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Сегодня комитет Европарламента утвердит безвизовый режим

09.03.2017 10:49
Далее за проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС проголосует 5 апреля на пленарном заседании
Сегодня комитет Европарламента утвердит безвизовый режим

Сегодня, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел утвердит проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования. Об этом сообщает Укринформ.

Этот вопрос включен в повестку дня заседания комитета.

Далее, по процедуре, за проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС проголосует на пленарном заседании 5 апреля.

После окончательного утверждения Советом ЕС в мае безвизовый режим для украинцев вступит в силу через 20 дней после опубликования, в июне этого года.

2 марта сообщалось, что появился детальный календарный план рассмотрения о предоставлении украинцам безвизового режима.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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