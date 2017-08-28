Поле битвы - Facebook. Сколько ботов живет на странице Порошенко

Каждый шестой комментарий в фейсбуке президента Пророшенко оставлен ботами. Кто, с кем и за что ведет ботвойну под постами президента?





Боты - явление, с которым нельзя не столкнуться и которое опасно игнорировать. Они способны создать ажиотаж вокруг второстепенных событий, направить или погасить дискуссию, повлиять на мнение других пользователей и т.д. Можно ли избежать влияния ботов и навязываемой ими повестки?

Вместе с компанией TheRespo мы проанализировали один из самых многочисленных и значимых Facebook-аккаунтов страны - страницу президента Украины Петра Порошенко. Насколько активно боты вмешиваются в обсуждение государственных, общественно значимых и личных вопросов от первого лица?

"Вітаю з Днем незалежності України! Бажаю миру та єдності. Слава Україні!" - эти традиционные строки появились в официальном аккаунте недавно избранного президента Украины Петра Порошенко 24 августа 2014 года. А вот реакция на тривиальное поздравление оказалась довольно необычной - более 500 комментариев [Здесь и для дальнейшего анализа использовались публично доступные комментарии со страницы Порошенко. Не учитывались удаленные (спрятанные) комментарии, а также содержащие нецензурную лексику. - Авт], почти 1400 репостов и 10 000 лайков впридачу. Примечательно и то, что эта запись - абсолютный рекордсмен по числу комментариев, оставленных ботами: 111, или 21%. Еще неожиданнее то, что количество негативных комментариев от ботов под этим постом почти вдвое превысило число позитивных.



За время президентства Петра Порошенко более 79 000 уникальных Facebook-пользователей написали хотя бы один комментарий на его официальной странице (июнь 2014 - май 2017, точный анализируемый период - с 07.06.2014 по 31.05.2017). Всего они сделали около 176 000 записей. Компания TheRespo проанализировала каждого пользователя и комментарий: исследования показали, что 98% комментаторов (77 500) - реальные люди. С другой стороны, оставшиеся 2% (1500) были значительно продуктивнее: они оставили около 26 000 комментариев, или 15% от всех записей. То есть каждый шестой комментарий под постами президента оставлен ботами.

Как поймать бота

Бот - это человек или алгоритм, оставляющий комментарии, которые должны определенным образом влиять на тех, кто будет их читать. Боты бывают двух видов:

создается аккаунт в Facebook, а затем к нему подсоединяется алгоритм, который оставляет заданный комментарий под заданными постами (иногда может использоваться и более сложная логика); также создается аккаунт в Facebook, и от его имени пишет реальный человек, по сути делая все то же самое, что и алгоритм.

Несмотря на довольно простой алгоритм действий, боты часто остаются неочевидными для обычных пользователей. Действительно: чтобы "поймать" бота, нужно детально проанализировать его посты, а также частоту его комментирования. Отправной точкой нашего исследования стало количество комментариев, которые оставляли Facebook-юзеры на странице Порошенко на протяжении трех лет. Большинство людей оставляли от 1 до 5 комментариев.

боты обычно имеют аватарку с довольно размытым изображением человека на дальнем плане либо абстракцией. В опубликованных ими фотографиях нет нескольких изображений одного и того же человека (владельца аккаунта) - их замещают групповые фото с большим количеством людей;

боты, как правило, не публикуют посты от себя, но регулярно репостят записи из 1-2 групп;

их фото и посты либо не собирают никаких лайков/шеров вообще, либо собирают всего несколько реакций от других пользователей;

количество друзей не является показательной характеристикой. Немного чаще боты встречаются среди аккаунтов с количеством друзей до 20 и более 1000. Кроме того, у ботов есть своя неформальная классификация. Условно их можно разбить на три вида: эконом-вариант, без друзей или с их минимальным количеством - самый дешевый и самый распознаваемый вид;

спам-боты, распространяющие контент через друзей, которых у них обычно свыше 1000;

хорошо замаскированные боты - здесь количество друзей имеет такое же распределение, как и у обычных людей (у большинства 100-1000 друзей, до 100 - у менее чем 25%, свыше 1000 - у менее чем 10%). Это самые дорогие и наиболее часто используемые в политике боты. Методология выявления бота. Чтобы определить, является аккаунт ботом или нет, использовался ряд признаков: первичные: неоднократная публикация одного и того же (как правило, негативного) комментария, большое количество ссылок на сторонние ресурсы;

