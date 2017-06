Киллер Кадырова. Что известно о попытке убийства в Киеве

Если личность питерского бандита Денисултанова окончательно подтвердится, то к украинским спецслужбам возникнет немало неприятных вопросов

Серия громких политических убийств и покушений в Киеве при возможном участии российских спецслужб продолжается. На этот раз объектами для киллера стала пара добровольцев Амина Окуева и Адам Осмаев, которого в России к тому же обвиняли в попытке покушения на президента Владимира Путина. Но, в отличие от расстрела бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, и пострадавший Осмаев, и киллер остались живы, а значит смогут - и уже дают показания. Вся история с покушением и досье на киллера - в материале LIGA.net

Перестрелка на Подоле

Покушение на добровольцев батальона полиции Киев-2 Осмаева и Окуеву произошло вчера в 16:49 на ул. Кирилловской. По предварительным данным, нападавший под видом французского журналиста Le Monde Алекса Вернера просил у бойцов АТО об интервью. При этом собеседник сослался на знакомого Амине Окуевой гостевого редактора Шустер Live. Единственным, с кем она общалась из Шустер Live, был Алексей Стукало. Как утверждает Окуева, она уточнила у редактора по SMS, действительно ли это журналист французской газеты, и получила от него утвердительный ответ. "Он подтвердил", - сказала она.

Стукало подтвердил в Facebook, что предоставил контакты Окуевой киллеру по просьбе помощницы Савика Шустера Нелли Шелякиной. Но он заверил, что не давал Окуевой никаких рекомендаций по поводу "журналиста".

Перестрелка произошла во время четвертой встречи. Человек, представившийся журналистом, попросил Адама пересесть на заднее сиденье автомобиля к Амине, чтобы сделать фото, но вместо фотоаппарата достал из коробки Glock и выстрелил в грудь Осмаеву. Окуева в ответ сделала четыре выстрела по киллеру из наградного пистолета Макарова.

"Все было как один миг, как во сне. Он начал стрелять по Адаму, и я сразу вытащила пистолет. Он стал кричать: сдаюсь, сдаюсь, не стреляйте. Мы его тогда из машины выпихнули, оружие от него оттолкнули. Адам потом сам вышел, упал", - рассказала Окуева Еспресо.TV. Она добавила, что всегда носит с собой на поясе наградное оружие и Celox.

"Мы повелись. Это непростительная ошибка. Он вызывал некоторые сомнения, были некоторые мелочи", - отметила Окуева. Например, добавила она, Алекс Вернер говорил на хорошем русском - объяснил, что в советское время учился в Санкт-Петербурге.

По факту покушения на убийство открыто уголовное производство. Изъяты три единицы оружия: два пистолета Макарова и Glock .

Фото: facebook начальника отдела коммуникации киевской полиции Оксаны Блищик



И киллер, и доброволец выжили. Осмаев находится в 17-й больнице Киева в тяжелом состоянии: у него перелом ключицы, пробиты легкие. Он в сознании, хоть и находится на аппарате искусственного дыхания. У стрелка - четыре пулевых ранения, медики удалили часть легких. И киллер, и Адам Осмаев находятся под охраной спецподразделений полиции. Предприняты меры для недопущения того, чтобы киллер покончил жизнь самоубийством, говорят в МВД.





Фото: facebook народного депутата Игоря Мосийчука



У Алекса Вернера были обнаружены документы гражданина Украины на имя Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения. Украинский паспорт он получил 10 февраля 2016 года, заграничный - 15 февраля 2016 года, идентификационный код - 11 февраля 2016 года. В мае Александр Дакар только вернулся из России, в прошлом году тоже неоднократно бывал и в РФ, и в Беларуси.



Бандитский Петербург

"Киллер оказался очень непростой штучкой - на ошметках его совести много убийств чеченцев, в том числе и в Европе. Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации, он будет ходить под себя весь остаток своей жалкой жизни - одна пуля застряла в позвоночнике)", - написала сегодня Окуева в Facebook.

Долго выяснять, кто такой Александр Дакар, не пришлось: оказалось, он широко известен в бандитских кругах Санкт-Петербурга - как мошенник, вымогатель и даже брачный аферист, и в российской прессе - как личный киллер Рамзана Кадырова . В разных схемах и в разные периоды жизни он использовал разные фамилии: Денисултанов, Курмакаев, Тищенко.

Артур Денисултанов-Курмакаев по кличке Динго родился в Чечне, там же в 1990 году получил и первый срок - два года за вымогательство, но в начале 1991 года вышел по амнистии Дудаева, переехал в Санкт-Петербург, занялся ларечным бизнесом.

