтобы рассказать, что в Администрации президента по поручению Порошенко создан штаб по спасению Насирова и снижению залога с 2 млрд грн до 10 млн грн. На всякий случай заглянул на этаж судебного заседания и блокадник Семен Семенченко. Дольше всех задержались в суде депутаты Найем, Фирсов, Залищук. Большинство активистов тоже переместились в здание суда, а внизу у бочки с горящими дровами остались греться только несколько человек.

Сюрприз от НАБУ



Когда начало казаться, что цикл из безрезультатных ходатайств и лжеминирований суда никогда не закончится, сторона обвинения, которая в первой половине дня занимала больше наблюдательную позицию и почти не вмешивалась в процесс, пошла в наступление. Козырь, припрятанный в рукаве у детективов, был неожиданным: глава ГФС Роман Насиров имеет, кроме украинского, гражданство Великобритании. В письме НАБУ от 6 марта Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подтвердило, что Насиров является владельцем британского паспорта с 2012 года. Кроме того, прокуроры заявили, что располагают информацией о получении Насировым еще и гражданства Венгрии. "Это риторический вопрос, есть ли у лиц с такими данными о другом гражданстве право на доступ к государственной тайне", - отметил прокурор Андрей Перов.

Адвокаты Насирова озвученные факты о гражданстве опровергли, назвав эти документы бумажками, которые содержат существенные противоречия в своем содержании. Опроверг информацию о тройном гражданстве и Наси ров: " Я не являюсь гражданином Великобритании, я не являюсь гражданином Венгрии, я гражданин Украины".





Насиров в зале суда: еще не все адвокаты приехали



Представитель САП Роман Симкив, отвечая на вопрос LIGA.net, сообщил, что информация о британском гражданстве Насирова подтверждена на 100%, данные о венгерском гражданстве - проверяются. По его словам, в случае выплаты залога и перевода под домашний арест, Насиров будет обязан сдать не только украинские паспорта, но вообще все документы, дающие право на выезд из Украины. "В том числе, если паспорт британский не будет сдан, мы будем это расценивать как невыполнение процессуальных обязанностей. Мы будем дополнительно изучать вопрос, сторона защиты нам обещала сегодня опровергнуть каким-то образом наше заявление и документы. Я, правда, не понимаю, каким образом", - сказал он.

На уточняющий вопрос LIGA.net, гражданином каких государств является Насиров, прокурор ответил: "Что касается Британии - у нас есть подтверждение офицеров связи из посольства Британии о том, что глава Государственной фискальной службы Роман Насиров является гражданином Великобритании. Что касается Венгрии, то это данные, полученные детективами оперативно-поисковым путем. На данный момент этот вопрос еще решается. Британское гражданство - это 100%".

З ащит а Насирова на вопрос LIGA.net, есть ли у Насирова британский паспорт, ответила отрицательно. "Уже отвечали. Насиров сегодня на камеры всем заявил, что он гражданин только одной страны - Украин ы ", - сказал адвокат Андрей Кузьменко.

Схема Онищенко - версия прокуроров

"Как мы уже сказали, Насиров - подданный Великобритании. И мы будем настаивать на этом", - объявили в суде представители обвинения. По их словам, Насиров должен быть арестован, поскольку риск побега или попытки помешать следствию очень высок.

Ближе к полуночи обвинение официально запросило для Романа Насирова у суда меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере двух миллиардов гривень.



- Защита не настаивает на зачитывании всего текста текста, там объем очень большой, - обратились к судье адвокаты Насирова.

- Нет, все читать не будем, - согласился судья. К тому моменту судебное заседание длилось уже почти 12 часов.

Первые объяснения по делу сразу после задержания Насирова дал глава НАБУ Артем Сытник. "Фирмам, бенефициаром которых является господин Онищенко, на протяжении большого промежутка времени безосновательно, вопреки требованиям законодательства, предоставлялись отсрочки в уплате рентных платежей в бюджет... Это коротко суть того подозрения, которое объявлено главе фискальной службы", - сказал он. По его словам, отсрочка законна при наличии определенных оснований, но в данном случае отсрочка применялась незаконно, поскольку предприятия вообще не платили.

То же самое, только с юридическим уклоном, рассказали и прокуроры на заседании суда. По словам детектива НАБУ Александра Клименко, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч2 ст 364УК (злоупотребление служебным положением). "Обстоятельства преступления включают в себя предоставление рассрочек с налоговых обязательств и налогового долга определенным субъектам хозяйствования, которые использовались, как установлено в другом уголовном производстве, преступной организацией для завладения денежными средствами. В данном случае это предприятия Надра Геоцентр, Карпаты Надра Инвест и фирма Хас, о которых можно было услышать в судебных заседаниях по народному депутату Онищенко", - сказал он.

