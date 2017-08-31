Триумвират. Что надо знать о фракции Народный фронт

Реальные лидеры, влияние, деньги, бизнес и медиаресурсы партии Яценюка-Авакова-Турчинова

Партия Народный фронт, неожиданно для многих победившая на выборах 2014 года, давно лишена общественной поддержки. Но даже с рейтингом ниже проходного барьера фракция НФ в парламенте остается одной из самых влиятельных. Ключевые участники этого политпроекта занимают несколько весомых должностей в государстве, контролируют министерства, парламентские комитеты, крупнейшие госпредприятия и потоки. Устойчивость правящей коалиции зависит от воли лидеров НФ, которые являются важнейшими политическими союзниками президента Порошенко. Но сама партия неоднородна, в ней есть много центров принятия решений. Подробнее о том, что из себя представляет Народный фронт спустя три года после выборов - в очередном материале материале LIGA.net о том, как устроены парламентские партии и фракции.



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Центры влияния

Во фракции нет ни финансовой, ни организационной централизации, говорят собеседники LIGA.net в партии. "Есть ответственные за направления, но все это работает плохо. С одной стороны из-за того, что решения несистемны, с другой - из-за тотального недоверия всех ко всем. Уже сейчас есть 15-20 депутатов, недовольных ситуацией во фракции. Зреет бунт, осенью может быть очень тяжело. И при всем при этом, на встречах Арсения Яценюка с фракцией происходят "выступления перед овцами". Арсений Петрович, будучи сибаритом и холериком, упорно продолжает не видеть никого, кроме себя", - добавляет собеседник.

В НФ существует как минимум два крыла, нередко конкурирующих между собой - Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. С группой Яценюка принято соотносить из наиболее известных имен Андрея Пышного, Андрея Иванчука и Остапа Семерака. К группе Турчинова относят Арсена Авакова и Антона Геращенко. При этом, например, группа Яценюка через Иванчука, в отличие от группы Турчинова, смогла наладить отношения с премьером Владимиром Гройсманом. Нынешний премьер публично говорит о Яценюке только в позитивном ключе (см. Владимир Гройсман: Пока я премьер, смотрящих за Кабмином не будет)



Самое интересное происходит в треугольнике Яценюк-Турчинов-Аваков. Когда говорят о последнем, то осведомленные люди часто подчеркивают, что Аваков влиятельнее премьера Гройсмана. "На закрытых заседаниях Аваков ведет себя очень вызывающе", - делится собеседник, близкий к БПП.

Яценюк публично практически не выступает. Но в парламенте ходит версия о том, что, к примеру, столичный депутат-мажоритарщик Константиновский из Народного фронта сдал мандат, чтобы Яценюк мог пройти в парламент - и получить кресло спикера.



Медиаресурс и деньги фронта



По информации, которую подтверждают сразу несколько источников, единого финансового центра в партии нет. "До недавних событий единым котлом, или же кошельком был Николай Мартыненко. Однако после того, что произошло, он поддерживает политсилу исключительно формально и холодно. Есть еще Дзендзерский и Загорий. Однако все-таки основным акционером всегда выступал именно Мартыненко", - рассказывает высокопоставленный источник в НФ.

По информации другого источника, близкого к политсиле, Мартыненко был скорее личным спонсором Яценюка. "Мартыненко - это акционер Яценюка. Арсений любит красивую жизнь, - утверждает источник. - Однако есть подозрение, что сейчас группы Мартына (Мартыненко - ред.) и Иванчука, и группа Авакова собирают деньги в разные котлы".

Другими словами, уголовное преследование Мартыненко, которого вынудили сложить депутатские полномочия, бьет в первую очередь по Яценюку и его влиянию в том числе и и внутри НФ. "Дошло до того, что Мартыненко даже забрал свои деньги с телеканала Эспрессо", - утверждает собеседник.



Позднее стало известно, что совладельцами телеканала стали лично Яценюк и семья Авакова. В окружении последнего отметили, что супруга Авакова реализовала опцион, существовавший с 2013 года при создании канала. "Опцион истекал в 2017-м. Стоимость сделки - около 4,7 млн гривень", - говорит близкий к шефу МВД собеседник.

Сам Арсен Аваков сказал LIGA.net, что все суммы и факты относительно приобретения телеканала будут отображены в декларациях. При этом он считает, что канал изменений в структуре собственности не заметит. Более того, по его словам, если найдется инвестор, поддерживающий "философию канала", его жена наверняка уступит долю. "Просто опцион истекал", - сказал министр.



В остальном, как и любая другая политическая сила, Народный фронт очень плотно работает со средствами массовой информации.

"Народный фронт контролирует немало СМИ. Частично по договоренности сотрудничают с 1+1, также частично будут по договоренностям контролировать Прямой. Полностью контролируют Эспресо, с NewsOne - дружат. Только с Интером не вяжется никак", - делится медиа эксперт, знакомый с ситуацией на рынке.

Бизнес фронта



Имея достаточно мощное лобби в органах власти, Народный фронт имеет неплохой ресурс для разрешения финансовых споров и экономической конкуренции.

