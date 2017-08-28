Поле битвы - Facebook. Сколько ботов живет на странице Порошенко
Боты - явление, с которым нельзя не столкнуться и которое опасно игнорировать. Они способны создать ажиотаж вокруг второстепенных событий, направить или погасить дискуссию, повлиять на мнение других пользователей и т.д. Можно ли избежать влияния ботов и навязываемой ими повестки?
Вместе с компанией TheRespo мы проанализировали один из самых многочисленных и значимых Facebook-аккаунтов страны - страницу президента Украины Петра Порошенко. Насколько активно боты вмешиваются в обсуждение государственных, общественно значимых и личных вопросов от первого лица?
"Вітаю з Днем незалежності України! Бажаю миру та єдності. Слава Україні!" - эти традиционные строки появились в официальном аккаунте недавно избранного президента Украины Петра Порошенко 24 августа 2014 года. А вот реакция на тривиальное поздравление оказалась довольно необычной - более 500 комментариев [Здесь и для дальнейшего анализа использовались публично доступные комментарии со страницы Порошенко. Не учитывались удаленные (спрятанные) комментарии, а также содержащие нецензурную лексику. - Авт], почти 1400 репостов и 10 000 лайков впридачу. Примечательно и то, что эта запись - абсолютный рекордсмен по числу комментариев, оставленных ботами: 111, или 21%. Еще неожиданнее то, что количество негативных комментариев от ботов под этим постом почти вдвое превысило число позитивных.
За время президентства Петра Порошенко более 79 000 уникальных Facebook-пользователей написали хотя бы один комментарий на его официальной странице (июнь 2014 - май 2017, точный анализируемый период - с 07.06.2014 по 31.05.2017). Всего они сделали около 176 000 записей. Компания TheRespo проанализировала каждого пользователя и комментарий: исследования показали, что 98% комментаторов (77 500) - реальные люди. С другой стороны, оставшиеся 2% (1500) были значительно продуктивнее: они оставили около 26 000 комментариев, или 15% от всех записей. То есть каждый шестой комментарий под постами президента оставлен ботами.
Как поймать бота
Бот - это человек или алгоритм, оставляющий комментарии, которые должны определенным образом влиять на тех, кто будет их читать. Боты бывают двух видов:
-
создается аккаунт в Facebook, а затем к нему подсоединяется алгоритм, который оставляет заданный комментарий под заданными постами (иногда может использоваться и более сложная логика);
-
также создается аккаунт в Facebook, и от его имени пишет реальный человек, по сути делая все то же самое, что и алгоритм.
Несмотря на довольно простой алгоритм действий, боты часто остаются неочевидными для обычных пользователей. Действительно: чтобы "поймать" бота, нужно детально проанализировать его посты, а также частоту его комментирования. Отправной точкой нашего исследования стало количество комментариев, которые оставляли Facebook-юзеры на странице Порошенко на протяжении трех лет. Большинство людей оставляли от 1 до 5 комментариев.Юзеры, которые оставили больше 30 записей, попали в "группу риска". (Также использовались другие критерии.) В ходе анализа этих профайлов был выделен ряд характерных особенностей:
- боты обычно имеют аватарку с довольно размытым изображением человека на дальнем плане либо абстракцией. В опубликованных ими фотографиях нет нескольких изображений одного и того же человека (владельца аккаунта) - их замещают групповые фото с большим количеством людей;
- боты, как правило, не публикуют посты от себя, но регулярно репостят записи из 1-2 групп;
- их фото и посты либо не собирают никаких лайков/шеров вообще, либо собирают всего несколько реакций от других пользователей;
- количество друзей не является показательной характеристикой. Немного чаще боты встречаются среди аккаунтов с количеством друзей до 20 и более 1000.
Кроме того, у ботов есть своя неформальная классификация. Условно их можно разбить на три вида:
- эконом-вариант, без друзей или с их минимальным количеством - самый дешевый и самый распознаваемый вид;
- спам-боты, распространяющие контент через друзей, которых у них обычно свыше 1000;
- хорошо замаскированные боты - здесь количество друзей имеет такое же распределение, как и у обычных людей (у большинства 100-1000 друзей, до 100 - у менее чем 25%, свыше 1000 - у менее чем 10%). Это самые дорогие и наиболее часто используемые в политике боты.
