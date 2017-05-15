Мусор, Львов и Божья воля. Что нужно знать о фракции Самопомощь

Команда Андрея Садового в парламенте под шквал ударов оппонентов и терпение электората до сих пор пытается нащупать собственный стиль

Возьми и сделай. С этого девиза началась стремительная история молодой партии во главе с мэром Львова Андреем Садовым в большой украинской политике. Этими же словами со временем начали дразнить переживающую не менее стремительные падения команду многочисленные недоброжелатели - от людей президента до соседей по электоральной нише.

"Удивительно, но рейтинг Самопомощи держится на прежнем - достаточно высоком уровне, что и в первые дни после выборов" - многозначительно прокомментировали популярность Самопомощи в Администрации президента весной 2015 года. Лидер партии - политик с нулевым антирейтингом Садовый тогда еще значился в числе реальных претендентов на второй тур будущих президентских выборов. Но потом начались неприятности. Как у Садового, так и у его партии. Что нужно иметь в виду, когда сегодня речь заходит о парламентской фракции Самопомощь - в четвертом материале LIGA.net из серии обзоров о парламентских партиях VIII созыва.

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Кратковременный эффект новизны

На парламентских выборах 2014 года впервые баллотирующаяся на общенациональном уровне Самопомощь получила сенсационный результат в 10,97% и итоговое третье место в пропорциональной гонке после БПП и Народного фронта. О причинах успеха высказался политтехнолог Сергей Гайдай.

"Самопомощь очень точно попали в социальный запрос - люди хотели новых политиков, и им показалось, что Самопомощь не имеет старых грехов, которые были у Блока Порошенко, Батькивщины и Народного фронта, состоящих из политиков с уже бывших во власти. Отвечая на запрос о новых людях, Самопомощи удалось показать Соболева, Семенченко, Гопко, которые ассоциируются с обновлением политики. Если бы это было усиленно четкой, внятной рекламной кампанией, они набрали бы намного больше 9%", - сказал эксперт.

"Поймав волну общественного запроса на обновление, Самопомощь выиграла выборы, но впереди у них большие испытания. Они с легкостью попадают в различные провокационные скандалы", - добавил он.

Предвыборная агитация Самопомощи-2014. Фото - официальный сайт



Приведя в Раду три десятка новых лиц Самопомощь ненадолго вошла в правящую коалицию, покинуть которую ее, по словам лидеров львовской партии, вынудил "олигархический переворот". В феврале 2016 года лидеры партии сделали заявление в котором обвинили БПП и Народный фронт в кулуарном сотрудничестве с обломками Партии регионов. Речь шла о провале парламентом голосования за отставку правительства Арсения Яценюка 16 февраля 2016 года.

Не теряющая рейтинг Самопомощь рассчитывала на новые выборы, рост представительства в Раде и влияния в стране, а получила волну компромата, переманивание депутатов и мусорный скандал сокрушительной силы. На электоральном весе, впрочем, все невзгоды молодой партии сказались мало - судя по последним социологическим срезам у партии Садового даже сейчас все те же неплохие 7-8% рейтинга. Но задача номер один их конкурентами достигнута - президентские амбиции Андрей Садовый на долгое время может отложить в долгий ящик. Однако, обо всем по порядку.

Штыки Садового, квота Коломойского, оперативное руководство



"Садовый всегда говорит о том, что не является политиком. Это бизнесмен, администратор и, самое главное, медиамагнат. Во Львове он просто монополист всех медиа, на всеукраинском же уровне - владелец многих значительных ресурсов. Например, 24 канал, сайт zaxid.net, радио Люкс. В наше время, владея медиаресурсами, ты владеешь миром", - сказал LIGA.net оппонент львовского мэра по электоральному полю, замглавы партии Свобода Юрий Сыротюк.

Когда речь заходит о проходном списке политической партии в парламент, всегда говорят о квотах, интересах финансово-политических групп и о том, кого представляет в Раде тот или иной депутат. Особенно молодой, и до сих пор малоизвестный.

"В Самопомощи серьезный кадровый ресурс лично Садового - он очень богатый человек, - сказал LIGA.net источник в правящей коалиции. - Хотя места для бизнесменов он, как это водится, реализовал. Кроме этого, как умный человек, он бесплатно взял в список равноудаленных грамотных честных людей из общественного сектора. Вот они-то и должны были делать рейтинг Садовому в ближайшие годы".

Андрей Садовый не был ни инициатором, ни вдохновителем той самой блокады ОРДЛО от Семенченко-Соболева, а также активно помогающим им Павла Костенко. Выгодная Игорю Коломойскому акция была публично поддержана Садовым лишь спустя время, после долгих раздумий

По факту же просчет Садового оказался в том, что "бесплатных и честных" быстро переманила на свою сторону Банковая - некоторые депутаты от Самопомощи вначале просто ходили в АП для консультаций, а в сентябре 2015-го и вовсе были со скандалом исключены из Самопомощи за нарушение фракционной дисциплины. Речь идет о голосовании вразрез интересам команды Садового за изменения Конституции в части децентрализации. Так Самопомощь лишилась сразу пятерых штыков. Это Павел Кишкарь, Остап Еднак, Виктор Кривенко, Виктория Пташник и даже №1 в предвыборном списке - Анна Гопко. Причем двое из них - Кишкарь и Кривенко, не особо маскируясь, быстро оказались в составе фракции Блока Петра Порошенко.