По его словам, схема была согласована с Насировым, который и принимал решения о рассрочке. При этом некоторые из заявлений на рассрочку не содержали в себе ни даже экономическое обоснование, умышленно скрывалась информация, что налоговые обязательства уже были отсрочены и не выполены, отсутствовали актуальные финрасчеты.

Подозрение Насирову, говорят в НАБУ, подтверждается выводом судебно-экономической экспертизы от 30 ноября, которая установила, что решения ГФС о рассрочке долга с ренты за пользование недрами документально необоснованны. "Это привело к недополучению средств в виде рентной платы в размере более 2 млрд грн", - отметил Клименко. Это, говорит он, подтверждается протоколом допроса сотрудника местной налоговой инспекции, который "сверху" получил алгоритмы действий по предприятиям Онищенко, протоколом допроса свидетеля Проскурина, который подтвердил схему, изъятыми проектами решений.

Роман Насиров снова ходит (фото - liga.net)



"Это не какая-то усложненная схема с привлечением многих ступенек. Есть лицо, которое наделено полномочиями. Есть порядок рассрочек. Лицо, действуя в интересах третьих лиц и субъектов предпринимательской деятельности, дает им рассрочку, вследствие чего эти предприятия не платят в бюджет больше 2 млрд. Никаких сложных схем", - сказал Клименко.

Прокурор САП Роман Симкив утверждает, что организация, в руководстве которой подозревается Онищенко, продавала газ ниже ренты. "А господин Насиров, в соответствии с подозрением, эту ренту отсрочивал. После чего, используя весь аппарат ГФС, решил взыскать эту задолженность с Угргаздобычи, основателем которой является Нефтегаз Украины и государство. Стопроцентная государственная доля. Вот так использовались этим руководителем полномочия фискальной службы", - заявил он.

Обвинение объявило, что арест Насирова вызван высокой степенью риска его побега или попытки вмешаться в следствие. Например, за последние два года Насиров более 60 раз пересекал государственную границу. "Очень сомневаюсь, что на посту главы ГФС есть так много официальных и государственных визитов", - пояснил Симкив. По его словам, Насиров владеет двумя квартирами в Лондоне, стоимость которых превышает 200 тыс фунтов. А благодаря влиянию на работников таможни, Насиров получил право беспрепятственного таможенного контроля, и это подтверждается пропусками.

Комментируя возможности Насирова влиять на ситуацию с расследованием, Симкив сообщил, что речь идет о риске уничтожения важных документов. " В ходе обыска, который проводился по месту жительства господина Насирова 2 марта в пгт Козин, изъята гербовая печать ГФС с номером 1. То есть господин Насиров в нарушение всех ведомственных актов гербовую печать забирает с собой домой. Это может говорить о том, что с помощью этой печати изготовляются какие-то документы ", - предполагают в САП.

И, наконец, преступление, в котором подозревается Насиров, относится к разряду тяжких, и такой арест отвечает практике ЕСПЧ.

Пиар-шоу НАБУ - мнение Насирова

Отстраненный глава ГФС все время, пока выступали прокуроры, делал пометки в своих бумагах. Поэтому, когда суд спросил, кто из адвокатов будет давать показания, уверенно сказал: "Ваша честь, я могу начинать?" И начал опровергать НАБУ по пунктам, ссылаясь на нормы Налогового кодекса и порядок формирования и оформления рассрочки.

Насиров подтвердил, что на допросах, - которые, утверждает он, ни разу не пропускал, - отвечал и на вопросы по Онищенко: "Якобы господин Онищенко привлек нас к своему преступлению. Я буду откровенным, - если скажу лишнего, вы меня остановите. Я помню первый допрос в НАБУ. Вопросы были такие. Первое - знаете ли вы господина Онищенко? Я сказал - понятно, что знаю, он народный депутат, мы были в одном зале. Второе - расскажите, как даются отсрочки и рассрочки налогового долга. Сказал, что в Налоговом кодексе все четко написано. Потом был еще ряд вопросов технического характера, я им даже посоветовал: вы можете дать письменный запрос, наши юристы детально вам все опишут, можете прийти к нам, чтобы вы выяснили".

В перерыве Насиров отметил, что подозрение в его адрес не соответствует действительности. "Просто есть желание у детективов НАБУ взять непопулярный орган ГФС и меня лично и сделать из этого пиар-шоу. По такому сценарию мы и движемся. Если мне вменять 364 статью УК, у меня должна быть хотя бы мотивация. Ничего нет. Александр Онищенко полностью может подтвердить, что никаких отношений по этому поводу ни у него со мной, ни у меня с его коллегами не было и быть не может", - отметил он.