В книге "Бандитский Петербург. 25 лет спустя" (2012) Андрея Константинова похождениям Денисултанова посвящены несколько абзацев. Автор пишет, что в 1990-х годах он считался одним из авторитетов питерских чеченцев. Он настолько любил саморекламу, что в 1993-94 годах был частым гостем телешоу и круглых столов, на которых с пафосом рассуждал, что такое оргпреступность и как с ней бороться. Динго входил в чеченский клан Джапара Улхаева и был его помощником. Участники этой организованной преступной группировки в 1990 годах подозревались в убийствах, похищениях людей, вымогательстве. Осенью 1994 года Улхаев был арестован по подозрению в незаконном обороте оружия (впоследствии отпущен), а год спустя появилась информация, что Артур Денисултанов убит, поскольку "слишком часто начал проявлять инициативу". Возможно, этот слух запустил сам Денисултанов: к тому времени наделал в Питере слишком много долгов и несколько лет скрывался от кредиторов.

Курмакаев - это его последняя известная фамилия, которую он взял после женитьбы в 2001 году на сестре гатчинского юриста и бизнесмена Кияма Курмакаева. Последний владел группой предприятий Кредо-Приорат (строительство, инвестиции, управление коммерческой недвижимостью, риелторская деятельность, сеть ювелирных салонов). Через полгода после заключения брака, в 2002 году, Киям подал на Денисултанова заявление в милицию за мошенничество: доверил ему собрать деньги с арендаторов, но Динго, получив 103 тысячи рублей, их присвоил. Дело было приостановлено, когда прошли все сроки предварительного расследования. Но не исключено, что это было уступкой милиции его дяде - бывшему следователю Гатчинского УВД.

Тогда же, в феврале 2002 года, на Кияма Курмакаева было совершено покушение - его авто на ходу пытались столкнуть в кювет. Через несколько месяцев неизвестные напали на его мать, затем сожгли дом, а в октябре 2006 года был застрелен родной брат бизнесмена Фягим Курмакаев. Сам Киям Курмакаев с женой и детьми выехал в Чехию, опасаясь за безопасность семьи.

В 2011 году Денисултанов-Курмакаев был осужден судом Московской области на 8 лет лишения свободы за кражу в особо крупных размерах 7,5 млн рублей. Пострадавшей признана женщина, на которой Динго под именем Артур Кринари обещал жениться, но после получения денег якобы под выгодный инвестпроект перестал отвечать на звонки.

Украинский эпизод

В 1998 году Артур Денисултанов-Курмакаев приехал в Украину, где скрывался от уголовного преследования в РФ. Сбежать ему пришлось после неудачного похищения. По плану банды, которой руководил Динго, объектом похищения должен был стать директор пищевого комбината, чтобы потребовать за него выкуп в размере 300 тысяч долларов. Но оказалось, что похитили не того: за рулем автомобиля находился водитель. Жена похищенного сумела собрать 5 тысяч долларов выкупа, и в момент передачи денег Артура попытались арестовать. Операция провалилась: он протаранил две милицейские машины и сбежал.

По данным газеты Коммерсант, в России Демисултанова объявили в федеральный розыск, а сам подозреваемый в это время спокойно жил в Харькове. Он оформил фальшивые документы на имя Салмана Тищенко и даже открыл фирму, чтобы проворачивать операции с недвижимостью. Но несколько месяцев спустя на Тищенко поступила наводка, и его задержали за подделку документов. Экстрадиции в Россию Динго дожидался в Харьковском следственном изоляторе на Холодной горе.

После экстрадиции в Россию Денисултанова освободили, причем по странной процедуре. Как писал петербургский сайт Фонтанка, в апреле 1999 года его выпустили из-под стражи в обмен на то, что его родственники выкупили из чеченского плена военнослужащего срочной службы Сергея Леонтьева. Отец Динго Абдулла лично выкупил в Чечне срочника за 6 тысяч долларов и привез его в Петербург. По условиям сделки, Динго уехал в Чечню - на время. В 2000 году российский суд признал Денисултанова лицом, на которое обменяли российского военного. А Денисултанов сразу после освобождения прямо в зале суда произнес речь на телекамеры, в которой поблагодарил суд "от лица всех российских солдат, находящихся в чеченском плену".

Чеченский след

Личным киллером Кадырова Денисултанов-Курмакаев стал в 2009 году, после убийства в Вене беженца из Чечни Умара Исраилова, который обвинил чеченского президента в пытках и подал иск в ЕСПЧ. По данным СМИ, за год до убийства Динго под фамилией Курмакаев приезжал к Исраилову требовать отказаться от показаний в адрес Кадырова, в противном случае угрожал смертью.



