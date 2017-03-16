Обновление условно. Кто вошел в Высший совет правосудия

Съезд судей избрал четырех членов Высшего совета правосудия. Их опыт, декларации о доходах, взгляд на судебную реформу

Два дня заседаний и два тура голосования понадобилось Съезду судей, чтобы пополнить свою квоту в Высшем совете правосудия - да и то не полностью. В ВСП по итогам выборов вошли четверо из шести судей, с которыми состав совета должен насчитывать 21 человека. Еще двоих съезду выбрать не удалось: кандидаты-лидеры набрали практически одинаковое, но недостаточное количество голосов. Хорошая новость - в Высший совет правосудия не попали судьи из заведомо "черного списка", составленного представителями общественных организаций перед съездом. Плохая новость - это еще ничего не гарантирует.

Выборы в два тура

Первый день Съезда судей 14 марта затянулся до десяти часов вечера. Делегаты долго раскачивались, избирали секретариат и счетную комиссию, долго заслушивали кандидатов и и разбирались с их документами. К вечеру из 44 кандидатов, которые подавали документы на участие в выборах, остались 24: часть была отбракована до и во время съезда (не набрали 15-летний стаж, не подали декларацию), шестеро сняли свои кандидатуры в пользу коллег. Делегаты решили, что выбирать членов ВСП будут по квотам: четырех - от судов общей юрисдикции как самой массовой, по одному - от административной и хозяйственной.

Изготовление бюллетеней, сами выборы и подсчет голосов заняли пять часов. Но когда представители счетной комиссии зачитали результаты, оказалось, что бесспорную победу получили только два кандидата: Николай Худык от местных судов и Виктор Шапран от хозяйственных. А восьмерых наиболее рейтинговых кандидатов отправили на второй тур выборов, назначенный на утро 15 марта.

Но полностью закрыть вакансии в ВСП так и не удалось: во втором туре Съезд судей смог избрать еще двоих членов юстиции, обоих от местных судов: Игоря Артеменко и Андрея Овсиенко. Место от административных судов и место судов общей юрисдикции остались вакантными. Съезд чуть было не устроил третий тур выборов, и поскорее, - у многих делегатов оказались куплены билеты на поезда, - но оказалось, что это противоречит закону. Для избрания еще двоих членов ВСП будет объявлено дополнительное выдвижение кандидатов, которое займет не менее 45 дней, и отдельное голосование съезда.

А пока в Высшем совете правосудия будут работать 19 членов вместо 21-го.

Кто эти люди

В первый день перед началом съезда представители Автомайдана, Центра противодействия коррупции и движения ЧЕСНО обустроили перед входом в Жовтневый дворец "аллею недобросовестных" - вывесили 15 портретов кандидатов в Высший совет правосудия, которые не должны быть избраны. В черный список вошли судьи, которые подавали сомнительные декларации, прикрывали своих коллег от ответственности или связаны с окружением беглого Януковича.

После первого тура риск оставался, после второго никто из них в Высший совет правосудия не попал.

"То, что в совет правосудия не попали кандидаты из черного списка, не гарантирует, что это самые честные судьи из возможных, - объяснил LIGA.net директор Центра демократии и верховенства права, участник инициативы ЧЕСНО: фільтруй суд Тарас Шевченко. - Мы будем еще тщательнее смотреть, кто эти четверо. Тем более, что к нам дополнительно обращаются люди с информацией. Но как минимум на первый взгляд самые одиозные кандидаты, на которых больше всего негатива, в состав не вошли".

Николай Худык, судья Апелляционного суда Киева

225 голосов, квота судов общей юрисдикции

Судейскую карьеру начал в 1999 году в Каменец-Подольском городском суде Хмельницкой области. Судьей Апелляционного суда Киева стал в январе-2011. Работает в судебной палате по рассмотрению уголовных дел.