"Бизнес споры урегулируются мирно. Главный решатель - Мартыненко. Крыло Яценюка. Сегодня делится вообще все. Тот же ОПЗ, например. Есть направления, которые не интересны ни тем, ни другим. Но большие вопросы решают именно Кононенко и Мартыненко. Все меняется на какие-то голоса, на поддержку, на законы", - рассказывают собеседники LIGA.net.

НПЗ. С 2014 года Одесский НПЗ, принадлежащий Курченко был передан решением суда в управление компании Укртранснефтепродукт. Эта государственная компания официально управляется Минэнерго. В реальности Укртранснефтепродукт - сфера влияния бизнесменов, близких к Народному фронту.

Главой компании работает Александр Горбунов, который более 15 лет трудился на разных должностях в компаниях группы Фактор предпринимателя Сергея Тищенко, близкого к Сергею Пашинскому.

Ценность Одесского НПЗ - в остатках нефтепродуктов и нефти в резервуарах завода. Эти остатки были арестованы в рамках расследования уголовных производств против Курченко и реализовывались компанией Укртранснефтпродукт, как оператором завода через структуры, связанные с Тищенко. СБУ по отдельным фактам таких схем открыла уголовное производство в мае 2016 года.

После прихода Игоря Насалика на должность министра энергетики, ведомство пыталось уволить Александр Горбунова с должности главы Укртранснефтепродукта. Минэнерго даже объявило конкурс на нового главу компании. Горбунов через суд заблокировали инициативы Насалика.

Президентское лобби нашло другой путь. В июне Суворовский районный суд Одессы передал Одесский нефтеперерабатывающий завод в собственность государства в рамках закона о конфискации. Предприятие изначально было передано Кабинету министров, который в августе передал ОНПЗ в управление Фонда государственного имущества, с целью приватизации. Фонд находится в сфере влияния президента.

Перевалка Лагуна Рени. Схожая история с небольшой перевалкой сжиженного газа, принадлежащей ООО Лагуна Рени. Эта компания также принадлежала Сергею Курченко. Укртранснефтепродукт, подконтрольный Тищенко, добивался контроля над этим активом через суды - путем передачи в управление (по аналогии с Одесским НПЗ).

Вместо Укртранснефтепродукта, Минэнерго в мае этого года передало перевалку сжиженного газа управление новосозданной государственной Украинской топливно-энергетической компании (УТЭК). Эта госкомпания был создана Министерством энергетики и угольной промышленности в начале этого года. Ее руководителем значится Николай Гандзюк, которого издание Экономическая правда связывала с крупным львовским предпринимателем, экс-совладельцем группы WOG Петром Дыминским.

ОГХК. Один из спонсоров и реальных лидеров Народного фронта, экс-депутат Николай Мартыненко сохраняет контроль над государственной Объединенной горно-химической компанией.

НАБУ 20 апреля 2017 года вручило Мартыненко сообщение о подозрении в связи с продажей продукции ОГХК через посреднический структуры, контролируемые экс-депутатом. Несмотря на следственные действия, ОГХК продолжает продавать около 90% всей продукции через структуры, фигурирующие в расследовании НАБУ.

Николай Мартыненко на судебном заседании

Также Мартыненко подозревается в хищении средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата через посредников. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету $17,28 млн убытка. Влиятельному политику также приписываю контроль над еще одним госпредприятием - Электротяжмаш. Это крупнейший в Украине производитель гидрогенераторов и турбогенераторов для гидро-, тепловых и атомных электростанций, электродвигателей.

Роль Мартыненко в управлении этим предприятием выплыла наружу, когда экс-министр экономики Айварас Абрамавичус пытался назначить на Электротяжмаш независимого директора. Конфликт закончился отставкой Абрамавичуса. Конкурса на нового главу так никто и не провел.

Госгеонедра. С мая этого года в сферу влияния Народного фронта входит Государственная служба геологии и недр. Это ведомство отвечает за выдачу всех лицензий на разведку и добычу ископаемых. До последнего времени Гогеонедра возглавлял Николай Боряркин, которого связывали с партией Свобода.

В мае и.о. руководителя службы распоряжением Кабмина был назначен Олег Кирилюк, первым заместителем руководителя - Николай Фощий. Издание Бизнес-цензор связывает Кирирлюка с Максимом Мартынюком, доверенным лицом премьера Владимира Гройсмана, а Фощего - с Народным фронтом.

Углеводороды. Один из наиболее влиятельных представителей Народного фронта - министр Аваков - сосредоточил свои семейные бизнес-интересы в нефтегазовой отрасли. Они легко прослеживаются через влиятельного депутата Игоря Котвицкого, давнего бизнес-партнера Авакова.

В первую очередь речь идет о компании Энергия-95, добывающей углеводороды на Денисовском месторождении. Этот актив Аваков потерял во времена президентства Виктора Януковича. В 2015 году суд вернул ему контроль над компанией. Сначала она была записана на фирму Инвестор-Нефтегаз, подконтрольную семье Авакова. В 2016 году бенефициарами Энергии-95 стали экс-нардеп от Батькивщины Виталий Данилов и "фронтовик" Котвицкий.

