Клуб по интересам. Кто блокирует обновление ЦИК Охендовского
19.06.2017 08:30
У Евросоюза лопнуло терпение - требуют новый закон о выборах и обновление состава ЦИК. Почему власти тормозят этот процесс - в материале LIGA.net
Андрей Магера и Михаил Охендовский
В Европейском Союзе устали ждать и выдвигают требования. "Нужно прогрессивно способствовать обновлению политического класса. Но чтобы это произошло, нужен новый закон о выборах и новая Центральная избирательная комиссия. По непонятным мне причинам эти реформы полностью остановлены. Когда мы получим новый закон о выборах, когда мы получим назначение новых членов ЦИК?" - такой необычно бескомпромиссный вопрос задал посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.
Хорошая новость - судя по тому, что вопрос обновления просроченного ЦИК подняли в ЕС, причем на достаточно высоком уровне, отвертеться властям уже не удастся. Дело только в сроках и технических нюансах. Плохая новость - для президента Петра Порошенко и его партнеров по коалиции это не тема N1, так что тянуть они будут до последнего, потому что создать более удобный состав ЦИК для АП и коалиции будет сложно.
Исходные позиции
Три года назад у 12 из 15 членов ЦИК истек семилетний срок полномочий. Законной реакцией Верховной Рады на это событие должно было стать обновление комиссии. Но парламенту Турчинова было не до этого: Россия уже оккупировала Крым, развернула на Донбассе боевые действия. Плюс на кону стояли президентские (и будущие парламентские) выборы, которые должны были легализовать новый статус Украины без Януковича. Чтобы комиссия Охендовского могла установить их результаты, Рада изъяла из закона о ЦИК запрет на участие в заседаниях просроченных членов комиссии. Это спасло выборы. И старый состав ЦИК - тоже.
Квота Партии регионов (правопреемник - Оппозиционный блок):
Михаил Охендовский - глава комиссии, в ЦИК с 2004 года
Татьяна Лукаш, секретарь - сестра Елены Лукаш, министра Януковича, с 2007
Тамара Астахова, с 2007
Юрий Данилевский, с 2007
Александр Шелестов - ранее возглавлял юрдепартамент аппарата ПР, с 2007
Квота Соцпартии (правопреемника нет):
Александр Чупахин, с 2004
Квота Компартии (КПУ под судебным запретом):
Бронислав Райковский, с 2004
Квота БЮТ (теперь Батькивщина):
Жанна Усенко-Черная, замглавы комиссии, в ЦИК с 2004 года
Игорь Жиденко, с 2007
Юлия Швец - в прошлом адвокат Тимошенко, с 2007
Валерий Шелудько, с 2004
Квота Нашей Украины:
Андрей Магера, замглавы комиссии, в ЦИК с 2004 года, сейчас в орбите Народного фронта
Квота Блока Литвина:
Александр Осадчук, с 2010 года, сейчас в орбите группы Воля народа
Только 2 члена ЦИК исполняют свои обязанности в пределах сроков: это Екатерина Махницкая, жена бывшего ио генпрокурора Олега Махницкого - квота Свободы, стала членом комиссии в апреле 2014 года, и Олег Диденко по квоте УДАРа, тоже апрель 2014.
В прошлом году на волне критики некоторые члены ЦИК объявляли голодовку с требованием проголосовать за их отставку. О своей готовности немедленно покинуть ЦИК постоянно говорит и Михаил Охендовский, который в прошлом году к тому же стал фигурантом уголовного дела в НАБУ. "Да, я хочу уйти", - ответил он в декабре на прямой вопрос LIGA.net. Но по своей инициативе подавать в отставку Охендовский не планирует: "Во-первых, потому что с моей стороны это будет признанием того, что мне есть в чем себя упрекнуть. Во-вторых, я не хотел бы, чтобы Центральная избирательная комиссия осталась без руководителя".