В декларации кандидата в члены ВПС Худык указал в своей собственности дом в Каменце-Подольском площадью 312,6 квадратных метров. В бесплатном пользовании в Киеве у него квартира в 117,2 квадрата, собственником которой указана теща Стефания Козар. Жена Светлана Худык - предприниматель. На ней - 2087 кв м земли в Хмельницкой области, магазин и кафе-бар в Каменце-Подольском, небольшая квартира там же в 48,7 квадратов. Судья утверждает, что владеет только стареньким автомобилем ГАЗ М21 1963 года выпуска. Зато у его жены Светланы - Audi А3 2007 года выпуска и Volkswagen Jetta 2012 года. Мама судьи, Худык Зинаида Владимировна, владеет Ford Kug a 2011 года. Основной источник дохода Худыка - зарплата в 338,7 тыс. Доход жены - 86 тыс. В наличных судья держит 250 тыс грн, супруга - 300 тыс грн.

О судебной реформе: "В начале судебной реформы у меня было достаточно стажа, чтобы уйти в отставку. И такие мысли у меня были. Остановили заявления политиков, которые говорили о том, что судьи боятся - очищения, декларирования, оценивания... И остался. Когда приняли закон о Высшем совете правосудия - понял, что на этот раз, наверное, реформа будет реализована... Основным в работе Высшего совета правосудия считаю формирование судейского корпуса на основе судейской этики и добросовестности... Если мы не подберем честных и порядочных судей, - а эти качества не дает ни одно учебное заведение, это то, что мама дала с молоком, - то потом мы еще долго будем решать вопрос привлечения или непривлечения к ответственности. Если же нам удастся на этом старте подобрать моральных судей, то потом у нас будет меньше проблем и жалоб".

На Худыка в ВККС было подано десять жалоб. Летом 2016 года он прошел все этапы аттестации.

Игорь Артеменко, судья Апелляционного суда Одесской области

211, квота судов общей юрисдикции

В 1993 году был назначен судьей военного суда Одесского гарнизона. В 2006 году, после расформирования военного апелляционного суда Южного региона, устроился судьей Апелляционного суда Одесской области.

Тесть судьи Валентин Павлов ведет индивидульную адвокатскую практику. Жена Ирина Артеменко - предприниматель. В ее стопроцентной собственности, согласно декларации кандидата, квартира в 53 квадрата и два офисов (157 и 207 кв м, приобретены в 2009 году) в Одессе. В качестве незавершенного строительства на Ирину Артеменко записаны два паркоместа и офис в 407 квадратных метров. Сам Игорь Артеменко владеет в Одессе большим домом в 222 квадрата, приобретенным в 2013 году, и земельным участком в 620 квадратных метров в приморском поселке Молодежное Одесской области. Судья ездит на Toyota Fortuner 2006, его жена на Mercedes-Benz Vito 2008. Стоимость авто семья не указала. Основной доход Игоря Артеменко - зарплата в 352,8 тыс грн и пенсия в 128,9 тыс, еще чуть больше 50 тыс приносят дивиденды. Ирина Артеменко указала 92,9 тыс грн дохода. На банковских счетах Приватбанка и Ощадбанка у судьи суммарно 318,7 тыс грн.

О судебной власти: "Что должно быть ключевым в работе Высшего совета правосудия? Принцип распределения власти, как в демократических государствах. Всем вам известно о конфликте в США, поводом для которого стал миграционный указ президента США. Два штата, Миннесота и Вашингтон, обратились к федеральному судье с требованием остановить указ президента. Суд удовлетворил требования штатов, а апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу президента... Реакция администрации президента: с решением не согласны, но будем выполнять. Я считаю, мы тоже должны не только укреплять независимость судебной власти, но и обеспечить достойное место судебной власти в системе распределения власти".

О независимости суда: " Важным заданием является формирование корпуса судей, который будет свободен от политического давления... Уровень доверия к суду должен стать одним из показателей эффективности судебной системы"

Андрей Овсиенко, судья Апелляционного суда Волынской области

168 голосов, квота судов общей юрисдикции

С первых дней работы пошел в стремительный рост: всего год отработав стажером в районном суде, стал начальником Камень-Каширского районного управления юстиции Волынской области. Судейская карьера началась в 2005 году с должности судьи Турийского районного суда Волынской области. С 2011 года - судья Апелляционного суда Волынской области, занимает эту должность уже шесть лет.