Поскольку Энергия-95 работала по ДСД, после повышения ренты до 70% владельцы компании вышли из этой модели бизнеса, создав новую компанию - Актив Газ Ресурс. Ее зарегистрировали в январе 2016 года в Харькове по адресу Театральный переулок, 4. Там же зарегистрированы другие активы семьи Авакова, которые входят в группу Инвестор и контролируются родственниками министра. Основными бенефициарами Актив Газ Ресурс выступили Котвицкий и Данилов. В собственности Котвицкого и Данилова также находится ООО Сахалинское, работающее на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

Все три компании за прошлый год в совокупности добыли около 110 млн кубометров топлива.



Кроме указанных активов СМИ связывают с окружением Авакова компании Укргаздоб и Нафтогазэнергопром. Эти компании получили лицензии на пользование недрами в марте 2016 года. Речь идет о Южно-Кисевской площади в Харьковской области и Мурафинской площади сланцевого газа. Добыча углеводородов на этих участках пока не ведется.

БПП и НФ: каждый сам за себя



"Сейчас Народный фронт дружит против Порошенко. Однако нужно понимать, что потенциально каждый рассчитывает, передружив Порошенко, потянуть одеяло на себя. Народный фронт активно продвигал решение Порошенко по поводу лишения Саакашвили украинского гражданства, а потом недвузначно умыл руки и оставил президента с этой проблемой один на один", - говорят собеседники в Раде.

Однако будущее БПП выглядит более понятным, нежели Народного фронта. Политолог Алексей Гарань констатирует, что партия сегодня выглядит неуверенно. "Сейчас рейтинг Народного фронта - 1%, или даже меньше и не увеличивается, несмотря на все их попытки. Одна из проблем, это то, что на выборах 2014 года Народный фронт выглядел более радикально, чем БПП. Однако потом эта ситуация сошла на нет, даже несмотря на те же инициативы партии относительно введения безвизового режима с РФ. Периодические попытки Народного фронта оседлать радикальные темы, воззвать к радикальному электорату штучно используются, как политические технологии. А в некоторых случаях инициативы партии выглядят даже странно. Скажем, Татьяна Чорновол со своими поправками в закон об электронном декларировании, - напоминает эксперт.

Что Народному фронту делать дальше - вариантов немного. Один из них - слияние партий. Неоднократно рассматривалось сотрудничество между НФ и БПП, но переговоры о слиянии так и не увенчались успехом.

"На сделку с БПП рассчитывают оба основных крыла партии, однако, если и договорятся, то именно Турчинов, ведь он более опытный. Яценюк не умеет быть номером два. Те же переговоры, которые уже проходили, закончились ничем из-за тотального недоверия. К тому же, БПП боится досрочных выборов, ведь сам по себе Фронт не пройдет, а синергия может и не сработать", - рассказывает LIGA.net осведомленный о переговорах собеседник. "Есть еще какие то разговоры о политической партии под руководством нынешнего спикера парламента Андрея Парубия. Это, в принципе похоже на попытку Турчинова создать запасной аэродром. И скорее всего это будет его сольный проект", - добавляет он.

В свою очередь, депутат Народного фронта Антон Геращенко отмечает, что о слиянии речи не идет. "Никакого слияния на сегодня нет. Есть лишь разговоры об этом. Народный фронт продолжает быть основой коалиции и поддерживает программу реформ. Не популярных, но необходимых для Украины", - говорит нардеп.

В БПП возможное совместное будущее с НФ комментируют очень холодно и сдержано. Глава фракции Артур Герасимов сказал LIGA.net, что НФ - "братская фракция, с которой мы формируем ядро коалиции, мы две мощных фракции коалиции". Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко также назвал возможное совместное будущее двух партий "маловероятным".



Еще один замглавы БПП Оксана Продан, дистанцировавшись от обеих партий (не является членом партии БПП), смотрит на происходящее скептически. "По моему мнению, эти две политические силы весьма различны. Им трудно будет преодолеть эти разногласия. Попытки объединения делались накануне последних парламентских выборов, но тогда не договорились. С тех пор позиции обеих политических групп только удалились. Так часто бывает, когда на первом месте находятся кадровые и другие вопросы, а не вопросы ценностей и проектов развития", - говорит она.

Политолог Алексей Гарань отмечает, что слияния может и не быть, а лидеры политсил, которые останутся на плаву, пополнят список БПП. "Сейчас и БПП не в лучшем положении. Как вариант ситуацию могло бы исправить вступление некоторых членов Нарфронта в БПП - Турчинова, Парубия. Они проводят достаточно взвешенную политику", - делится мнением политолог.

Внефракционный Борислав Береза утверждает, что большинство членов НФ сейчас "озадачены тем, каким образом они попадут в следующий созыв". "Именно этим могут быть обусловлены слухи о возможном союзе БПП и НФ. Но называться это будет уже иначе. И вполне возможно, что станет базой для создания партийного проекта под будущие очередные выборы. Именно очередные, потому что внеочередных, глядя на рейтинги партий власти и их оппонентов, власть не допустит", - говорит он.

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