На вопрос LIGA.net, почему просроченный состав ЦИК до сих пор не заменен, Охендовский ответил: "Это не от нас зависит. Насколько мне известно из неформального общения, любой из возможных проектов новой ЦИК выглядит намного хуже, чем этот".
Политические игры
Многосерийный фильм о ротации состава ЦИК продолжается уже два года, и до последней серии, похоже, еще далеко. Сначала Порошенко весь 2015 год, имея в Верховной Раде самую крупную фракцию БПП, безуспешно ожидал от парламента предложений по кандидатурам. Через год - дождался. В апреле 2016 года фракции подали на его рассмотрение список из 24 кандидатов на выбор: 15 от БПП, 3 от Народного фронта, по одному от РПЛ, Самопомощи, Батькивщины, Оппоблока, групп Воля народа и Відродження.
После этого еще на несколько месяцев тема затихла: Петр Порошенко явно ждал подходящего случая. Этот случай в Администрации президента предсказуемо подогнали под июньскую пресс-конференцию главы государства.
"Петр Алексеевич, недавно мы все стали свидетелями того, как за считанные часы был назначен новый генпрокурор (Луценко - ред). При этом два года у нас просрочен Центризбирком. Когда вы внесете кандидатуры? Почему так долго?" - спросили журналисты.
"Есть приятная новость, - ответил Порошенко. - Перед пресс-конференцией я подписал письмо на Верховную Раду с внесением кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии. Думаю, вы увидите это в парламенте".
Через несколько дней анонсированные Порошенко документы появились на сайте Рады: проекты постановлений об увольнении 12 просроченных членов ЦИК и о назначении 11 новых. Двенадцатое, вакантное место, по слухам, со временем предназначалось для лидера сети ОПОРА Ольги Айвазовской, но она их опровергла: никаких предложений не было.
Список Порошенко. Скриншот с сайта Верховной Рады
Шансы на поддержку в парламенте у списка Порошенко априори не было. В обход требования закона, который обязывает его учесть предложения всех фракций и групп текущего созыва, президент проигнорировал кандидатов от трех фракций: Оппозиционного блока (выдвигался Михаил Охендовский), Батькивщины (Жанна Усенко-Черная) и фракции Ляшко. Мимо кассы провели и требование Народного фронта сохранить кресло за Андреем Магерой.
"К сожалению, президент не учел все позиции, которые видел перед собой Народный фронт. Наше предложение было таким: Анна Онищенко - но она сейчас уже работает государственным секретарем и на данном этапе вряд ли заинтересована в ЦИК, доцент Киево-Могилянской академии Леонтий Шипилов и действующий член ЦИК Андрей Магера. Все люди с опытом, все в состоянии исполнять свои профессиональные обязанности", - рассказал LIGA.net депутат от Народного фронта Леонид Емец.
Амбиции Народного фронта шли даже дальше членства Магеры в ЦИК - Яценюк видел его главой комиссии. "Мы настаивали на том, чтобы Магера возглавил ЦИК как человек, который своими действиями доказал, что готов пренебрегать любыми политическими указаниями ради справедливости, и не отступал от своей позиции под давлением Януковича и всего его режима. Но сегодня ситуация такова: президент предложил концепцию, что центральный состав ЦИК будет обновлен полностью. Это означает, что там не останется ни одного из тех людей, которые там работали ранее", - подчеркнул Емец.
"На самом деле, мяч на стороне как президента, так и Верховной Рады. Потому что парламенту ничто не мешает тот список, который у них сегодня есть, или поддержать, или отклонить. Что касается кандидатов на назначение, то процесс консолидации можно быстро обновить и завершить", - сказала LIGA.net лидер сети ОПОРА, представитель Украины в подгруппах минского процесса Ольга Айвазовская.