Насиров добавил, что ГФС не может отказать в рассрочке или отсрочке, если плательщик налога подает заявление. "Я думаю, коллеги из НАБУ и ГПУ... Я раньше всегда называл их коллегами, у нас было сотрудничество, а потом я не знаю, что произошло... Не коллеги, простите... Хорошо знают, что все документы от имени ГФС подписывает руководитель. Я каждый день их подписываю от 500 до 1000. Так же были подписаны решения по компаниям, о которых говорили мои коллеги, и сотни или тысячи других решений по другим налогоплательщикам", - сказал Насиров. По его словам, самой крупной компанией, которая получила отсрочку либо рассрочку, является Укргаздобыча, у которой в определенный момент было отсроченных платежей на сумму более 10 млрд грн.

На вопрос LIGA.net, кто тогда заказал его дело и что по этому поводу думает Порошенко, Насиров ответил обтекаемо: " Чья эта инициатива - надо смотреть. Может быть это инициатива НАБУ, чтобы каким-то образом продолжить дело Онищенко, которое у них зашло в глухой угол" . Позиция Петра Порошенко, утверждает Насиров, ему неизвестна - но как только все прояснится, президент ее обязательно озвучит. Насиров опроверг информацию о том, что 1 марта ходил в АП обсуждать свое уголовное преследование.

После Насирова несколько часов выступали адвокаты. Объясняли, почему к нему не стоит применять жесткую меру пресечения. Как сообщил Игорь Светличный, 11 оснований для применения ареста описаны в ст 178 УПК. Одно из них - весомость доказательств о совершении преступления. Подозрени я на 67 страницах, считает он, недостаточно, а сам Насиров в суде да л ответ ы на все вопросы.

З доровье Насирова тоже под сомнением, и это еще одно основание не отправлять его под арест. В его пользу также говорит отсутствие судимости и семейное положение - женат, трое детей: Александру 6 лет, Михаилу 4 года и Яне 1 год. Имущественное состояние подозреваемого выше среднего, позволяет ему обеспечивать семью и "не совершать правонарушений".

"Тяжесть наказания, которое угрожает в случае признания вины... Статья предусматривает наказание от трех до шести лет. Это не 15 лет, не пожизненно, это не так уж и много. Давайте честно. Когда человек обвиняется в умышленном убийстве 39 или больше лиц, вы знаете такие случаи, то действительно, он может думать о том, чтоб сбежать. А если тут такое, можно сказать, наказание, то зачем такому опытному человеку куда-то бежать?" - спросил Светличный.

- Мера пресечения не применялась, но все мы очевидцы того, что было прошлой ночью - Роман Михайлович тут остался, на этой каталке, добровольно, чтобы не провоцировать радикально настроенных лиц, которые могли быть где-то рядом, - напомнил он.

- Что значит - могли? Мы и были, - послышался голос из зала.

- Если вы считаете, что вы радикально настроены, то это не в вашу пользу, - ответил адвокат.

Светличный добавил, Насиров знал о возможном предъявлении ему подозрения больше года: " Разве не мог он этим воспользоваться и уже жить давно в Лондоне? Мог. Многие так сделали. Но он остался в стране до последнего и останется в Украине".

60 дней ареста

На принятие решения суду понадобилось не более получаса в совещательной комнате. Около трех часа ночи, вернувшись в зал, судья Александр Бобровник объявил, что разрешает арест Насирова, но размер залога снижает в двадцать раз - до 100 млн грн. Внести залог он может в течение пяти дней. Адвокаты предполагают, что таких средств у него нет. Если он все же решит внести залог, то будет помещен под домашний арест и обязан сдать свои загранпаспорта, включая британский (наличие которого отрицает защита), а также воздержаться от общения с фигурантами дела и носить электронный браслет.

Прокуроры САП на вопрос, где будут удерживать подозреваемого, сообщили, что в Лукьяновском СИЗО. Адвокаты дали понять, что их цель - вернуть Насирова в Феофанию, где по документам он продолжает проходить лечение и не был выписан.

Решение Соломенского районного суда Киева об аресте будет обжаловано в апелляционной инстанции. А сам Насиров сообщил LIGA.net, что подаст жалобу на действия НАБУ в Европейский суд по правам человека.

"Я обязательно буду обжаловать, скажу больше: я буду обращаться в любом случае, потому что то, что происходило в последние четыре-пять дней, вызывает сомнения в судопроизводстве и даже в таком органе как НАБУ", - заявил он.



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