"Кроме "банковской консервы", которая вскрылась достаточно давно, в структуре Самопомощи надо отметить две группы - это люди Садового (Березюк, Сыроид, Лаврик, Журжий, Подоляк и другие) и квота олигарха Игоря Коломойского. Именно несовместимость идейной части, работающей на перспективу, и "платных мест", остаивающих не всегда выгодные Садовому сиюминутные интересы олигарха и не дают пока вырасти Самопомощи в серьезный партийный проект. Там нет абсолютного консенсуса", - прокомментировал LIGA.net ситуацию внутри фракции политолог Андрей Золотарев.

"Блокадный десант" Самопомощи - Семенченко и Соболев



Как всегда в таких ситуациях, доказать принадлежность того или иного депутата олигархической квоте, кроме отсылки к кухне политических сплетен, невозможно. Однако, по информации источника во фракции, Андрей Садовый не был ни инициатором, ни вдохновителем той самой блокады ОРДЛО от Семенченко-Соболева, а также активно помогающим им Павла Костенко. Выгодная Игорю Коломойскому акция была публично поддержана Садовым лишь спустя время, после долгих раздумий - это при том, что депутаты его фракции уже активно и громко "блокировали Донбасс".

Кстати, градус напряжения во фракции уже несколько раз доходил до того, чтобы исключить Соболева. Каждый раз останавливало то, что у него есть личный весомый рейтинг популярности, терять который Самопомощь не хочет. В общем, по тому же принципу, как некогда оказался в Оппозиционном блоке Вадим Рабинович. "У него есть личный рейтинг, и мы решили его использовать", - говорили в стане бывший регионалов в первые недели после выборов.



"За лояльность к интересам Коломойского, кроме официальной зарплаты и партийных бонусов (которые в каждой фракции составляют около $2 тысячи на человека) предусмотрена серьезная доплата", - говорит источник.



Официально руководство Самопомощи категорически отрицает какую-либо связь с Коломойским. "Коломойский не принимал и не принимает участия в финансировании Самопомощи", - ответил на прямой вопрос LIGA.net лидер фракции Олег Березюк.

Кстати, очень неправы те, кто до сих пор думает, что во фракции Березюк всего лишь исполняет функцию ретранслятора идей и указаний Садового в парламенте. "Березюк имеет большое влияние на Андрея Ивановича. Он близок к нему как советчик, психолог, чуть ли не духовник. Именно он уговорил мэра Львова начать большой общенациональный политический проект и до сих пор убеждает в его целесообразности. Хотя у Садового несколько раз за последние два года "тянулась рука" оставить эту затею", - говорят близкие к фракции собеседники LIGA.net.

Глава фракции Самопомощь в Раде Олег Березюк. Ошибаются те, кто считают его лишь транслятором идей Садового



В целом же фракцией реально в оперативном плате руководят два человека - "хороший и плохой полицейские", говорят в самой фракции. Плохой (вернее сказать, своеобразный и строгий) - это Березюк, а "хороший" - еще один близкий соратник Садового - действительно "серый кардинал" Самопомощи - Олег Лаврик. "Мало кто знает о реальном влиянии и финансовом состоянии Лаврика. Если ехать по Львову и его окрестностях, и интересоваться из окна автомобиля - кому принадлежат многочисленные магазины, торговые площади и земельные участки, которые попадаются по пути, то как в сказке про маркиза Карабаса, знающие люди ответят - это все Лаврика. Официально же об этом депутате было известно мало - во время предвыборной кампании о нем говорили просто "№12 в списке Самопомощи, депутат львовского горсовета в который он прошел от Республиканской христианской партии. Место официально работы на момент избрания народным депутатом - глава совета ПАО Південьзахіделектромережбуд", - говорит собеседник в Самопомощи.

Бизнес-поддержка

Кроме политических квот в Самопомощи важное место занимает когорта независимых бизнесменов, не имеющих отношения к крупному олигархическому лобби, зато поддерживающих текущие расходы и "зарплаты" членов команды Садового в благодарность за депутатский мандат. Речь идет, в первую очередь о 43-летнем гендиректоре известной телекоммуникационной кампании Датагрупп, а также о главном it-шнике западной Украины - Алексее Скрипнике (компания Eleks Software) и аграрии Иване Мирошниченко. Последний много лет работал в транснациональной ком­пании Каргилл на должности вице-президента, занимал должность вице-президента Украинской зерновой ассоциации, и сегодня, по данным рынка, оставил за собой влияние и вес в аграрном секторе.