"Несколько фракций с самого начала попытались довести ситуацию до абсурда. БПП подал больше десятка кандидатур - пусть президент сам выбирает. Причем с некоторыми кандидатами это даже не согласовывалось. Оппоблок уперся в Охендовского. В итоге Порошенко заявил, что не хочет видеть в составе ЦИК ни одного старого члена. Под эту категорию попали и Магера, и Усенко-Черная. Поэтому сегодня недовольны Народный фронт, Батькивщина, партия Ляшко и Оппоблок. То есть виновных в том, что у нас три года нелегитимный ЦИК в глазах общества, достаточно много. И это вина парламента, который больше года определялся с кандидатурами, вина президента, который полгода не вносил представление в парламент, теперь снова парламента, который год рассматривает представление", - пояснил LIGA.net глава Комитета избирателей Алексей Кошель.
Имитация бурной деятельности
"Процесс ротации ЦИК зашел в глухой угол. В парламенте нет 226 голосов за голосование президентского проекта. Там не учтены интересы трех фракций. Поэтому голоса найти проблематично, а в соответствии с законом о регламенте голосование по каждой кандидатуре осуществляется отдельно. Столько результативных голосований за - это из категории фантастики", - отметил Кошель.
По его словам, единственный вариант сегодня - это полная перезагрузка процесса ротации ЦИК: фракции должны пересмотреть свои предложения и заново внести президенту. 21 марта Порошенко встретился с лидерами фракций и выдвинул такое требование, пообещав неотложно подписать новый список. "Это сегодня единственный путь", - считают в КИУ.
С тех пор Рада имитирует бурную деятельность вокруг ротации ЦИК. Как минимум раз в месяц спикер Верховной Рады Андрей Парубий выступает с заявлениями, что до согласования позиций осталось совсем чуть-чуть, и вот-вот предложения будут переданы Порошенко. "После долгих дискуссий я верю, что в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим и решим", - говорил он в феврале.
Источники LIGA.net в руководстве Верховной Рады говорят, что на самом деле переговорный процесс стоит на месте: фракция Народного фронта уперся в кандидатуру Андрея Магеры, и уступать не собирается.
В Батькивщине утверждают, что переговоры не ведутся. "Никаких переговоров нет. Мы подали нашу кандидатуру, это Жанна Усенко-Черная, - заместитель главы ЦИК, которая в эти сложные времена отстаивала и времена оппозиции, и законность в Центральной избирательной комиссии. И мнения не меняем", - сказал соратник Тимошенко Сергей Власенко.
Отрицают переговоры и в Самопомощи. "Мы предложили нашего кандидата (Радченко, он был учтен в первом списке Порошенко, - ред.) очень давно, еще два года назад. К большому сожалению, олигархическая система не хочет обновлять законодательство, потому что закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками, как видите, лежит и не голосуется. Так же не хотят менять и зависимый от власти, - заметьте, любой, и предыдущей и нынешней, - состав ЦИК", - сказал LIGA.net глава фракции Олег Березюк, добавив, что переговоров по этому вопросу не ведется.
В мае, после очередного заявления Парубия о том, что уже удалось найти формулу, которая разблокирует процесс, гражданская сеть ОПОРА получила от Администрации президента такой ответ на свой запрос: никакие новые кандидатуры Порошенко не поступали.
Ответ Администрации президента на запрос Ольги Айвазовской
Чего хотят Порошенко и Яценюк
Президента Петра Порошенко в старой Центральной избирательной комиссии все устраивает. Да и Арсения Яценюка, по большому счету, тоже. А это 221 голос, которые суммарно при желании могли бы дать их фракции за новый ЦИК.
"Порошенко все устраивает. С Михаилом Охендовским он встречается периодически. О чем говорят, я не знаю. Но как глава ЦИК он ему полностью удобен", - рассказал LIGA.net высокопоставленный источник в исполнительной власти.
Охендовский уже год находится на крючке детективов НАБУ и прокуроров САП, которые ведут досудебное расследование в уголовном производстве в отношении черной бухгалтерии Партии регионов. 13 декабря 2016 года Охендовскому объявили подозрение: ему инкриминируется получение $16 тысяч в качестве возмещения за официальные командировки, а также еще $145 тыс в записях, в которых его фамилия указана как назначение платежа. По мнению детективов НАБУ, ими доказано личное получение Охендовским в офисе Партии регионов как минимум $16 тысяч.
