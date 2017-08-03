Борьба только начинается. Реакция в США и ЕС на санкции против РФ

В США одобрение Трампом закона считают только началом противостояния между законодателями и администрацией. В ЕС мнения о санкциях против РФ разошлись

2 августа президент Дональд Трамп одобрил уже ставший скандальным законопроект об усилении санкций против России, а также Ирана и КНДР. И, если санкции против последних в мире восприняли преимущественно положительно (кроме самих Тегерана и Пхеньяна, разумеется), то санкции против Кремля стали причиной назревающего конфликта между США и ЕС - в Брюсселе, а также Берлине и Париже неоднократно звучала резкая критика в адрес санкций, которые могут нанести ущерб европейскому бизнесу.

Как отреагировали мировые СМИ и политики на одобрение Трампом законопроекта "Противодействие противникам Америки посредством закона о санкциях" - в обзоре LIGA.net.

В центре внимания американской прессы и политикума оказался не столько сам факт подписания закона, поскольку его одобрение президентом было относительно прогнозируемым, сколько последовавшие после комментарии Трампа. Президент США заявил, что подписывает документ "во имя национального единства", однако считает его испорченным, ошибочным и нарушающим Конституцию, а также опасается, что Конгресс с помощью этого закона может вмешаться в "важную работу с европейскими союзниками по разрешению конфликта в Украине". Пункт, который делает невозможным отмену санкций против РФ без одобрения Конгресса, также стал объектом критики Трампа.

Заявления президента США стали основанием для двух умозаключений журналистов и политиков: Трамп не видел иного выхода, кроме как подписать закон, дабы избежать политического фиаско; президент США остается приверженным идее сохранения с Россией теплых отношений, несмотря на все аспекты сложившейся ситуации.

Как отмечают обозреватели The New York Times, подписание этого закона, в отличие от предыдущих, прошло без журналистов, фотографов и громких пресс-конференций.

В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что подписание законопроекта без всякой помпы и в отсутствие обычно присутствующих в таких случаях журналистов и видеокамер "подтверждает представление о том, что администрация Трампа не относится к применению ответных мер по отношению к России по-настоящему серьезно".

"Я полагаю, что это ошибка, поскольку Путин увидит в этом свидетельство нашей слабости", - сказал он.

По мнению NYT, со стороны РФ надежда на сохранение теплых отношений тоже прослеживается, и об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что подписанный закон "ничего де-факто не меняет".

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Американские законодатели заявили, что новые санкции направили важный сигнал: Россия будет нести ответственность за свое вмешательство в выборы и агрессию против своих соседей.

Сенатор Джон Маккейн, в частности, комментируя подписание закона, подчеркнул, что "российский режим должен заплатить цену за атаку на демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию в Украине".





Джон Маккейн (фото - ЕРА)

В то же время, как отмечают американские СМИ, конгрессмены и сенаторы обеспокоены тем, что Трамп может дать задний ход даже после одобрения санкций.

Заявление президента о подписании "демонстрирует, что Конгрессу необходимо будет пристально следить за осуществлением администрацией этого критического закона и любыми действиями, которые он принимает в отношении Украины", - сказал лидер Демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Предпосылки противостояния даже после одобрения санкций просматривались и из-за различий между риторикой Трампа и вице-президента Майка Пенса. Последний во время рабочих визитов Восточной Европе посылал четкий месседжи о том, что США готовы защищать демократические нации от тех стран, которые их дестабилизируют. Но то, что вице-президент говорил не только от cебя, но и от имени своего босса, американские СМИ называют чистой формальностью.





Дональд Трамп и Майк Пенс (фото - ЕРА)

Как сообщает The Washington Post, заявление Трампа после подписания закона не было праздной критикой: поправки в текст могут быть внесены Конгрессом в течение еще 30 дней. В частности, Трамп может надеяться, что законодатели пересмотрят пункт об ограничении полномочий президента по отмене санкций против Москвы без одобрения Конгресса.

Однако перспектива каких-либо изменений выглядит туманно. В частности, спикер Палаты представителей Пол Райан похвалил одобренный закон, назвав его "мощным посланием противникам".

Спустя несколько часов после одобрения президентом США санкций американские СМИ нашли и некоторые пробелы в законе. Как пишет Reuters, этот пробел все же позволяет западным компаниям помогать России в разработке наиболее технически сложных нефтяных месторождений. Поясняется, что США своими ограничительными мерами запретили западным компаниям помогать России в разработке "сланцевых резервуаров". Но в санкциях не были упомянуты менее известные формы "нетрадиционных месторождений". В качестве примера СМИ приводят норвержскую компанию "Statoil", которая после введенных в 2014 году санкций заявила, что залежи нефти в Самарской области нужно считать известняковыми, а не сланцевыми.

Эксперт по конституционной и национальной безопасности Майкл Гленнон из Школы права и дипломатии Флетчера сказал, что заявление Трампа о неконституционности решения Конгресса было "грубым неверным истолкованием".