Методология выявления бота. Чтобы определить, является аккаунт ботом или нет, использовался ряд признаков:
- первичные: неоднократная публикация одного и того же (как правило, негативного) комментария, большое количество ссылок на сторонние ресурсы;
- вторичные: более 30 комментариев под постами на странице Порошенко, отсутствие личных фото на собственной странице, отсутствие или очень малое количество персональных постов (чаще всего их просто нет, иногда бывают в количестве 1-3 штук), минимальная реакция подписчиков на репосты, регулярное распространение контента из небольшого количества источников (обычно 1-2 тематические группы), нереалистичные личные данные (место работы и позиция) и др.
Для выявления ботов была построена модель, которая проверяла наличие отдельных факторов из приведенного выше списка, а также их комбинаций в каждом аккаунте. При анализе преимущественно использовались вторичные признаки, так как первичные есть не у всех ботов. Всего было найдено 1500 ботов с оценочной погрешностью результата 5%.
Боты Порошенко: хороший, плохой, злой
Полуторатысячная армия ботов под постами президента далека от единства и консолидированной позиции. В рамках исследования была определена и проанализирована "тональность" ботов, по которой они были распределены на три группы: негативные, позитивные и нейтральные.
- негативные: боты, для которых агрегированная эмоция всех комментов "злость" (или "грусть") в два раза интенсивнее агрегированной эмоции всех комментов "радость". Таких ботов 29%;
- позитивные: боты, для которых агрегированная эмоция всех комментов "радость" в два раза интенсивнее агрегированной эмоции всех комментов "злость" (или "грусть"). Таких ботов 27%;
- нейтральные: боты, которые приблизительно одинаково использовали в своих комментариях на странице Порошенко как негативные, так и позитивные эмоции. Таких ботов оказалось 44%.
При этом противостояние негативно и позитивно комментирующих ботов появилось с первых дней президентства. Месяцы-рекордсмены по числу комментов с фейковых аккаунтов - август и сентябрь 2014-го: 3203 и 2712 комментариев соответственно. Наибольшая доля фейковых комментариев от общего числа была замечена в ноябре 2014 года: тогда 26% от всех комментариев были написаны ботами.
Наименьшую активность в абсолютных значениях боты показали в апреле и июле 2016 года: 235 и 238 комментариев соответственно. Наименьшая относительная активность была обнаружена в августе и октябре того же года, когда только 11% от всех комментариев были написаны ботами. Но с конца прошлого года активность ботов начала возрастать.
Комментарии людей и ботов в Facebook президента
Где живут позитивные боты
|Дата
|Общее кол-во комментов
|Кол-во комментов от ботов
|Описание
|Комментарии от ботов
% от общего количества
|Комментарии от ботов
позитивные, %
|Комментарии от ботов
негативные, %
|04.01.2015
|51
|21
|Пост. Совещание с силовиками по поводу пленных
|41
|24
|14
|2015
|49
|20
|Альбом
|41
|60
|5
|07.11.2014
|40
|16
|Пост. Награждение премией Шевченко
|40
|63
|19
|12.12.2014
|75
|30
|Пост. Поздравление с Днем сухопутных войск
|40
|47
|17
|25.10.2014
|40
|16
|Пост. Выборы ВР
|40
|63
|6
|15.07.2014
|95
|37
|Пост. Заседание ЕР (Європейської Ради)
|39
|19
|41
|19.10.2014
|57
|22
|Видео. Интервью каналам
|39
|32
|5
|07.11.2014
|48
|18
|Пост. Освобождение военнопленных
|38
|50
|6
|17.07.2014
|52
|19
|Пост. Фейковые аккаунты
|37
|26
|16
|08.08.2014
|63
|23
|Пост. Благодарность войскам
|37
|22
|17
За время с начала президентства Порошенко у него в комментариях отметилось 388 позитивно настроенных ботов, что составляет 27% от общего их числа. Наиболее притягательными для позитивно настроенных ботов (по количеству комментариев) оказались посты Порошенко, которые вызвали бурную дискуссию с большим количеством участников. Например, под поздравлением жены Марины с днем рождения было около 680 комментариев, где каждый десятый оставлен ботами. Причем почти 60% из них имеют позитивный характер, и только 9% - негативный. Много позитивных ботов также набрал пост, в котором Порошенко высказывает соболезнования и скорбь из-за гибели мужа Татьяны Черновол: здесь ботами был составлен каждый пятый комментарий, 37% из них были положительными. На третьем месте пост, в котором Порошенко рассказывает о беседе с Меркель об агрессии РФ на Донбассе (29% положительных комментариев). Доброжелательные боты часто комментируют альбомы, а также посты о дипломатическом сотрудничестве и награждении героев. Самые популярные слова в их комментариях - "Ура!", "Слава Богу!", "Круто!", "Welcome", подкрепленные многочисленными смайликами.
