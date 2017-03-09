Сегодня комитет Европарламента утвердит безвизовый режим
Сегодня, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел утвердит проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования. Об этом сообщает Укринформ.
Этот вопрос включен в повестку дня заседания комитета.
Далее, по процедуре, за проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС проголосует на пленарном заседании 5 апреля.
После окончательного утверждения Советом ЕС в мае безвизовый режим для украинцев вступит в силу через 20 дней после опубликования, в июне этого года.
2 марта сообщалось, что появился детальный календарный план рассмотрения о предоставлении украинцам безвизового режима.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:38
-
11:21
-
11:16
-
10:11
-
10:05
Новости партнеров
- 36977
- 14989
- 14473
- 12664
- 12634