Дружить против Порошенко: сложится ли антипрезидентская коалиция
11.09.2017 23:00
Один из сценариев - появление в Украине объединенной антипрезидентской коалиции, которую поддержат некоторые олигархи. Например, Коломойский
Фото: Facebook Егора Фирсова
Заблокированный поезд Интерсити на железнодорожном вокзале в Перемышле, заминированный пункта пропуска Шегини, спецназ в бронежилетах, непродолжительная драка с полицией, - всего несколько часов яркого политического шоу, и лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили снова в Украине. Уже не один: экс-президента Грузии встречал кортеж из многочисленных украинских политиков. Среди прочих, при пересечении границы его сопровождали лидер Батькивщны Юлия Тимошенко с ближайшими соратниками, нардеп и лидер движения Хвиля Виктор Чумак, глава движения Справедливость и экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко, а во Львове - встречал мэр Андрей Садовой. В охране бывшего губернатора Одесской области были замечены представители батальона Донбасс, создание которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским. С ним же, по данным прессы, Михаил Саакашвили встречался в Женеве накануне возвращения в Украину.
Сегодня, 11 сентября, во Львове переговоры с Саакашвили продолжились. В гостинице Леополис, где он остановился, состоялась его встреча с Тимошенко, Власенко и Семеном Семенченко. Новые политические соратники обсуждали планы для новой объединенной оппозиции. Так что лишение гражданства Саакашвили, которое изначально выглядело как достаточно топорная работа команды Петра Порошенко, может обернуться для Банковой не самыми приятными политическими процессами.
Какими могут быть последствия скандала вокруг Саакашвили, редакция LIGA.net поинтересовалась у политиков и политологов.
Виктор Уколов, политтехнолог администрации Петра Порошенко
И юридически, и политически Саакашвили проигрывает. Если раньше он был просто оппозиционным политиком, то теперь это человек, который нарушил закон и подлежит уголовному преследованию. Он дал такую возможность, когда нелегально перешел границу. И это не первая его ошибка.
Первой его ошибкой было, когда он в заявлении на гражданство подал неправдивые данные об отсутствии уголовного преследования в Грузии. Этим он дал формальную причину забрать у него гражданство, поскольку Грузия передала подтверждение, что уголовное дело против него все-таки есть. Вторая ошибка Саакашвили - что он не обжаловал указ президента (о лишении гражданства - ред) в суде. У него было право это сделать, но он им не воспользовался в течение полутора месяцев. Это вызывает подозрение, что Саакашвили просто использует ситуацию для политического пиара и для организации шоу. И еще одна ошибка - в том, что он встречался с Игорем Коломойским. Несмотря на опровержение, которое сам Саакашвили с опозданием дал, от Коломойского опровержения этой встречи не прозвучало. Я не тот человек, который обнародовал бы ее детали, но все говорит о том, что встреча таки была. Это недопустимо для политика, который заявлял, что борется с олигархами - ужинать с одним из крупнейших олигархов Украины и пить с ним вино накануне прорыва через границу.
Собственно, после этих ошибок Михаил Саакашвили стал уязвимым и политически - через контакт с Игорем Коломойским, и юридически - через нарушение украинского законодательства.
Как будет действовать власть - я не знаю. Для начала надо дать юридическую оценку нарушению закона. Заявление генпрокурора говорит о том, что она будет дана обязательно. Будет ли это уголовная или административная ответственность - это должны комментировать юристы. Но как политтехнолог могу вам сказать, что эти ошибочные действия Саакашвили отбирают у него легальную перспективу в будущем победить на выборах в Украине. Он становится уличным политиком, избегающим уголовного преследования. В этом его проблема.
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Что касается рисков для Порошенко - лучше об этом спросить у него. Думаю, перед ним стоят совсем другие риски. Через два дня начинаются беспрецедентные по своему размаху военные учения России на северной границе Украины. Они будут продолжаться два месяца, и это сейчас наибольшая угроза для Украины, а не Саакашвили. Вторая проблема для Порошенко - в том, что ему надо убедить ООН, раз уже позция Путина поплыла, на введение миротворцев на Донбаcс. Это два главных вызова для Порошенко. От того, как он с ними справится, в большой степени зависит его будущее и будущее нашей страны. А Саакашвили - да, это неприятный инцидент, что он пренебрег государственной границей Украины, но в этом должны разбираться органы. Не президент.
