США рядом с Украиной: о чем говорят итоги визита Мэттиса в Киев

Глава Пентагона так и не объявил о поставке оборонительного вооружения. Почему это не самый важный вопрос в отношениях с США и как их нужно развивать

На День Независимости Киев посетил министр обороны США Джеймс Мэттис. Первый за 10 лет визит главы Пентагона в Украину, его присутствие на военном параде имело символический характер: США еще раз подчеркнули готовность помогать отстаивать независимость страны и бороться с российской агрессией.

"Я еду в Украину, чтобы отпраздновать День Независимости. И также - чтобы убедиться в том, что украинцы знают, что мы уважаем их ценности. Строить демократию нелегко. Еще сложнее делать это сейчас, когда Россия нарушает территориальную целостность. Я собираюсь пойти на парад в День Независимости. А на встрече с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком - подчеркнуть нашу преданность стратегическому партнерству и нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Мэттис перед поездкой.

От одного из самых популярных министров нынешнего президента США, который еще наряду с Конгрессом является естественным предохранителем от авантюрных шагов во внешней политике со стороны Трампа, в Киеве ожидали, прежде всего, новостей о поставке вооружений в Украину.

За несколько дней до визита глава украинской редакции Голоса Америки Мирослава Гонгадзе в Facebook допустила, что поставка Украине американского антрацита может быть привязана к поставке оборонительных вооружений. "С моей теорией есть основания ожидать, что ко Дню Независимости могут объявить о предоставлении Украине оборонительного оружия. Таким должно быть завершение многоходовой комбинации - угля в пакете с оружием. Повторяю, это только теория, в ней много составляющих, которые могут повлиять на окончательный результат", - отметила она.

Сенатор Джон Маккейн 23 августа отметил в Twitter, что визит Мэттиса "открывает возможность для США исправить политику в отношении Украины и предоставить оборонное летальное оружие".

Однако каких-то сенсационных новостей о поставке вооружений по результатам визита не последовало.

Итоги встречи

В ходе совместной пресс-конференции с главой Пентагона президент Порошенко подтвердил, что вопросы поставок оборонительных вооружений и сотрудничество в военно-технической сфере обсуждались, но обсуждение "до принятия окончательного решения требует тишины".

"Мы очень довольны сотрудничеством по уровню подготовки украинских специалистов, помощью советников в реформировании сектора обороны и безопасности. Мы договорились о расширении этого сотрудничества и перевода его уже на оперативный уровень в рамках трансатлантического сотрудничества, в рамках трастовых фондов НАТО, сотрудничества в рамках противодействия киберпреступности", - подчеркнул президент.

Порошенко также сообщил, что среди приоритетов - поставка средств радиоэлектронной борьбы из США.

Глава Пентагона в выступлении отметил, что США и дальше будут помогать Украине защищать территориальную целостность и не признают захвата Крыма Россией, передела границ силой в нарушение норм международного права.

Мэттис отметил, что вопрос поставки вооружений по-прежнему находится на рассмотрении в администрации и он не считает предоставление оборонного оружия провоцирующим в случае агрессии. Глава Пентагона сообщил, что одной из задач его визита было лучше разобраться с ситуацией на месте. "Мне нужно было приехать сюда, чтобы лучше понять, с какой ситуацией ваши солдаты сталкиваются на фронтах, и это позволяет мне быть лучше проинформированным и по возвращению отстаивать то, в чем, по моему мнению, вы нуждаетесь", - сказал Мэттис.

Министр обороны США также сообщил, что несколько недель назад было утверждено решение о поставках техники на 175 млн долларов, в том числе спецоборудования. К сожалению, он не раскрыл детали о каком оборудовании идет речь, а времени выяснить детали у журналистов не было - Мэттис и Порошенко покинули зал.

Оценки визита

Говоря о результате визита Мэттиса, доцент Института международных отношений Николай Капитоненко отмечает, что он мог быть только символическим, таким и оказался, так как решения по поставке вооружений принимает президент США и поставка вооружений могла резко сузить возможности диалога Вашингтона с Москвой, чего в Белом Доме сейчас не хотят.

"Кроме того, мы системно допускаем ошибку, сосредотачиваясь не на тех вещах, которые могут изменить динамику конфликта в нашу пользу, а на тех, которые приносят шумовой эффект. Поставка вооружений - это вопрос второстепенный. Главное для нас - это попробовать под давлением американцев изменить позицию России по Донбассу", - отмечает политолог.