Несколько дней назад САП приостановила расследование дела Охендовского: для его продолжения прокурорам необходима информация от иностранных партнеров. Все время расследования Охендовский спокойно продолжал работать главой ЦИК.
"Конечно, до выборов еще далеко, но тянуть с назначением нового состава ЦИК будут до последнего. В том числе и через фракцию БПП. Формально все в руках парламента - мы ждем, пока все фракции внесут своих кандидатов и проголосует зал. Возможно, вы увидите, как кое-кто, не обязательно БПП, нарочно будет вносить неприемлемые или спорные кандидатуры. Чем дольше и запутаннее будет этот процесс, тем президенту выгоднее", - добавил источник в исполнительной власти.
В Народном фронте замена состава ЦИК - тоже не приоритет. Торопиться некуда: Магера и сейчас в ЦИК, зачем бороться?
"Яценюк настаивает на Магере, и точка. Считает, что Магера должен остаться. Обновление Центральной избирательной комиссии в той форме, которая была предложена президентом - там нет ни одного человека, который читал избирательный закон и знает, что такое выборы. Позиция президента - мы меняем весь состав, и никого из старых не оставляем. Ну, тогда ищите голоса без нас. Пусть попробуют", - рассказал LIGA.net источник в руководстве Народного фронта.
"Мы понимаем, почему они не хотят Магеру. Потому что они понимают, что мы будем подавать Магеру еще и на главу ЦИК. Нам тоже все понятно. Ну тогда найдите другого, лучшего председателя ЦИК, покажите нам, кто лучше", - отметил он.
На вопрос LIGA.net, осознают ли фронтовики абсурдность ситуации, при которой три года работает просроченный ЦИК, собеседник ответил: "С точки зрения права - вы правы. А с точки зрения современной ситуации, какая сейчас избирательная комиссия, сегодня или завтра - малоинтересно. Настанет момент, когда это подопрет, вот тогда и найдутся голоса".
Такими были позиции крупнейших фракций коалиции до последнего заявления Хюга Мингарелли. Теперь же в ЕС задают прямой и конкретный вопрос: "Когда мы получим новый закон о выборах, когда мы получим назначение новых членов ЦИК". А к требованиям ЕС Порошенко, как правило, достаточно чувствителен. Поэтому в ближайшее время ему все же придется активировать процесс обновления ЦИК. Но произойдет ли это до конца сессии (середина июля) - эксперты сомневаются.
"Любое дипломатическое внимание западных партнеров содействует вопросу обновления ЦИК. Для них это маркер того, насколько Украина серьезно относится к реформированию ряда секторов, в том числе управления избирательными процессами", - объяснила Айвазовская. Она надеется, чтобы решение будет принято до конца сессии. В противном случае пострадает и репутация Украины, и чистота предстоящего избирательного процесса. "Осенью состоятся выборы, в том числе первые выборы в объединенных громадах, их хотят назначить на конец сентября. Так что обновить ЦИК желательно как можно скорее", - отметила она.
В Комитете избирателей Украины оптимизма несколько меньше: "Мы можем констатировать, что сегодня невозможно провести ротацию ЦИК до завершения сессии. Как минимум до сентября процесс будет стоять на месте. И если фракции сейчас не начнут этот процесс активизировать, то мы, очевидно, рискуем встретить с этим составом ЦИК и Новый год".
Хорошая новость - судя по тому, что вопрос обновления просроченного ЦИК подняли в ЕС, причем на достаточно высоком уровне, отвертеться властям уже не удастся. Дело только в сроках и технических нюансах. Плохая новость - для президента Петра Порошенко и его партнеров по коалиции это не тема N1, так что тянуть они будут до последнего, потому что создать более удобный состав ЦИК для АП и коалиции будет сложно.