Виктор Чумак, народный депутат, участник событий на границе
Прорыв границы? Вы повторяете клише, которые использует власть, чтобы показать ситуацию с негативной стороны. Никакого прорыва не было. Было возвращение домой граждан Украины, которым власть препятствовала. Люди, находившиеся в автобусе, прошли пограничный и таможенный контроль, пересекли границу, они были уже на украинской территории. А власть, используя фейковое минирование, отказалась проводить соответствующие процедуры. Я думаю, люди, которые стояли возле забора, узнав о минировании, просто эвакуировали всех остальных, чтобы их жизни и здоровью не угрожала опасность. Никаких прорывов не было. Прорыв - это когда есть линия границы и она прорывается. Линия границы была за ними метрах в пятистах.
Ситуация с Михаилом Саакашвили показала, что как мы жили раньше по звонкам, по телефонному праву, по незаконным указаниям, так и продолжаем жить после Революции достоинства. Но есть и плюсы. По крайней мере, мы увидели, что разные политические силы и разные политики могут объединиться вокруг хотя бы маленьких дел, чтобы в конкретной ситуации побеждали право и закон. Понятно, что некоторые из нас были и остаются политическими оппонентами, но вместе с тем у нас достаточно тем, в которых мы можем выступать вместе, искать совместные подходы. Вот в этом и заключается позитивный результат того, что происходит в последние дни в Украине. Саакашвили просто стал определенным катализатором этих процессов.
А негативные последствия возникнут для Петра Порошенко, Юрия Луценко, господина Авакова. Огромное количество и международных организаций, и граждан Украины увидели, что эти люди - не намного лучше своих предшественников. Когда Юрий Витальевич обещает, что будет сила права, а не право силы, я бы хотел ему напомнить, что он - нелегальный генеральный прокурор, назначенный нелегитимным способом. Пусть вспомнит, как принимался закон, который дал ему право занять эту должность, как он был подписан президентом и каким образом он был обнародован. Так вот, если говорить о силе права, то это абсолютно незаконный способ получения должности. Я бы на его месте сам на себя в суд подал.
Петр Олещук, политолог
Очевидно, украинская власть пыталась избежать такой ситуации. Когда Саакашвили был лишен украинского гражданства, он находился за пределами Украины. После этого был получен запрос из Грузии об экстрадиции. Я думаю, по мнению украинской власти и конкретно окружения президента, это должно было стать гарантией того, что Саакшвили будет держаться подальше от Украины, и вопрос как-то решится сам по себе. Но Саакашвили пошел на эскалацию конфликта. И теперь они будут вынуждены переходить к каким-то решениям этого вопроса, независимо от того, как старательно они пытались избежать этого в недалеком прошлом. Им придется принимать конкретные решения. Они могут быть разными: от непосредственно экстрадиции до поиска компромисса.
Ну и, конечно, это будет довольно серьезное испытание для всей правоохранительной системы, поскольку они должны реагировать, а как реагировать - до конца не понимают. Это было видно во вчерашнем поведении пограничников. Поскольку в любой политической игре крайними всегда делают рядовых исполнителей, они обычно пытаются избежать любой ответственности. На самом деле, это проблема и для власти, и для государства: у всех в голове пример беркутовцев времен Виктора Януковича.
Я не думаю, что в Украине от этой ситуации кто-то выиграл. Разве что некоторые баллы смогут заработать представители оппозиционных партий, которые вчера пытались провести через границу Саакашвили.
Михаил Минаков, политический философ
Во внешнеполитическом измерении Украина показала себя как неправовое государство, в котором элиты ведут себя без уважения к закону, - как в президентской команде с ее очень странной практикой раздачи и лишения украинского гражданства, так и со стороны оппозиции.
Последствия для политической системы: в Украине она существует в определенных циклах, которые мы прошли уже дважды. Это революция, конкурентная олигархия - когда кланы конкурируют за контроль над центрами власти, авторитаризм - когда один клан устанавливает контроль за большинством (обычно эта фаза для Украины длилась три-четыре года, а на этот раз - с апреля 2016 года), и объединение оппозиции для сопротивления, которое рано или поздно снова приводит к революции. Сейчас мы неожиданно быстро перешли к четвертой фазе, когда начинает объединяться оппозиция. Это достаточно странно, потому что до этого у оппозиции не было общей программы действий. Консолидация началась на фоне скандала с Саакашвили. Хотя, возможно, еще слишком рано для успешного сопротивления. Если объединение все же не произойдет, то третья фаза будет продолжаться в своем классическом виде, она не завершена в полной мере, у нас нет еще посаженных лидеров оппозиции, как это было в предыдущем цикле.
Наша политика по содержанию очень бедна. Выступление президента показало, что программа реформ исчерпана в политической и конституционной сфере. Возможны только некоторые экономические реформы. Отсутствие коалиции делает Украину страной, которая не может внедрять реформы. А из политических соображений президент и его команда не хотят позволять перевыборы.