вторичные: более 30 комментариев под постами на странице Порошенко, отсутствие личных фото на собственной странице, отсутствие или очень малое количество персональных постов (чаще всего их просто нет, иногда бывают в количестве 1-3 штук), минимальная реакция подписчиков на репосты, регулярное распространение контента из небольшого количества источников (обычно 1-2 тематические группы), нереалистичные личные данные (место работы и позиция) и др. Для выявления ботов была построена модель, которая проверяла наличие отдельных факторов из приведенного выше списка, а также их комбинаций в каждом аккаунте. При анализе преимущественно использовались вторичные признаки, так как первичные есть не у всех ботов. Всего было найдено 1500 ботов с оценочной погрешностью результата 5%.

Боты Порошенко: хороший, плохой, злой

Юзеры, которые оставили больше 30 записей, попали в "группу риска". (Также использовались другие критерии.) В ходе анализа этих профайлов был выделен ряд характерных особенностей:

Полуторатысячная армия ботов под постами президента далека от единства и консолидированной позиции. В рамках исследования была определена и проанализирована "тональность" ботов, по которой они были распределены на три группы: негативные, позитивные и нейтральные. негативные: боты, для которых агрегированная эмоция всех комментов "злость" (или "грусть") в два раза интенсивнее агрегированной эмоции всех комментов "радость". Таких ботов 29%;

позитивные: боты, для которых агрегированная эмоция всех комментов "радость" в два раза интенсивнее агрегированной эмоции всех комментов "злость" (или "грусть"). Таких ботов 27%;

нейтральные: боты, которые приблизительно одинаково использовали в своих комментариях на странице Порошенко как негативные, так и позитивные эмоции. Таких ботов оказалось 44%. При этом противостояние негативно и позитивно комментирующих ботов появилось с первых дней президентства. Месяцы-рекордсмены по числу комментов с фейковых аккаунтов - август и сентябрь 2014-го: 3203 и 2712 комментариев соответственно. Наибольшая доля фейковых комментариев от общего числа была замечена в ноябре 2014 года: тогда 26% от всех комментариев были написаны ботами. Наименьшую активность в абсолютных значениях боты показали в апреле и июле 2016 года: 235 и 238 комментариев соответственно. Наименьшая относительная активность была обнаружена в августе и октябре того же года, когда только 11% от всех комментариев были написаны ботами. Но с конца прошлого года активность ботов начала возрастать. Комментарии людей и ботов в Facebook президента

Где живут позитивные боты

Самая большая доля комментариев от ботов (относительное значение) Дата Общее кол-во комментов Кол-во комментов от ботов Описание Комментарии от ботов

% от общего количества Комментарии от ботов

позитивные, % Комментарии от ботов

негативные, % 04.01.2015 51 21 Пост. Совещание с силовиками по поводу пленных 41 24 14 2015 49 20 Альбом 41 60 5 07.11.2014 40 16 Пост. Награждение премией Шевченко 40 63 19 12.12.2014 75 30 Пост. Поздравление с Днем сухопутных войск 40 47 17 25.10.2014 40 16 Пост. Выборы ВР 40 63 6 15.07.2014 95 37 Пост. Заседание ЕР (Європейської Ради) 39 19 41 19.10.2014 57 22 Видео. Интервью каналам 39 32 5 07.11.2014 48 18 Пост. Освобождение военнопленных 38 50 6 17.07.2014 52 19 Пост. Фейковые аккаунты 37 26 16 08.08.2014 63 23 Пост. Благодарность войскам 37 22 17

