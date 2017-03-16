Продавить аудитора Брауна. Почему спешат БПП и НФ

Коалиционные фракции намерены любой ценой провести в аудиторы возникшего из ниоткуда кандидата

Парламентская группа поддержки НАБУ в четверг, 16 марта, выиграла третий раунд борьбы за независимый аудит агентства. Новое большинство антикоррупционного комитета попыталось провести свою кандидатуру на должность аудитора в сессионном зале. Но голосов не набралось даже за то, чтобы включить вопрос в повестку дня. Четвертый раунд запланирован на пятницу, 17 марта.

В среду глава антикоррупционного комитета Егор Соболев не поставил на голосование проект постановления о кандидатуре Найджела Брауна, так как поручение комитету рассмотреть этот вопрос не было оформлено как положено. На следующий день члены комитета от БПП и Народного фронта потребовали от Соболева собрать комитет снова. Тот назначил заседание на пятницу на 14.15

Пленарное заседание в пятницу проходит до 13.00. К тому же по пятницам депутаты в последнее время не голосуют. В зале их набирается не больше 200, и то на утренний час вопросов к правительству. Большинство уходит из зала после 11.00 вместе с членами Кабмина. Очевидно, что на этой неделе, даже при позитивном решении комитета, в зал кандидатуру Брауна не вносили бы.

Впрочем, следующая неделя тоже пленарная. Большинство у БПП и НФ в антикоррупционном комитете есть. Ничего не мешало провести комитет в пятницу по процедуре, получить нужное решение, и поставить его на голосование, например, в следующий вторник. Но комитетское большинство собралось в четверг.

Отвечая на вопрос, к чему такая спешка, сторонники избрания Брауна отвечали, что вопрос формирования комиссии по аудиту НАБУ и так затянулся. Противники проясняли это тем, что власть хочет как можно быстрее поставить НАБУ под контроль. "Они видят, что НАБУ действительно независимый орган... Тут есть люди, которые боятся, что после Насирова придут за ними", - пояснил Соболев.

Свое собрание представители БПП и НФ назвали заседанием комитета, ссылаясь на пункт 2 статьи 43 закона о комитетах. По этому пункту глава комитета обязан созвать заседание, если этого требует не меньше трети депутатов. Если же он этого не делает, члены комитета могут собраться сами и при наличии кворума выбрать председательствующего на заседании.

Кворум у собравшихся был, пришло 13 членов комитета из 24. Но глава комитета на тот момент уже отреагировал на их требование и назначил заседание комитета. Правда, не "на сейчас", а "на завтра". В комментарии журналистам Соболев пояснил, что не мог назначить заседание комитета раньше, потому что должен предупреждать всех членов комитета о внеплановом заседании не позднее, чем за 24 часа. Это предусмотрено пунктом 4 той же статьи 43 закона о комитетах.

Несмотря на это, инициаторы экстренного "заседания" проголосовали за то, чтобы внести на голосование в парламент ранее утвержденную комитетом по результатам конкурса кандидатуру Роберта Сторча и поданную БПП и НФ кандидатуру Найджела Брауна. Член комитета Иван Мельничук отметил, что это "взвешенное демократическое решение", так как залу будет из чего выбирать.

Уже на вечернем пленарном заседании Мельничук от двух фракций БПП и НФ потребовал от спикера поставить постановления по Сторчу и Брауну на голосование. Тут же две другие фракции - Самопомощи и Радикальной партии - потребовали получасового перерыва.

В перерыве парламентская группа поддержки НАБУ депутаты Егор Соболев, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко и другие заняли парламентскую трибуну. Это скорее была демонстрация позиции, а не попытка сорвать голосование. Голосовать депутатам такая блокада не мешает, а представлять проект можно и с места.

После перерыва глава антикоррупционного комитета Соболев попросил депутатов не уничтожать НАБУ как единственный орган, способный привлечь к ответственности топ-коррупционеров и не провоцировать людей на уличные акции. Спикер Андрей Парубий заявил, что решение, принятое сегодня большинством комитета, законно.

"Решение подготовлено секретариатом комитета и подано мне. Согласно процедуре, я сейчас ставлю на голосование вопрос о включении проекта постановления в повестку дня... Есть требование двух наибольших фракций парламента и я не могу, как председательствующий, его игнорировать", - сказал Парубий.

Предложение набрало 205 голосов при 226 необходимых. Спикер не стал продавливать вопрос повторным голосованием и тут же вернулся к законопроектам, которые были предусмотрены повесткой дня. Уже завтра комитет может утвердить кандидатуру Брауна. Большинство голосов для этого есть. Недостающие 20 с лишним голосов для позитивного решения в зале собрать не самая большая проблема.

Парламентская группа поддержки НАБУ уже не сможет самостоятельно отыграть два оставшихся раунда. Представители ЕС и США, конечно, следят за развитием событий. Но повлиять на эти события может только четкая позиция гражданского общества.



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