"Очевидно, это ошибочная интерпретация его (Конгресса - ред.) конституционной власти. Конгресс обладает очень широкими полномочиями в отношении внешней торговли - ему явно дано право регулировать торговлю с иностранными государствами", - сказал Гленнон.

В то же время, общий настрой американских политиков и СМИ свидетельствует об одном: борьба между законодателями и администрацией Трампа только начинается.

В Евросоюзе мнения разошлись

Журналисты Deutsche Welle отмечают один из положительных пунктов закона о санкциях, который предусматривает выделение $250 млн на создание и работу Фонда противодействия российскому влиянию. Фонд будет заниматься защитой от кибератак в США и странах-союзниках, оказанием помощи по выведению из гуманитарного кризиса Украины и Грузии, борьбой с пропагандой и дезинформацией РФ в разных странах, а также поддержкой стран, стремящихся снизить энергетическую зависимость от России.

Однако риторика ЕС по-прежнему свидетельствует о негативном отношении к одобренному Трампом закону. Причин тому несколько: недостаточное согласование Штатами законопроекта с Брюсселем и, как результат, угроза, которую несут введенные против РФ санкции для европейских компаний.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что США учли пожелания Евросоюза в законопроекте, но Брюссель может пойти на встречные шаги против Штатов, если санкции против РФ будут затрагивать экономические интересы ЕС.

Детальнее о том, чем могут грозить санкции против РФ европейским компаниям и выгодны ли они для Украины читайте в материале LIGA.net: Новый режим санкций США против России: выгоден ли он Украине

Ранее Брюссель, а также Берлин и Париж уже высказывали критику в адрес санкций, заявляя о недопустимости лоббирования экономических интересов США таким способом и незаконности законопроекта в силу его экстратерриториального охвата.

"Этот законопроект, в случае его принятия, позволит принятие мер в отношении европейских физических или юридических лиц в связи с ситуациями, которые не имеют никакой связи с Соединенными Штатами. Поэтому, экстерриториальный характер этого текста представляется незаконным в соответствии с международным правом. Мы оспорили подобные тексты, которые были приняты в прошлом. Чтобы защититься от экстерриториальных последствий законодательства США (или другого законодательства), мы будем работать в направлении адаптации наших национальных систем (законодательства, - ред.) и обновлении европейских систем. Во время предыдущего созыва, Национальное Собрание провело полезную работу над ним. Этот вопрос в любом случае пройдет обсуждение с учреждениями, особенно Комиссией, а также с нашими партнерами по ЕС", - было сказано в заявлении французского МИД.

Германия также неоднократно повторяла, что новые санкции против России, предложенные американскими законодателями, могут нанести ущерб немецким компаниям и создать еще одну трудность в отношениях Берлина с Вашингтоном.

Вскоре после голосования по законопроекту в Конгрессе вопреки позиции Брюсселя санкции поддержала президент Литвы Даля Грибаускайте, заявив, что "это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет".

Такого же мнения придерживается и Польша.

"С момента российской аннексии Крыма и агрессии против Украины, ограничительные меры были введены исполнительными распоряжениями президента. Тот факт, что теперь санкции оформлены в форме закона, который поддержало подавляющее большинство конгрессменов, дает надежду, что они окажутся более эффективными", - заявили в польском МИД после одобрения законопроекта Трампом.

Официальная Варшава также считает, что санкции против российского энергосектора, в том числе компаний, занятых в проекте Северный поток-2, "соответствуют стратегическим интересам польского, центрально- и восточноевропейского регионов".

"Все как и договаривались"

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал подписание Трампом закона о санкциях, заявив, что одобрение документа стало результатом предварительных договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире 5 канала также высказала одобрение в адрес санкций против РФ, подчеркивая, что только они могут вернуть Кремль в правовое поле.



"Очень важно, что сегодня мы видим, говоря о Соединенных Штатах Америки, такое достоинство Конгресса и Сената", - заявила она.

Говоря о негативной реакции на санкции со стороны ЕС, Геращенко пояснила, что никто в мире и не хотел бы плохих отношений с Россией.

"Единственный, кто портит эти отношения - это Российская Федерация, испытывая всех на прочность. Потому европейские партнеры, Соединенные Штаты говорят абсолютно очевидные и справедливые вещи, что все мы заинтересованы в том, чтобы Россия вернулась к нормам международного права, к цивилизационным взаимоотношениям с миром", - сказала она.

"России объявлена полноценная торговая война"

Первая реакция РФ на санкции была противоречивой: закон одновременно назвали и несущественным, и роковым для отношений двух стран.

Песков заявил, что подписание Трампом закона о санкциях против России - "не новость" и "ничего де-факто не меняет".

В то же время, глава правительства России Дмитрий Медведев считает, что надежде на улучшение отношений России с новой американской администрацией пришел конец и России объявлена полноценная торговая война. Он также заявил, что "санкционный режим будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо".





Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)

Путин еще до подписания закона Трампом сказал, что, если США примут законопроект о новых санкциях против России, это вызовет "особые сожаления".

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", - заявил глава Кремля.

Согласно сообщению МИД РФ, Россия не изменит курс под давлением американских санкций.

"Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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