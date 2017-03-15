Аудитор для Сытника. Коалиция проиграла новый раунд борьбы с НАБУ

Еще не получив никаких инструментов и доступа к материалам, аудитор от БПП и НФ - Найджел Браун - назвал сегодня работу НАБУ "посредственной"

Сегодня депутаты от БПП и Народного фронта снова попытались провести кандидатуру Найджела Брауна на должность аудитора НАБУ от Рады. Если бы кандидатура прошла, то Брауна можно было бы выдвинуть на голосование в зале заседаний. В этом случае от Рады оценивать работу НАБУ поставили бы человека вопреки позиции ЕС и США, которые поддержали другого кандидата. Всего аудиторов должно быть трое: от Рады, от правительства и от президента. Сам механизм аудиторов - единственный инструмент власти снять с должности директора НАБУ, если аудиторы решат, что Артем Сытник плохо работает. Еще не получив никаких инструментов и доступа к материалам, Браун назвал сегодня в интервью Интерфакс-Украина работу НАБУ "посредственной". И сегодня в антикоррупционном комитете Рады большинство голосов для его назначения у коалиции было. Но до голосования дело не дошло, утонув в бюрократии. Как это было - в материале LIGA.net.

Первую попытку депутаты от коалиции предприняли прямо в сессионном зале 23 февраля. Вместо утвержденной на комитете кандидатуры заместителя генинспектора Минюста США Роберта Сторча подали для голосования кандидатуру Найджела Брауна. Так как ни одно предложение не набрало необходимых 226 голосов, было принято решение отправить проект постановления в комитет на доработку.

Интрига вокруг назначения в том, что результаты аудита могут стать основанием для увольнения руководства НАБУ. Аудит проводит комиссия из трех членов. Их назначают по своей квоте президент, Кабмин и парламент. Глава антикоррупционного комитета Егор Соболев и представитель Центра борьбы с коррупцией Шабунин увидели в попытке провести кандидатуру Брауна от парламента угрозу существованию НАБУ как независимого органа.

За день до заседания комитета его состав пополнился тремя депутатами от БПП. Это давало гарантию позитивного голосования за Брауна. Но вопрос даже не включили в повестку дня. Сначала депутаты Дмитрий Добродомов, Юрий Деревянко и Виктор Чумак предложили провести новый конкурс и по его результатам подать в Раду новую кандидатуру.

Когда стало ясно, что это в принципе логичное предложение голосов не наберет, противники назначения Брауна сосредоточились на процедуре. Соболев сообщил, что получил поручение первого вице-спикера Ирины Геращенко рассмотреть кандидатуру. Но постановление Рады о том, чтобы направить проект назначения на доработку не было подписано спикером Андреем Парубием. "Фактически юридического решения о том, что мы должны по новой рассматривать назначение аудитора НАБУ не существует", - сказал он.

Его поддержал Чумак: "Мы не можем рассматривать вопрос, пока нет подписанного главой Рады постановления о рассмотрении этого вопроса в комитете... Мы готовы рассмотреть обращение депутатов (о кандидатуре Брауна, - ред.) на конкурсе. Не может быть назначения без конкурса. Это не выбор одной кандидатуры, поставил Бог перед Адамом Еву и сказал: выбирай себе жену!"

Чумак отметил, что выдвижение кандидатуры Брауна вне конкурса может поставить под сомнение ее легитимность. Депутаты от БПП Иван Мельничук, Татьяна Рычкова и Олег Барна настаивали на том, что ничего не мешает рассмотреть вопрос по инициативе членов комитета. Барна и Мельничук обращали внимание на то, что вопросы с голоса неоднократно включались в повестку дня. Член комитета по иностранным делам Светлана Залищук также попросила слово. Она напомнила, что гарантия независимости работы НАБУ является одним из оснований для безвизового режима с ЕС.

"Сегодня все посольства в Украине, как и представители европейского сообщества, которые сегодня со мной контактировали, пристально следят за этой ситуацией", - сказала она. Действительно, даже на заседании комитета были представители посольств - помимо главы представительства ЕС, были заместители послов и представители США, Германии, Канады, Франции, Японии и Великобритании, представители МВФ и Совета Европы. Перед началом заседания в поддержку ранее утвержденной комитетом кандидатуры Роберта Сторча высказался глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Члены комитета больше часа обсуждали процедуру. Депутат от Радикальной партии Игорь Попов и внефракционный Борислав Береза просили коллег прекратить пустые разговоры и принять хоть какое-то решение. В конце-концов они оба просто ушли. Депутаты еще немного поговорили, и Соболев объявил получасовой перерыв, чтобы выяснить, на основании какого документа члены комитета могут или не могут рассмотреть кандидатуру Брауна.

Перерыв затянулся. Найджел Браун, отвечая на вопрос журналистов не опасается ли он, что его могут использовать в политических играх, отметил, что просто приехал в Украину помочь в борьбе с коррупцией. Не дожидаясь возобновления заседания он тоже ушел. Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в комментарии LIGA.net пояснил, почему назвал Брауна "лыжным инструктором". Он напомнил, что во времена президентства Виктора Януковича руководитель агентства по привлечению инвестиций Владислав Каськив привлек к работе агентства партнера, который оказался лыжным инструктором.

"Ситуация очень похожа. По словам представителей БПП и НФ Браун прекрасный эксперт, известный расследователь. Мы проверили Брауна. Никакой он не расследователь. Премию "расследователь года" ему выдала общественная организация, которую он потом возглавил. Найджел Браун это британо-израильский юрист, который обслуживал интересы российских олигархов", - сказал он.

В свою очередь депутат БПП Иван Мельничук заявил, что не верит в сотрудничество Брауна с российскими олигархами. "Если он расследовал дело Литвиненко, то что-то тут не вяжется. Литвиненко же отравили россияне. Это факт признанный миром", - пояснил он. После перерыва в зале собрались только депутаты от БПП и глава комитета. Соболев отметил, что из-за отсутствия кворума, продолжить работу комитет не сможет.

"Спикер сейчас на совещании, я с ним обязательно свяжусь. Я прошу подготовить официальное обращение к нему и в регламентный комитет. На следующем заседании комитета, как только правовая ситуация прояснится, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал Соболев.

Мельничук сообщил, что по его информации распоряжение спикера будет готово с минуты на минуту. Но зал комитета уже покидали даже депутаты БПП.

Остается вероятность, что Брауна могут попытаться проголосовать в зале заседаний Рады без решения комитета. Так или иначе, западные партнеры пристально следят за действиями украинских властей.

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