Политолог считает, что Россия может ответить на поставку вооружений широким диапазоном шагов - от поставок вооружения боевикам, до военной эскалации. "То, что такие последствия не просчитываются - это не правильно", - говорит он.

По мнению Капитоненко, сейчас приоритетом должны быть гарантии безопасности со стороны США. "Если мы просим летальное вооружение у американцев, то нужно понимать, что они поставляют вооружения странам-клиентам в том случае, когда они не хотят распространять на них свои гарантии безопасности, которые были бы для нас оптимальным вариантом. Пакистан, Иордания, Египет получили много американских вооружений, но их условия безопасности кардинально лучше не стали. Принятие решений о поставке вооружений часто стимулировало гонку вооружений, победить в гонке вооружений с Россией для нас будет невозможно. Если же мы говорим о разовых поставках - так это вообще минимальный уровень вовлечения сверхдержавы в региональный конфликт", - подчеркивает политолог.

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков добавляет, что вопрос поставки вооружений Украине не обсуждался на последнем заседании Совета национальной безопасности США, поэтому ожидание решения о поставке было напрасным. Он напоминает, что директор по Европе и России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл, ключевой советник Трампа по Украине и России, еще когда была экспертом Института Брукингса, не считала целесообразной поставку вооружений Украине.

Белесков критикует концентрацию внимания на этом вопросе при оценке задач Украины в отношениях с США. "Поставка оборонительных вооружений в лучшем случае будет иметь маргинальный позитивный эффект. Мы сами говорим, что в наступлении их применять не будем, а даже если будем, это мало что изменит. Эта дискуссия о поставке противотанковых систем Javelin давно уже вышла за пределы каких-то стратегических расчетов, говорят словно о мече Экскалибур", - отмечает Белесков.

Среди важных итогов встречи Порошенко с Мэттисом эксперт отмечает заявление о предоставлении оборудования на 175 млн долларов, которое пока никак не конкретизировано. "Хотелось бы знать, о каком оборудовании идет речь. Например, нам нужны средства связи, ретрансляторы к уже поставленным бесплатно радиостанциям Harris Falcon II. В то же время по итогам визита нет никаких новостей о подписании соглашения об упрощенном доступе на рынок вооружений США и совместных исследованиях и разработках в оборонном секторе. Эти соглашения, в случае подписания, будут иметь важное значение, но для их успеха уже сейчас нужно реформировать Укроборонпром", - подчеркивает Белесков.

Также, по мнению эксперта, большое символическое значение имеет четкое заявление Мэттиса о непризнании российского захвата Крыма. "Важное заявление, потому что в администрации Трампа ранее избегали настолько прямой позиции. Особенно, учитывая, что в США сейчас можно выделить две группы экспертов - одна говорит забыть о Крыме, другая - что это тяжелый вопрос, давайте сейчас его не поднимать", - говорит Белесков.

Какой должна быть украинская стратегия в отношении США

Оценивая перспективы отношений с США, Николай Белесков призывает развивать сотрудничество не только в военной сфере. "В наших отношениях 26 лет был перекос, была концентрация на политических моментах. Нужно развивать экономические отношения и торговлю, находить ниши для долгосрочного сотрудничества", - отмечает он.

Николай Капитоненко считает, что Украине для построения взаимовыгодных отношений с США нужно лучше понимать американские интересы и то, как Киев может помочь их реализации. "Во-первых, американцы хотят превращения Украины в нормальное государство, мы пока упорно делать это отказываемся, и это может повлиять негативно на наши отношения. Нужно понимать, что приоритет американской внешней политики при Трампе - это режим нераспространения ядерного оружия, борьба с терроризмом и Ближний Восток. Украина может сделать вклад в отношении первого вопроса. Нужно поддерживать позицию США по вопросам, связанным с нераспространением ядерного оружия, по ракетным программам и заодно доносить мысль, что судьба Украины, сохранение ее суверенитета - важный фактор для сохранения режима нераспространения", - подчеркивает он.

Таким образом, на сегодня вопросы поставки американских вооружений играют далеко не главную роль в отношениях Украины и США. И позитивно оценивая прояснение позиции США в отношении Украины, не стоит забывать, что стратегия партнерства предусматривает успех реформ в Украине и учет интересов партнера.

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