За время с начала президентства Порошенко у него в комментариях отметилось 388 позитивно настроенных ботов, что составляет 27% от общего их числа. Наиболее притягательными для позитивно настроенных ботов (по количеству комментариев) оказались посты Порошенко, которые вызвали бурную дискуссию с большим количеством участников. Например, под поздравлением жены Марины с днем рождения было около 680 комментариев, где каждый десятый оставлен ботами. Причем почти 60% из них имеют позитивный характер, и только 9% - негативный. Много позитивных ботов также набрал пост, в котором Порошенко высказывает соболезнования и скорбь из-за гибели мужа Татьяны Черновол: здесь ботами был составлен каждый пятый комментарий, 37% из них были положительными. На третьем месте пост, в котором Порошенко рассказывает о беседе с Меркель об агрессии РФ на Донбассе (29% положительных комментариев). Доброжелательные боты часто комментируют альбомы, а также посты о дипломатическом сотрудничестве и награждении героев. Самые популярные слова в их комментариях - "Ура!", "Слава Богу!", "Круто!", "Welcome", подкрепленные многочисленными смайликами.

Злой мир

Негативных ботов в Facebook Порошенко немного больше, чем позитивных: 417, или 29%. В их лексиконе тоже есть явные фавориты - "Ганьба!", "Стыдно!", "Как это все грустно" и "Дуже сумно". Кроме того, негативные боты часто ссылаются на негативные материалы СМИ (боты в среднем используют ссылки в три раза чаще людей) о Порошенко, фотожабы и хештеги. Одними из наиболее комментируемых негативными ботами постов являются освобождение Романа Сущенко, новость о транше из США и альбом, посвященный MH-17.

Самая большая доля комментариев от ботов (относительное значение) Дата Общее кол-во комментов Кол-во комментов от ботов Описание Комментарии от ботов

% от общего количества Комментарии от ботов

позитивные, % Комментарии от ботов

негативные, % 27.08.2014 521 111 Картинка. Поздравление с Днем независимости 21 23 41 05.08.2014 479 91 Картинка. Підписав розпорядження про відміну пожиттєвих пільг високопосадовців 19 9 30 28.08.2014 474 90 Пост. Вдохновляющий на борьбу-войну 19 19 28 27.08.2014 372 88 Пост. Обсуждение в ЕС мира в Украине 24 14 11 30.08.2014 434 81 Пост. Военная помощь ЕС Украине 19 17 20 31.08.2014 359 73 Картинка. Об АТО и борьбе за независимость 20 12 21 30.08.2014 447 73 Пост. Обсуждение в ЕС мира в Украине 16 12 26 25.08.2014 605 72 Пост. Разгон ВР 12 4 24 26.08.2014 351 71 Пост. Мир на Донбассе 20 24 7 06.09.2014 467 69 Видеоинтервью BBC. "Я готовий битися за свою країну і навіть померти за неї" 15 29 22



Чей бот?

Определить общий алгоритм поведения ботов довольно легко, но узнать, кому "принадлежит" тот или иной бот (кто им управляет), гораздо сложнее. Мы попытаемся решить эту задачу в будущем, но даже сегодняшнее исследование позволяет установить ряд новых фактов и развеять несколько мифов. В Facebook президента количество оставлявших комментарии ботов относительно небольшое - 1500 аккаунтов, что составляет около 2% от общего количества комментаторов под постами на официальной странице Порошенко за три года;

Однако эти 2% в разы продуктивнее оставляют комментарии, чем "нормальные" пользователи. На ботов пришлось 15% всех комментариев под постами президента;

Facebook Порошенко не заповедник исключительно позитивно настроенных ботов, восхваляющих президента. Доля ботов, у которых значительно преобладает позитивная динамика, только 27%;

Негативных ботов больше - 29%. Остальные 44% не имеют какой-либо преобладающей тональности.

Не для всех негативных ботов, работающих в Facebook президента, целью является именно Порошенко. Часть ботов активно "не любит" Украину и оставляет антиукраинские комментарии. Есть также группа ботов-спамеров;

Можно предположить, что не все позитивные боты принадлежат или подчиняются коммуникационной команде Порошенко. В пользу такого вывода говорит то, что ряд ботов называют себя "порохобот" (см. рис.) и т.п., что нелогично с точки зрения коммуникационной команды Порошенко (87 ботов имеют такое же название и/или идентичное поведение, что может указывать на одного владельца). Не обнаружено каких-то значимых закономерностей вовлеченности "добрых" и "злых" ботов в зависимости от тем, поднимаемых в Facebook президентом.



Владимир Лозовой,

Борис Давиденко

Исследование впервые опубликовано VoxUkraine.org

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.