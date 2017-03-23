"Показательная казнь": реакция соцсетей на убийство Вороненкова

Основная версия, которую обсуждают в социальных сетях - заказное политическое убийство Вороненкова по заказу из РФ

В убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который в декабре получил украинское гражданство и давал показания против Януковича, не исключен российский след. С таким заявлением выступил замглавы Нацполиции Александр Вакуленко. "Среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица как такового, который давал важные показания и играл ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине", - сказал он.

В социальных сетях тоже активно обсуждают возможный "след Путина" в резонансном убийстве Дениса Вороненкова. Редакция LIGA.net собрала первую реакцию пользователей соцсетей на показательную казнь в центре Киева.







