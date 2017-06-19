Клуб по интересам. Кто блокирует обновление ЦИК Охендовского

У Евросоюза лопнуло терпение - требуют новый закон о выборах и обновление состава ЦИК. Почему власти тормозят этот процесс - в материале LIGA.net

Конечно, до выборов еще далеко, но тянуть с назначением нового состава ЦИК будут до последнего. В том числе и через фракцию БПП. Формально все в руках парламента - мы ждем, пока все фракции внесут своих кандидатов

Порошенко все устраивает. С Охендовским он встречается периодически. О чем говорят, я не знаю. Но как глава ЦИК он ему полностью удобен

С точки зрения права - вы правы. А с точки зрения современной ситуации, какая сейчас избирательная комиссия, сегодня или завтра - малоинтересно. Настанет момент, когда это подопрет, вот тогда и найдутся голос