Злой мир
Негативных ботов в Facebook Порошенко немного больше, чем позитивных: 417, или 29%. В их лексиконе тоже есть явные фавориты - "Ганьба!", "Стыдно!", "Как это все грустно" и "Дуже сумно". Кроме того, негативные боты часто ссылаются на негативные материалы СМИ (боты в среднем используют ссылки в три раза чаще людей) о Порошенко, фотожабы и хештеги.
Одними из наиболее комментируемых негативными ботами постов являются освобождение Романа Сущенко, новость о транше из США и альбом, посвященный MH-17.
|Дата
|Общее кол-во комментов
|Кол-во комментов от ботов
|Описание
|Комментарии от ботов
% от общего количества
|Комментарии от ботов
позитивные, %
|Комментарии от ботов
негативные, %
|27.08.2014
|521
|111
|Картинка. Поздравление с Днем независимости
|21
|23
|41
|05.08.2014
|479
|91
|Картинка. Підписав розпорядження про відміну пожиттєвих пільг високопосадовців
|19
|9
|30
|28.08.2014
|474
|90
|Пост. Вдохновляющий на борьбу-войну
|19
|19
|28
|27.08.2014
|372
|88
|Пост. Обсуждение в ЕС мира в Украине
|24
|14
|11
|30.08.2014
|434
|81
|Пост. Военная помощь ЕС Украине
|19
|17
|20
|31.08.2014
|359
|73
|Картинка. Об АТО и борьбе за независимость
|20
|12
|21
|30.08.2014
|447
|73
|Пост. Обсуждение в ЕС мира в Украине
|16
|12
|26
|25.08.2014
|605
|72
|Пост. Разгон ВР
|12
|4
|24
|26.08.2014
|351
|71
|Пост. Мир на Донбассе
|20
|24
|7
|06.09.2014
|467
|69
|Видеоинтервью BBC. "Я готовий битися за свою країну і навіть померти за неї"
|15
|29
|22
Чей бот?
Определить общий алгоритм поведения ботов довольно легко, но узнать, кому "принадлежит" тот или иной бот (кто им управляет), гораздо сложнее. Мы попытаемся решить эту задачу в будущем, но даже сегодняшнее исследование позволяет установить ряд новых фактов и развеять несколько мифов.
- В Facebook президента количество оставлявших комментарии ботов относительно небольшое - 1500 аккаунтов, что составляет около 2% от общего количества комментаторов под постами на официальной странице Порошенко за три года;
- Однако эти 2% в разы продуктивнее оставляют комментарии, чем "нормальные" пользователи. На ботов пришлось 15% всех комментариев под постами президента;
- Facebook Порошенко не заповедник исключительно позитивно настроенных ботов, восхваляющих президента. Доля ботов, у которых значительно преобладает позитивная динамика, только 27%;
- Негативных ботов больше - 29%. Остальные 44% не имеют какой-либо преобладающей тональности.
- Не для всех негативных ботов, работающих в Facebook президента, целью является именно Порошенко. Часть ботов активно "не любит" Украину и оставляет антиукраинские комментарии. Есть также группа ботов-спамеров;
- Можно предположить, что не все позитивные боты принадлежат или подчиняются коммуникационной команде Порошенко. В пользу такого вывода говорит то, что ряд ботов называют себя "порохобот" (см. рис.) и т.п., что нелогично с точки зрения коммуникационной команды Порошенко (87 ботов имеют такое же название и/или идентичное поведение, что может указывать на одного владельца).
- Не обнаружено каких-то значимых закономерностей вовлеченности "добрых" и "злых" ботов в зависимости от тем, поднимаемых в Facebook президентом.
Владимир Лозовой,
Борис Давиденко
Исследование впервые опубликовано VoxUkraine.org
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:32
-
16:56
-
23.08.17
13:22
-
15:30
-
15:01