Исходные позиции
Три года назад у 12 из 15 членов ЦИК истек семилетний срок полномочий. Законной реакцией Верховной Рады на это событие должно было стать обновление комиссии. Но парламенту Турчинова было не до этого: Россия уже оккупировала Крым, развернула на Донбассе боевые действия. Плюс на кону стояли президентские (и будущие парламентские) выборы, которые должны были легализовать новый статус Украины без Януковича. Чтобы комиссия Охендовского могла установить их результаты, Рада изъяла из закона о ЦИК запрет на участие в заседаниях просроченных членов комиссии. Это спасло выборы. И старый состав ЦИК - тоже.
Конечно, до выборов еще далеко, но тянуть с назначением нового состава ЦИК будут до последнего. В том числе и через фракцию БПП. Формально все в руках парламента - мы ждем, пока все фракции внесут своих кандидатовТо, что у нас три года работает и проводит выборы просроченный ЦИК - нелегально только в глазах общества. А с точки зрения закона в этом составе комиссия может работать бессрочно. Даже несмотря на то, что некоторые партии, по квотам которых были избраны эти члены ЦИК, уже давно сошли с политической арены, а то и оказались под запретом.
Квота Партии регионов (правопреемник - Оппозиционный блок):
Михаил Охендовский - глава комиссии, в ЦИК с 2004 года
Татьяна Лукаш, секретарь - сестра Елены Лукаш, министра Януковича, с 2007
Тамара Астахова, с 2007
Юрий Данилевский, с 2007
Александр Шелестов - ранее возглавлял юрдепартамент аппарата ПР, с 2007
Квота Соцпартии (правопреемника нет):
Александр Чупахин, с 2004
Квота Компартии (КПУ под судебным запретом):
Бронислав Райковский, с 2004
Квота БЮТ (теперь Батькивщина):
Жанна Усенко-Черная, замглавы комиссии, в ЦИК с 2004 года
Игорь Жиденко, с 2007
Юлия Швец - в прошлом адвокат Тимошенко, с 2007
Валерий Шелудько, с 2004
Квота Нашей Украины:
Андрей Магера, замглавы комиссии, в ЦИК с 2004 года, сейчас в орбите Народного фронта
Квота Блока Литвина:
Александр Осадчук, с 2010 года, сейчас в орбите группы Воля народа
Только 2 члена ЦИК исполняют свои обязанности в пределах сроков: это Екатерина Махницкая, жена бывшего ио генпрокурора Олега Махницкого - квота Свободы, стала членом комиссии в апреле 2014 года, и Олег Диденко по квоте УДАРа, тоже апрель 2014.
В прошлом году на волне критики некоторые члены ЦИК объявляли голодовку с требованием проголосовать за их отставку. О своей готовности немедленно покинуть ЦИК постоянно говорит и Михаил Охендовский, который в прошлом году к тому же стал фигурантом уголовного дела в НАБУ. "Да, я хочу уйти", - ответил он в декабре на прямой вопрос LIGA.net. Но по своей инициативе подавать в отставку Охендовский не планирует: "Во-первых, потому что с моей стороны это будет признанием того, что мне есть в чем себя упрекнуть. Во-вторых, я не хотел бы, чтобы Центральная избирательная комиссия осталась без руководителя".
На вопрос LIGA.net, почему просроченный состав ЦИК до сих пор не заменен, Охендовский ответил: "Это не от нас зависит. Насколько мне известно из неформального общения, любой из возможных проектов новой ЦИК выглядит намного хуже, чем этот".
Политические игры
Многосерийный фильм о ротации состава ЦИК продолжается уже два года, и до последней серии, похоже, еще далеко. Сначала Порошенко весь 2015 год, имея в Верховной Раде самую крупную фракцию БПП, безуспешно ожидал от парламента предложений по кандидатурам. Через год - дождался. В апреле 2016 года фракции подали на его рассмотрение список из 24 кандидатов на выбор: 15 от БПП, 3 от Народного фронта, по одному от РПЛ, Самопомощи, Батькивщины, Оппоблока, групп Воля народа и Відродження.