Вот в такой ситуации мы, собственно, находимся и создаем новый кризис, для которого просто парламентские выборы уже не будут выходом. Вероятно, на повестке дня стоит нечто большее, как вариант - ранние президентские выборы. Дойдет ли до этого - непонятно, паузу можно держать можно достаточно долго. Но так или иначе, со своей стороны как философ, ученый я бы призвал элиты одуматься, вернуться к программе реформ и национальному диалогу. Сейчас не время играть в клановую политику.
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Сегодня, 11 сентября, во Львове переговоры с Саакашвили продолжились. В гостинице Леополис, где он остановился, состоялась его встреча с Тимошенко, Власенко и Семеном Семенченко. Новые политические соратники обсуждали планы для новой объединенной оппозиции. Так что лишение гражданства Саакашвили, которое изначально выглядело как достаточно топорная работа команды Петра Порошенко, может обернуться для Банковой не самыми приятными политическими процессами.
Какими могут быть последствия скандала вокруг Саакашвили, редакция LIGA.net поинтересовалась у политиков и политологов.
Виктор Уколов, политтехнолог администрации Петра Порошенко
И юридически, и политически Саакашвили проигрывает. Если раньше он был просто оппозиционным политиком, то теперь это человек, который нарушил закон и подлежит уголовному преследованию. Он дал такую возможность, когда нелегально перешел границу. И это не первая его ошибка.
Первой его ошибкой было, когда он в заявлении на гражданство подал неправдивые данные об отсутствии уголовного преследования в Грузии. Этим он дал формальную причину забрать у него гражданство, поскольку Грузия передала подтверждение, что уголовное дело против него все-таки есть. Вторая ошибка Саакашвили - что он не обжаловал указ президента (о лишении гражданства - ред) в суде. У него было право это сделать, но он им не воспользовался в течение полутора месяцев. Это вызывает подозрение, что Саакашвили просто использует ситуацию для политического пиара и для организации шоу. И еще одна ошибка - в том, что он встречался с Игорем Коломойским. Несмотря на опровержение, которое сам Саакашвили с опозданием дал, от Коломойского опровержения этой встречи не прозвучало. Я не тот человек, который обнародовал бы ее детали, но все говорит о том, что встреча таки была. Это недопустимо для политика, который заявлял, что борется с олигархами - ужинать с одним из крупнейших олигархов Украины и пить с ним вино накануне прорыва через границу.
Это недопустимо для политика, который заявлял, что борется с олигархами - ужинать с одним из крупнейших олигархов Украины Игорем Коломойским и пить с ним вино накануне прорыва через границу
Собственно, после этих ошибок Михаил Саакашвили стал уязвимым и политически - через контакт с Игорем Коломойским, и юридически - через нарушение украинского законодательства.
Как будет действовать власть - я не знаю. Для начала надо дать юридическую оценку нарушению закона. Заявление генпрокурора говорит о том, что она будет дана обязательно. Будет ли это уголовная или административная ответственность - это должны комментировать юристы. Но как политтехнолог могу вам сказать, что эти ошибочные действия Саакашвили отбирают у него легальную перспективу в будущем победить на выборах в Украине. Он становится уличным политиком, избегающим уголовного преследования. В этом его проблема.
Читайте также: Пограничные состояния. Юридическая оценка воскресного шоу
Что касается рисков для Порошенко - лучше об этом спросить у него. Думаю, перед ним стоят совсем другие риски. Через два дня начинаются беспрецедентные по своему размаху военные учения России на северной границе Украины. Они будут продолжаться два месяца, и это сейчас наибольшая угроза для Украины, а не Саакашвили. Вторая проблема для Порошенко - в том, что ему надо убедить ООН, раз уже позция Путина поплыла, на введение миротворцев на Донбаcс. Это два главных вызова для Порошенко. От того, как он с ними справится, в большой степени зависит его будущее и будущее нашей страны. А Саакашвили - да, это неприятный инцидент, что он пренебрег государственной границей Украины, но в этом должны разбираться органы. Не президент.
Виктор Чумак, народный депутат, участник событий на границе
Прорыв границы? Вы повторяете клише, которые использует власть, чтобы показать ситуацию с негативной стороны. Никакого прорыва не было. Было возвращение домой граждан Украины, которым власть препятствовала. Люди, находившиеся в автобусе, прошли пограничный и таможенный контроль, пересекли границу, они были уже на украинской территории. А власть, используя фейковое минирование, отказалась проводить соответствующие процедуры. