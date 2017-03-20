Не хочется, а придется. Когда будет создан Антикоррупционный суд

Единственный законопроект о создании антикоррупционного суда забракован, но вариантов у Банковой и коалиции не так уж и много - очень деньги нужны

Концепция создания антикоррупционного суда для вынесения приговоров топ-чиновникам была прописана в законе о судоустройстве и статусе судей почти год назад. За это время Администрация президента и правящая коалиция не сделали ни одного внятного шага для ее реализации. Хотя антикоррупционный суд - это прямое обязательство Украины перед международными партнерами, в том числе для сотрудничества с МВФ. И в марте, на фоне откровенного цирка в суде при избрании меры пресечения Насирову, западные партнеры об этом напомнили. Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли назвал борьбу с коррупцией главным вызовом, и для этого Украина нуждается в специализированных антикоррупцонных судах. А американское посольство и вовсе заявило прямым текстом: "Необходимость создания независимого антикоррупционного суда очевидна и становится все более актуальной".

Четких сроков создания такого суда до сих пор нет. И даже больше: Высший совет правосудия несколько дней назад забраковал единственный законопроект об антикоррупционных судах, который был подан за этот год на рассмотрение Верховной Рады. Хотя на самом деле вариантов у президента Петра Порошенко не так уж много: первый - забыть о взятых западными кредиторами и обществом обязательствах (поступать так все сложнее), второй - безоговорочно поддержать создание антикоррупционного суда, третий - условно поддержать, но попытаться влиять на конкурсный отбор судей.

Какой из них выберет Банковая?



Зачем нужен этот суд

Как рассказали LIGA.net эксперты общественных организаций, которые принимали участие в разработке изменений в Конституцию в части правосудия, первый вариант концепции появился еще в начале 2015 года и охватывал более широкий круг проблем: создание специализированного уголовного суда для наиболее тяжких преступлений - коррупция топ-уровня, организованная преступность, военные преступления. К рассмотрению таких дел предлагалось привлечь иностранцев. Прошло несколько консультаций с представителями власти и международными структурами. И западные партнеры, и Администрация президента очень осторожно отнеслись к идее с иностранцами, хотя идею их участия в конкурсных комиссиях спустя некоторое время поддержали. Но в процессе переговоров мандат этого суда свелся исключительно к антикоррупционному, причем эта инициатива исходила не от иностранцев.

В результате короткая строка о том, что в Украине будет создан антикоррупционный суд, появилась в законе о судоустройстве, принятом летом прошлого года. Это также обязательство Украины перед МВФ и одно из условий получения финансовой помощи.

"Необходимость в суде вызвана тем, что существующая судебная система фактически уклоняется от рассмотрения дел, которые передает НАБУ. Судьи затягивают рассмотрение этих дел очень часто, да и уровень доверия к судам очень низкий, а судебная реформа до этих судов дойдет не через один и не через два года. Поэтому возникает необходимость создать суд, причем достаточно оперативно, к началу следующего года", - рассказал LIGA.net эксперт Реанимационного пакета реформ Роман Куйбида.

Комментируя позицию Банковой, Куйбида отметил: в законе прописано создание такого суда, но никакого имплементационного проекта от президента так и не последовало. "Создается впечатление, что особого интереса к этому нет. Если он и будет, то тут надо быть очень внимательным, чтобы этот суд не был создан как управляемый со стороны Банковой", - предупредил эксперт.

Банковая: саботировать или возглавить процесс?

Не под диктофон собеседники LIGA.net, приближенные к АП, идею создания такого суда комментируют с сарказмом: а не создать ли в дополнение к антикоррупционному бюро и прокурору еще и антикоррупционную больницу, антикоррупционный детский сад и антикоррупционное кладбище? Но признают, что выбора нет: давят западные партнеры. Очевидно, чиновники ищут схему, которая позволит контролировать важный канал посадки коррупционеров.

"Антикоррупционный суд будет существовать, но нам нужно отстоять хотя бы часть украинского суверенитета в его работе", - пояснил LIGA.net один из источников. По его словам, важно, чтобы антикоррупционный суд не стал еще одним "агентом США" в Украине наряду с е-декларированием, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Публичная риторика Банковой звучит иначе. Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, который курирует судебную реформу, в июне прошлого года в интервью LIGA.net говорил, что антикоррупционный суд может быть создан, но это не панацея, и его появление само по себе не усилит борьбу с коррупцией. Сегодня позиция Филатова выровнялась. "Уверен, что Высший антикоррупционный суд должен быть создан. Этого требует закон о судоустройстве и статусе судей", - сказал он LIGA.net.

"Другой вопрос - это качество зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта №6011, который оставляет желать лучшего. Некоторые нормы проекта прямо противоречат Конституции", - добавил Филатов. По его словам, наибольшие вопросы вызывают положения о возвращении политическим органам - парламенту, министру юстиции, президенту - существенного влияния на формирование состава суда. "Это противоречит европейским стандартам и идеологии конституционной реформы в сфере правосудия, которая построена на принципе максимальной деполитизации судебной власти", - добавил Филатов.

"Нормальный путь - это не подавать законопроекты наперегонки, не превращать эту чисто юридическую задачу в инструмент для пиар-кампаний и сбор политических дивидендов, а провести профессиональную работу с привлечением международных экспертов, вместе наработать профессиональный законопроект и совместными усилиями провести его через парламент", - считает он.



Антикоррупционные органы торопят государство в деле создания суда. А их, в свою очередь - международные партнеры, которые хотят видеть реальный результат работы и посадки коррупционеров, а не только дешевые пиар-акции

Для того, чтобы начать такую профессиональную работу, у Банковой был без малого год. И пока никаких внятных движений в этом направлении Администрация президента не сделала. Со стороны выглядит как попытка максимально сдвинуть сроки создания суда. И, не исключают эксперты, продавить в закон возможность влиять на конкурсный отбор судей.

Судейское антилобби

Самыми яростными противниками создания в Украине антикоррупционного суда как отдельной структуры стали сами судьи: консервативная судебная система со старта отторгает чужеродную для себя идею.

"Отдельно такая институция не нужна. Ситуация 2014-2016 годов показала, что увеличение количества антикоррупционных органов, - а Украина по их количеству уже на первом месте, - дает результат с точностью до наоборот. Количество антикоррупционных преступлений, которые они выявляют, все меньше", - заявил LIGA.net глава Верховного суда Ярослав Романюк.

По его словам, антикоррупционная специализация судей - хорошая идея, потому что определенные категории дел требуют углубленного знания и дополнительной подготовки. Но таких сложных дел пока нет. "Найти завуалированные схемы, отмывание средств или их вывод за границу - не каждый судья сможет с этим разобраться. Давайте посмотрим: у нас есть такие дела в судебной системе? Разве они есть? Все делается на камеру, а потом они куда-то деваются и до судов не доходят. Доходят только дела с простеньким составом преступления: сотрудник таможни, прокуратуры или полиции задержан на взятке. Это и раньше не составляло сложности для рассмотрения в судах, и сегодня не составляет", - сказал он.

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Сослался Ярослав Романюк и на опыт работы антикоррупционных судов за рубежом. Недавно проект USAID "Новое правосудие" привозил в Украину экспертов из тех стран, где существует такая форма судопроизводства. "И мы видим, что это в основном страны Африки и Азии. В Европе - только Словакия и Сербия. И их опыт негативный. Они говорят, что это неоправданно. Таким судам банально нечем заниматься", - утверждает глава Верховного суда Украины.

Романюк считает, что антикоррупционную специализацию можно открыть в существующих судах, в виде отдельной коллегии и палаты, с набором судей из других судов или через конкурс, и со специальной углубленной подготовкой. "А создавать какой-то особый чрезвычайный суд никакой необходимости сейчас нет", - подчеркнул он.

Высший совет правосудия, который с этого года играет ключевую роль в судебной реформе, пошел дальше негативной риторики и забраковал законопроект №6011 об антикоррупционных судах как несоответствующий Конституции. Такой вывод ВСП дал на заседании 9 марта 2017 года. "...Пришел к выводу о нецелесообразности принятия этого законопроекта как противоречащего Конституции и не согласующегося с законами о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия", - говорилось в сообщении. Именно такой вывод по законопроекту будет направлен в Верховную Раду.

"Обратите внимани е , какие претензии у совета правосудия. Они касались подбора судей в антикоррупционный суд. Они хотят создать суд, ведь отменить процесс уже невозможно, но максимально подчинить подбор судей президентской ветви. Задача депутатов и гражданского общества - этого не допустить", - объяснил LIGA.net внефракционный депутат Юрий Деревянко.

Шансы, риски и сроки

Высший совет правосудия саботирует создание суда по указанию Банковой, утверждает народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. "ВСП заявил, что будет обжаловать процедуру создания антикоррупционного суда. Это понятно, потому что главный источник дохода для судей - коррупционные дела, лишаться этой дойной коровы суды не хотят. Банковой, очевидно, тоже не нужен этот суд, иначе процедуру создания этого органа можно было бы ускорить", - пояснил он LIGA.net.