После этого еще на несколько месяцев тема затихла: Петр Порошенко явно ждал подходящего случая. Этот случай в Администрации президента предсказуемо подогнали под июньскую пресс-конференцию главы государства.
"Петр Алексеевич, недавно мы все стали свидетелями того, как за считанные часы был назначен новый генпрокурор (Луценко - ред). При этом два года у нас просрочен Центризбирком. Когда вы внесете кандидатуры? Почему так долго?" - спросили журналисты.
"Есть приятная новость, - ответил Порошенко. - Перед пресс-конференцией я подписал письмо на Верховную Раду с внесением кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии. Думаю, вы увидите это в парламенте".
Через несколько дней анонсированные Порошенко документы появились на сайте Рады: проекты постановлений об увольнении 12 просроченных членов ЦИК и о назначении 11 новых. Двенадцатое, вакантное место, по слухам, со временем предназначалось для лидера сети ОПОРА Ольги Айвазовской, но она их опровергла: никаких предложений не было.
Список Порошенко. Скриншот с сайта Верховной Рады
Шансы на поддержку в парламенте у списка Порошенко априори не было. В обход требования закона, который обязывает его учесть предложения всех фракций и групп текущего созыва, президент проигнорировал кандидатов от трех фракций: Оппозиционного блока (выдвигался Михаил Охендовский), Батькивщины (Жанна Усенко-Черная) и фракции Ляшко. Мимо кассы провели и требование Народного фронта сохранить кресло за Андреем Магерой.
"К сожалению, президент не учел все позиции, которые видел перед собой Народный фронт. Наше предложение было таким: Анна Онищенко - но она сейчас уже работает государственным секретарем и на данном этапе вряд ли заинтересована в ЦИК, доцент Киево-Могилянской академии Леонтий Шипилов и действующий член ЦИК Андрей Магера. Все люди с опытом, все в состоянии исполнять свои профессиональные обязанности", - рассказал LIGA.net депутат от Народного фронта Леонид Емец.
Амбиции Народного фронта шли даже дальше членства Магеры в ЦИК - Яценюк видел его главой комиссии. "Мы настаивали на том, чтобы Магера возглавил ЦИК как человек, который своими действиями доказал, что готов пренебрегать любыми политическими указаниями ради справедливости, и не отступал от своей позиции под давлением Януковича и всего его режима. Но сегодня ситуация такова: президент предложил концепцию, что центральный состав ЦИК будет обновлен полностью. Это означает, что там не останется ни одного из тех людей, которые там работали ранее", - подчеркнул Емец.
Порошенко все устраивает. С Охендовским он встречается периодически. О чем говорят, я не знаю. Но как глава ЦИК он ему полностью удобенС момента поступления в Верховную Раду списка Порошенко прошел год. Документы пылятся в профильном комитете, а парламент и президент тем временем играют в политический футбол, перебрасывая друг на друга ответственность за замену ЦИК.
"На самом деле, мяч на стороне как президента, так и Верховной Рады. Потому что парламенту ничто не мешает тот список, который у них сегодня есть, или поддержать, или отклонить. Что касается кандидатов на назначение, то процесс консолидации можно быстро обновить и завершить", - сказала LIGA.net лидер сети ОПОРА, представитель Украины в подгруппах минского процесса Ольга Айвазовская.
"Несколько фракций с самого начала попытались довести ситуацию до абсурда. БПП подал больше десятка кандидатур - пусть президент сам выбирает. Причем с некоторыми кандидатами это даже не согласовывалось. Оппоблок уперся в Охендовского. В итоге Порошенко заявил, что не хочет видеть в составе ЦИК ни одного старого члена. Под эту категорию попали и Магера, и Усенко-Черная. Поэтому сегодня недовольны Народный фронт, Батькивщина, партия Ляшко и Оппоблок. То есть виновных в том, что у нас три года нелегитимный ЦИК в глазах общества, достаточно много. И это вина парламента, который больше года определялся с кандидатурами, вина президента, который полгода не вносил представление в парламент, теперь снова парламента, который год рассматривает представление", - пояснил LIGA.net глава Комитета избирателей Алексей Кошель.