Отдельный интерес Садового, по словам источников - чтобы центральная власть оставила за ним опцию контроля над украинско-польской границей во Львовской области. "Что бы ни говорили о бизнес-империи львовского начальника, главная ее составляющая - это граница и таможенные вопросы разного рода, как это всегда бывает в привлекательных приграничных областях", - сказал источник LIGA.net в АП.

Планы и перспективы

"Самопомощь создавалась для того, чтобы воплотить сравнительно неплохой рейтинг мэра Львова Садового в парламентские мандаты. Первоначально это был проект, призванный мобилизовать ориентированный на Европу электорат, условный средний класс. При этом, они никогда не были явными либералами, а, скорее, тяготели к условной "христианской демократии", - сказал в комментарии LIGA.net политолог Петр Олещук.

"Сейчас партия переживает непростые времена. Большая часть рейтинга Садового утонула в мусоре. Что же до проевропейского избирателя, то его, нередко, отпугивает христианский фундаментализм, который порой демонстрирует "Самопомощь". Потому они пытаются найти себя. Пока что они нащупали свой путь в ультра-патриотизме, протестах против Минских соглашений и так далее. Сложно сказать, поможет ли это найти партии новую нишу, или же нет, но, по крайней мере, последнее время о ней говорят не только в контексте львовского мусора", - добавил эксперт.

Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова. В последние месяцы ему досталось немало



Рейтинг Самопомощи стабилен. Несмотря на все объективные обстоятельства и пиар-атаки, своего избирателя люди Садового сохранили. О причинах этого, на первый взгляд, парадоксального явления, рассказала LIGA.net известный социолог Ирина Бекешкина. "Если бы партии теряли рейтинг из-за скандалов и нападок, то рейтинга не было бы ни у кого - потому что все атакуют друг друга. Единственное, на что влияют грязные политические игры - это на рост апатии, разочарования и недоверия людей к партиям и политикам в целом. К неготовности их идти и голосовать за кого-либо на следующих выборах", - сказала она.

Бекешкина также отметила, что рейтинг Самопомощи немного снизился по сравнению с их результатом во время выборов. Однако с учетом синхронного падения рейтинга всех партий, можно сказать, что он остался прежним - на уровне 7-8%.

"Если говорить об электоральном портрете избирателя Самопомощи, то это, как и прежде, житель западных областей, как правило, представитель среднего класса, среднего и младшего возраста. В других регионах страны они не нарастили популярности за эти 2,5 года, но и без того позиции выглядят неплохо", - говорит социолог.



Самопомощь пытается найти себя. Пока что они нащупали свой путь в ультра-патриотизме, протестах против Минских соглашений и так далее. Сложно сказать, поможет ли это найти партии новую нишу, или же нет, но, по крайней мере, последнее время о ней говорят не только в контексте львовского мусора

По мнению политолога Андрея Золотарева, по состоянию на весну-2017 между властью и оппозиционной Самопомощью, после серии взаимных ударов в прошлые месяцы, установился определенный консенсус. "Власти нужно было склонить Садового и его людей к правильному политическому поведению - без разговоров о президентских амбициях и требований досрочных выборов, Садовому же нужно было остановить политический артобстрел в свою сторону и сохранить за своей партией рейтинг, а значит, и перспективу. Как вы можете заметить, в последнее время - после разрешения истории с блокадой, критика Садового на центральных каналах, в СМИ и соцсетях заметно пошла на спад", - сказал эксперт.

Впрочем, шаткий мир и временное ненападение - это максимум пространства, которое готовы отдать для Садового и его партии на Банковой. При любом упоминании львовской партии в команде президента говорят примерно то же, что сказал в комментарии LIGA.net политтехнолог президента Порошенко Виктор Уколов.



Президент Порошенко, судя по словам Уколова, видит Садового мэром, но не желает видеть его конкурентом на выборах президента. Уколов об этом откровенно говорит: "Политические перспективы Садового? А он уже разобрался со своим мусором? У мэра Львова большие проблемы с политической волей, умением держать удар, быстро реагировать. Проблемы с позиционированием и подачей смыслов. Когда доходит до ситуации, где нужно проявить твердость и характер, или, хотя бы четкую позицию, Садовый рассыпается. Он слишком мягкий и нерешительный, хотя, для Львова он прекрасный мэр - когда я приезжаю в этот город, то отдыхаю душой. Просто у каждого есть свой потолок. Президент ведь у нас еще и главнокомандующий - нужно принимать волевые и часто непопулярные решения. А вы представьте себе главнокомандующего Садового".

Хотя сам Садовой, равно как и члены его команды не перестают отрицать любые слухи насчет президентских амбиций львовского градоначальника. "Я - мэр Львова, и для меня это большая честь. Я живу во Львове, там живет моя семья, и мне там комфортно. Хочу быть полезным и делать дело. Для этого мне лично не надо жить в Киеве и выходить на общенациональный уровень, как вы говорите", - сказал Садовый в комментарии LIGA.net.

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