Лещенко напомнил, что когда нужно было избрать Луценко генпрокурором, законопроект внесли с голоса, приняли, подписали и напечатали экстренный номер Голоса Украины - все сделали часа за три. "А по антикоррупционному суду затягивается по максимуму. Не удивлюсь, если в итоге появятся несколько альтернативных законопроектов, и нам предложат провести по этому вопросу широкую общественную дискуссию продолжительностью в год, а то и больше. Если есть политическая воля, то все необходимые власти документы принимаются мгновенно, а политической воли для создания независимого антикоррупционного суда у Порошенко сегодня нет. У него есть желание всех обмануть, говоря: я очень хочу, но никак не выходит", - считает он.

Деревянко тоже считает, что ВСП - рычаг в руках Банковой. "Мы наблюдаем саботаж со стороны АП через Высший совет правосудия. Их оценки о том, что создание антикоррупционного суда не соответствует Конституции - вообще не их компетенция, это компетенция Конституционного суда... Это позиция затягивания - позиция, которая выгодна президенту и его администрации. С тем, чтобы нереформированными судами и судебной властью управлять в ручном режиме", - подчеркнул он в комментарии LIGA.net.

Забракованный Высшим советом правосудия законопроект №6011 об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде в феврале группой народных депутатов от разных фракций: Мустафой Найемом, Оксаной Сыроид, Светланой Залищук, Егором Соболевым, Сергеем Лещенко, Иваном Крулько. А уже в марте, как рассказал Найем, его начали атаковать из Администрации президента и ВСП. Все это может стать еще одним репутационным ударом для страны и лично президента, считает депутат.

По задумке авторов закона, антикоррупционный суд должен специализироваться на коррупционных делах, которые ведут НАБУ и ГБР. Это взяточничество, хищение средств, незаконное обогащение топ-чиновников. Суд будет давать разрешение на прослушку, отстранение от должности, арест подозреваемых, и выносить им приговоры. Систему антикоррупционных судов должны составить сам Высший антикоррупционный суд - не более 70 судей, и Антикоррупционная палата в Верховном суде - не менее 30 судей. Антикоррупционный суд должна набрать специальная комиссия, в которую войдут представители президента, парламента, Минюста, а также эксперты, рекомендованные международными партнерами, с правом вето.

"Антикоррупционный суд будет, так как это требование Международного валютного фонда, - не сомневается Сергей Лещенко. - Голосование Верховной Рады по профильному закону стоит, по-моему, на лето".

Депутат от Народного фронта Леонид Емец, который сейчас принимает участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда Украины, уверен - создание Антикоррупционного суда уже неотвратимо, и речь идет только о сроках и условиях. Сейчас нужно принять закон, которым будут определены процедуры, технические моменты, сроки создания такого суда. "Такой законопроект уже есть. Важно, чтобы на момент его голосования за основу не появились альтернативные законопроекты на эту же тему, это может замедлить процесс. Но общественное внимание, полагаю, не даст затянуть процесс", - заявил он LIGA.net.

Прогнозировать сроки депутат не берется, но считает, что все работы можно завершить до конца 2018 года. "Раньше вряд ли получится: есть технические требования, процесс небыстрый, требует сил и времени. Что касается разговоров о саботаже: поживем-увидим, пока у меня нет оснований это утверждать. Предметнее о саботаже можно будет судить во время голосований", - добавил он.

"Законопроект, который есть на рассмотрении Рады, не безупречен, но его надо принять в первом чтении, чтобы создать условия для доработки. Если его не принять до лета, на этой сессии, то шансов запустить суд в ближайшее время нет", - предупредил Куйбида.

Антикоррупционные органы просят поторопиться. А их, в свою очередь - международные партнеры, которые хотят видеть реальный результат работы и посадки коррупционеров, а не только пиар-акции. В условиях наполовину парализованной судебной системы с крайне низким уровнем доверия дать такой результат сложно. Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что антикоррупционный суд будет создан хотя бы в конце 2017-начале 2018 года. Директор НАБУ Артем Сытник тоже уверен, что это реально до конца 2017 года. Отсутствие антикоррупционного суда, объясняет он - серьезная проблема для результативной борьбы с коррупцией: до судов первой инстанции судебная реформа дойдет не раньше чем через пять лет. И это оптимистический сценарий.

Валерия Кондратова

Роман Чернышев

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