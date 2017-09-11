Дружить против Порошенко: сложится ли антипрезидентская коалиция

Один из сценариев - появление в Украине объединенной антипрезидентской коалиции, которую поддержат некоторые олигархи. Например, Коломойский

Это недопустимо для политика, который заявлял, что борется с олигархами - ужинать с одним из крупнейших олигархов Украины Игорем Коломойским и пить с ним вино накануне прорыва через границу

Вчера на границе мы увидели некий прообраз новой объединенной оппозиции. В нашей истории уже была каневская четверка, теперь мы получили, условно говоря, перемышльскую четверку. Стратегически эти политические силы являются прямыми конкурентами, но тактически им важно демонстрировать единство



Но цикл еще можно прервать, вернувшись к исполнению Конституции Украины.

Наша политика по содержанию очень бедна. Выступление президента показало, что программа реформ исчерпана в политической и конституционной сфере. Возможны только некоторые экономические реформы. Отсутствие коалиции делает Украину страной, которая не может внедрять реформы. А из политических соображений президент и его команда не хотят позволять перевыборы.



Вот в такой ситуации мы, собственно, находимся и создаем новый кризис, для которого просто парламентские выборы уже не будут выходом. Вероятно, на повестке дня стоит нечто большее, как вариант - ранние президентские выборы. Дойдет ли до этого - непонятно, паузу можно держать можно достаточно долго. Но так или иначе, со своей стороны как философ, ученый я бы призвал элиты одуматься, вернуться к программе реформ и национальному диалогу. Сейчас не время играть в клановую политику.



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Наша политика по содержанию очень бедна. Выступление президента показало, что программа реформ исчерпана в политической и конституционной сфере. Возможны только некоторые экономические реформы. Отсутствие коалиции делает Украину страной, которая не может внедрять реформы. А из политических соображений президент и его команда не хотят позволять перевыборы.Вот в такой ситуации мы, собственно, находимся и создаем новый кризис, для которого просто парламентские выборы уже не будут выходом. Вероятно, на повестке дня стоит нечто большее, как вариант - ранние президентские выборы. Дойдет ли до этого - непонятно, паузу можно держать можно достаточно долго. Но так или иначе, со своей стороны как философ, ученый я бы призвал элиты одуматься, вернуться к программе реформ и национальному диалогу. Сейчас не время играть в клановую политику.