Имитация бурной деятельности
"Процесс ротации ЦИК зашел в глухой угол. В парламенте нет 226 голосов за голосование президентского проекта. Там не учтены интересы трех фракций. Поэтому голоса найти проблематично, а в соответствии с законом о регламенте голосование по каждой кандидатуре осуществляется отдельно. Столько результативных голосований за - это из категории фантастики", - отметил Кошель.
По его словам, единственный вариант сегодня - это полная перезагрузка процесса ротации ЦИК: фракции должны пересмотреть свои предложения и заново внести президенту. 21 марта Порошенко встретился с лидерами фракций и выдвинул такое требование, пообещав неотложно подписать новый список. "Это сегодня единственный путь", - считают в КИУ.
С тех пор Рада имитирует бурную деятельность вокруг ротации ЦИК. Как минимум раз в месяц спикер Верховной Рады Андрей Парубий выступает с заявлениями, что до согласования позиций осталось совсем чуть-чуть, и вот-вот предложения будут переданы Порошенко. "После долгих дискуссий я верю, что в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим и решим", - говорил он в феврале.
Источники LIGA.net в руководстве Верховной Рады говорят, что на самом деле переговорный процесс стоит на месте: фракция Народного фронта уперся в кандидатуру Андрея Магеры, и уступать не собирается.
С точки зрения права - вы правы. А с точки зрения современной ситуации, какая сейчас избирательная комиссия, сегодня или завтра - малоинтересно. Настанет момент, когда это подопрет, вот тогда и найдутся голос"Я вам в очередной раз могу подтвердить, что я свое представление не менял, - в несколько агрессивной форме ответил на вопрос LIGA.net лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак. - Это исключительно конституционное право президента - подавать состав Центральной избирательной комиссии". На наш уточняющий вопрос, ведутся ли переговоры на основе старого списка или он будет полностью переписан, Бурбак снова не ответил: "Я вам еще раз повторяю, я все сделал еще полтора года назад".
В Батькивщине утверждают, что переговоры не ведутся. "Никаких переговоров нет. Мы подали нашу кандидатуру, это Жанна Усенко-Черная, - заместитель главы ЦИК, которая в эти сложные времена отстаивала и времена оппозиции, и законность в Центральной избирательной комиссии. И мнения не меняем", - сказал соратник Тимошенко Сергей Власенко.
Отрицают переговоры и в Самопомощи. "Мы предложили нашего кандидата (Радченко, он был учтен в первом списке Порошенко, - ред.) очень давно, еще два года назад. К большому сожалению, олигархическая система не хочет обновлять законодательство, потому что закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками, как видите, лежит и не голосуется. Так же не хотят менять и зависимый от власти, - заметьте, любой, и предыдущей и нынешней, - состав ЦИК", - сказал LIGA.net глава фракции Олег Березюк, добавив, что переговоров по этому вопросу не ведется.
В мае, после очередного заявления Парубия о том, что уже удалось найти формулу, которая разблокирует процесс, гражданская сеть ОПОРА получила от Администрации президента такой ответ на свой запрос: никакие новые кандидатуры Порошенко не поступали.
Ответ Администрации президента на запрос Ольги Айвазовской
Чего хотят Порошенко и Яценюк
Президента Петра Порошенко в старой Центральной избирательной комиссии все устраивает. Да и Арсения Яценюка, по большому счету, тоже. А это 221 голос, которые суммарно при желании могли бы дать их фракции за новый ЦИК.
"Порошенко все устраивает. С Михаилом Охендовским он встречается периодически. О чем говорят, я не знаю. Но как глава ЦИК он ему полностью удобен", - рассказал LIGA.net высокопоставленный источник в исполнительной власти.