Австрийская полиция задержала его за эти угрозы, и Курмакаев на допросах назвал себя официальным представителем Кадырова, который заказал убить Исраилова. Он также рассказал о списках врагов Кадырова, где есть 300 кандидатов на отстрел.

"Для убийства этих трехсот человек создан специальный отдел, который контролирует непосредственно президент", - утверждал Курмкаев. Его допрос в департаменте полиции по защите конституции и противодействию терроризму длился 4,5 часов.

Более емкую цитату Артура Курмакаева приводит российская Новая газета: "Я видел в резиденции президента Кадырова в Гудермесе список из 5000 чеченцев. Все эти люд или воевали против Кадырова, или каким-то образом привлекли к себе нежелательное внимание. 300 человек из этого пятитысячного списка должны умереть. Эти люди являются настоящими врагами, которых Кадыров ненавидит. Этим людям запрещено возвращаться в Чечню. Создан новый департамент для того, чтобы устранить этих людей. Он находится под непосредственным контролем президента" (10 июня 2008 года).

Факсимиле фрагмента показаний Денисултанова-Курмакаева в австрийской полиции

Но в политическом убежище Курмакаеву отказали, и его экстрадровали в Москву.

9 января 2009 года издание The New York Times, которое расследовало показания чеченца-изгнанника о пытках Рамзана Кадырова, уведомила секретариат Владимира Путина о намерении взять интервью у российских официальных лиц по поводу обвинений Исраилова, поскольку человек, на которого он указал, сознался, что ему поручено вернуть его в Россию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что комментировать слухи неразумно.

13 января 2009 года Исраилов вышел за йогуртом и был застрелен.





Скриншот статьи "Slain Exile Detailed Cruelty of the Ruler of Chechnya" в The New York Times



После убийства Исраилова Денисултанов-Курмакаев сделал заявление российской Новой газете, в котором отказался от списка Кадырова: "Официально заявляю: c Кадыровым не знаком. Со спецслужбами не сотрудничал, никаких заданий не получал и не выполнял. Считаю заявление Исраилова ложью и провокацией против Рамзана Кадырова".



Первые версии



Очевидно, некоторые политики из мутной личности стрелка попытаются вытащить хоть немного бонусов: они уже начали разыгрывать "карту Динго". Как написал у себя на странице в Facebook народный депутат, соратник Авакова Антон Геращенко, агент российских спецслужб под именем Александра Дакара с 2016 года пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов. Один из политиков уже опознал его как человека, который выходил на него год назад.



Народный депутат от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук уже утверждает, что Артур Денисултанов является личным киллером Рамзана Кадырова и исполнителем его заказных убийств в Самбуле, Москве, Вене. "До вчерашнего дня он вел активную работу в Украине... Объектами ликвидации были ряд украинских политиков и военных деятелей, среди которых и Олег Ляшко", - говорит он. По его словам, втереться в доверие к Ляшко киллер пытался весной, хотя спецоперация готовилась больше года.

Полиция уже допрашивает подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву. "Он задержан, сейчас находится на стационарном лечении, но с ним проводятся активные следственные действия. Я не буду акцентировать внимание на его фамилии, первой или второй, его личность будет установлена законным путем", - сказал глава НПУ Сергей Князев.

Отмалчиваются пока и в Службе безопасности, которая сегодня днем сообщила, что пока не располагает информацией о возможной причастности российских спецслужб к нападению на бывших добровольцев АТО. "В настоящее время таких данных у нас нет, прежде всего, подтвержденных. Если будет информация, подтверждающая или опровергающая этот факт, думаю, мы будем сообщать дополнительно", - сказал замначальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков.

Амина Окуева уверена, что покушение на мужа - это спецоперация РФ. Информация о том, что ФБС собирается ликвидировать Осмаева, поступала к семейной паре постоянно, сказала она в интервью lb.ua. Была и оперативная информация. "Никаких сомнений нет, это российские спецслужбы", - заверила Окуева, добавив, что в Украине уже задержали человека со взрывчаткой, которую он должен был подложить Османову под машину. " Путин не может простить, что такого человека ( который готовил покушение на его жизнь - ред) не просто отпустили, но и уважают в Украине. А Кадыров - шестерка Путина, поэтому без его разрешения он ничего не будет делать. Но то, что каждый из них по-своему заинтересован - это правда. У каждого есть личные моменты", - пояснила Окуева.

Но если личность Денисултанова окончательно подтвердится, то к украинским спецслужбам возникнет немало неприятных вопросов. И первый из них - почему человек с преступным прошлым, который к тому же содержался в украинском СИЗО по подозрению о подделке документов, мог свободно пересечь государственную границу и передвигаться по Украине. И второй: почему силовики начинают шевелиться и имитировать работу только после того, как в столице произойдет очередной расстрел.

