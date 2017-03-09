Сегодня комитет Европарламента утвердит безвизовый режим

Далее за проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС проголосует 5 апреля на пленарном заседании

Сегодня, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел утвердит проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования. Об этом сообщает Укринформ.

Этот вопрос включен в повестку дня заседания комитета.

Далее, по процедуре, за проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС проголосует на пленарном заседании 5 апреля.

После окончательного утверждения Советом ЕС в мае безвизовый режим для украинцев вступит в силу через 20 дней после опубликования, в июне этого года.

2 марта сообщалось, что появился детальный календарный план рассмотрения о предоставлении украинцам безвизового режима.

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