Охендовский уже год находится на крючке детективов НАБУ и прокуроров САП, которые ведут досудебное расследование в уголовном производстве в отношении черной бухгалтерии Партии регионов. 13 декабря 2016 года Охендовскому объявили подозрение: ему инкриминируется получение $16 тысяч в качестве возмещения за официальные командировки, а также еще $145 тыс в записях, в которых его фамилия указана как назначение платежа. По мнению детективов НАБУ, ими доказано личное получение Охендовским в офисе Партии регионов как минимум $16 тысяч.
Несколько дней назад САП приостановила расследование дела Охендовского: для его продолжения прокурорам необходима информация от иностранных партнеров. Все время расследования Охендовский спокойно продолжал работать главой ЦИК.
"Конечно, до выборов еще далеко, но тянуть с назначением нового состава ЦИК будут до последнего. В том числе и через фракцию БПП. Формально все в руках парламента - мы ждем, пока все фракции внесут своих кандидатов и проголосует зал. Возможно, вы увидите, как кое-кто, не обязательно БПП, нарочно будет вносить неприемлемые или спорные кандидатуры. Чем дольше и запутаннее будет этот процесс, тем президенту выгоднее", - добавил источник в исполнительной власти.
В Народном фронте замена состава ЦИК - тоже не приоритет. Торопиться некуда: Магера и сейчас в ЦИК, зачем бороться?
"Яценюк настаивает на Магере, и точка. Считает, что Магера должен остаться. Обновление Центральной избирательной комиссии в той форме, которая была предложена президентом - там нет ни одного человека, который читал избирательный закон и знает, что такое выборы. Позиция президента - мы меняем весь состав, и никого из старых не оставляем. Ну, тогда ищите голоса без нас. Пусть попробуют", - рассказал LIGA.net источник в руководстве Народного фронта.
"Мы понимаем, почему они не хотят Магеру. Потому что они понимают, что мы будем подавать Магеру еще и на главу ЦИК. Нам тоже все понятно. Ну тогда найдите другого, лучшего председателя ЦИК, покажите нам, кто лучше", - отметил он.
На вопрос LIGA.net, осознают ли фронтовики абсурдность ситуации, при которой три года работает просроченный ЦИК, собеседник ответил: "С точки зрения права - вы правы. А с точки зрения современной ситуации, какая сейчас избирательная комиссия, сегодня или завтра - малоинтересно. Настанет момент, когда это подопрет, вот тогда и найдутся голоса".
Такими были позиции крупнейших фракций коалиции до последнего заявления Хюга Мингарелли. Теперь же в ЕС задают прямой и конкретный вопрос: "Когда мы получим новый закон о выборах, когда мы получим назначение новых членов ЦИК". А к требованиям ЕС Порошенко, как правило, достаточно чувствителен. Поэтому в ближайшее время ему все же придется активировать процесс обновления ЦИК. Но произойдет ли это до конца сессии (середина июля) - эксперты сомневаются.
"Любое дипломатическое внимание западных партнеров содействует вопросу обновления ЦИК. Для них это маркер того, насколько Украина серьезно относится к реформированию ряда секторов, в том числе управления избирательными процессами", - объяснила Айвазовская. Она надеется, чтобы решение будет принято до конца сессии. В противном случае пострадает и репутация Украины, и чистота предстоящего избирательного процесса. "Осенью состоятся выборы, в том числе первые выборы в объединенных громадах, их хотят назначить на конец сентября. Так что обновить ЦИК желательно как можно скорее", - отметила она.
В Комитете избирателей Украины оптимизма несколько меньше: "Мы можем констатировать, что сегодня невозможно провести ротацию ЦИК до завершения сессии. Как минимум до сентября процесс будет стоять на месте. И если фракции сейчас не начнут этот процесс активизировать, то мы, очевидно, рискуем встретить с этим составом ЦИК и Новый год".
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