Жена Оксана Овсиенко занимается адвокатской деятельностью, брат Сергей Овсиенко - адвокат, брат жены Александр Билоиваненко - начальник отдела оперативных мероприятий Управления внутренней безопасности ГФС в Волынской области.

Судья вместе с женой Оксаной владеет домом в 123,9 квадратных метра в поселке Городилец Волынской области, там же у них земельный участок площадью 937 квадратных метров. Еще один участок побольше, в 1488 квадратных метров, находится в 100% собственности жены. В аренде у Оксаны Овсиенко - небольшой офис Редакции районной газеты Народное слово. Супруги задекларировали один автомобиль на двоих: MAZDA- 6 2006 год а выпуска. Годовая зарплата судьи - 265,5 т ыс грн , доход от преподавательской деятельности - 1426 грн, материальная помощь - 15950 грн. Доход жены - 19700 грн. В декабре 2016 года Андрей Овсиенко взял в ПриватБанке кредит - 38242 грн . На его банковских счетах 58 грн.

О роли ВСП: "Общество требует обновления судебной власти, восстановления доверия. Общество уже созрело, оно хочет не просто иметь правосудие, не просто видеть, что суд состоялся как факт, оно требует, чтобы правосудие было видимым, очевидным и убедительным. В таких условиях ВСП должен выступить стабилизирующим фактором, удержать баланс между запросом общества на справедливое правосудие и реальными гарантиями независимости судей. Он должен быть арбитром, посредником. Новый закон о Высшем совете правосудия дал такую возможность - нам, судьям, решать свое будущее... Мы не просто избираем шестерых, мы формируем орган, который определит наше будущее, дальнейшее существование судебной системы и правосудие в государстве".

Виктор Шапран, судья Киевского хозяйственного апелляционного суда

278 голосов, квота хозяйственных судов

Судейскую карьеру начал внезапно: в 1996 году был назначен заместителем начальника следственного отдела Харьковского райуправления ГУ МВД в Киеве, а уже в 1998 году указом президента назначен на должность судьи Харьковского районного суда Киева. На последнее серьезное повышение пошел в 2008 году, и с тех пор работает судьей Киевского хозяйственного апелляционного суда.

Сын Шапрана Александр с декабря 2015 года работает прокурором в Киевской городской прокуратуре №2.

С супругой Аллой Шапран в разводе, но в декларации указывает ее в графе "совместное проживание". На равных правах с дочерью владеет квартирой в Киеве площадью 91,5 кв м, а Алла Шапран с сыном делят в столице квартиру в 55,3 квадрата. На бывшую супругу записана еще одна киевская квартира, побольше - 74,6 квадратных метров. Она также стоит в столице дом площадью на 373 кв м. В 2015 году Алла Шапран приобрела Volkswagen Golf 2014 года выпуска за 416 тыс грн, который значится в бесплатном пользовании судьи. Годовая зарплата Виктора Шапрана - 328,3 тыс грн, еще 46,6 тыс - проценты ПриватБанка. Алла Шапран заработала предпринимательской деятельностью 172 тыс грн и 24,5 тыс от процентов. На счетах ПриватБанка у судьи 221,2 тыс грн, у Аллы Шапран 11 116 долларов в Привате и 3270 грн в Ощадбанке , наличкой - 4300 долларов, 1000 евро, 24,7 тыс грн.

О недоверии к системе и защите судей: "Я судья, и мне больно от того, что даже окружающим я не могу сказать, что я судья. Мне бы хотелось, чтобы доверие к системе восстановилось... Такое отношение сложилось в обществе, - и частично в этом виноват судебный корпус, но во многих вопросах и политические силы, которые перекладывают свои недостатки и проблемы на судебный корпус... Говоря о работе Высшего совета правосудия: я вижу работу не только в наказании недобросовестных судей, но и в обеспечении защиты судей. В первую очередь, надо добросовестно смотреть на те жалобы, которые поступают на судей, и учитывать, в каких условиях этот судья действовал; учитывать невероятную нагрузку, давление".

Почему это так важно

Высший совет правосудия заработал в Украине в январе 2017 года, когда вступил в силу профильный закон. В него в полном составе вошел старый Высший совет юстиции. Все бывшие члены ВСЮ в новом органе отработают отведенные им сроки: не позднее, чем до апреля 2019 года. А пока в совет вливают новую кровь, сроком на четыре года.

По логике закона, большинство Высшем совете правосудия, - 11 из 21го члена, или 50%+1 голос, составят представители судейского корпуса. По своей квоте членов ВСП назначают также съезды прокуроров, адвокатов и научных сотрудников.

"Высший совет правосудия теперь является самым главным органом в судебной системе, который отвечает за назначение, увольнение судей. Более того: практически он отвечает за проведение судебной реформы. К сожалению, пока в судебной реформе мы видим очень мало прогресса. Поэтому от состава очень сильно зависят последствия. Назначение в этот орган худших возможных кандидатов поставило бы окончательный крест на надежде на изменения в судебной системе", - считает Тарас Шевченко.

От Высшего совета правосудия зависит очень многое. Как объяснил LIGA.net замглавы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида, ВСП единолично решает вопросы дисциплинарной ответственности судей (раньше эти полномочия делили ВККС и ВСЮ), принимает решения об увольнении судьи с должности (раньше это делали парламент и президент). Совет также перебрал от Совета судей полномочие о назначении главы Государственной судебной администрации.

"И, если раньше согласие на арест судьи давал парламент, то теперь это тоже полномочие Высшего совета правосудия. Они уже им пользуются. Причем, как мне кажется, взяли на себя больше, чем предусмотрено в Конституции. Там указано, что если судья задержан ан месте совершения или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, то согласие на задержание, арест или помещение под стражу не нужно. Но они растолковали все так, что на задержание не нужно, а вот чтобы арестовать - нужно согласие Высшего совета правосудия. Это полностью идет вразрез с содержанием Конституции", - сказал Куйбида.

Если изложить эти полномочия не юридическим, а более простым языком, то все будет работать так: любое движение в сторону судьи, доброжелательное - назначение, или недоброжелательное - жалобы граждан, аресты, - теперь проходят через Высший совет правосудия. И ВСП может как открыть дверь обновлению судебного корпуса, так и захлопнуть.

"Пока судебная система демонстрирует неспособность к самообновлению и самоочищению. Судебная система не признает, что в принципе имеет какие-то сербезные проблемы, и пытается переложить ответственность за низкий рейтинг доверия к судьям на журналистов, которые слишком много плохого пишут о судьях", - констатировал Тарас Шевченко.

По его словам, обновление судебной системы будет возможно только после того, как по стране пройдут открытые конкурсы на вакансии судей с допуском на них юристов. В прошлом году из системы уволились более полутора тысяч судей: одни боялись имущественной проверки, другие достигли пенсионного возраста. Нехватка кадров колоссальная. "Приход в судебную систему тысяч новых судей, без опыта судейской работы, на достаточно конкурентную зарплату - от 25 тысяч гривень в регионах, - этот фактор может дать толчок к изменениям. Если количество новых судей в системе составит треть, можно будет говорить о каком-то обновлении. А пока произошло только частичное очищение, а обновления - нет", - пояснил он.

Обновление ВСП в итоге тоже произошло пока условное: четверо новичков, все из судебной системы, на пятнадцать старожилов. "Насколько новые члены ВСП смогут стать агентами позитивных изменений в судебной системе, сейчас прогнозировать сложно, - отметил Роман Куйбида. - Важно, что не назначили тех кандидатов, к которым серьезные претензии. Это позитивный сигнал. Но только наблюдение за обновленным составом ВСП поможет узнать, что он собой представляет - орган, который консервирует судебную систему, или совет, способный вводить серьезные изменения на пользу как судьям, так и обществу".

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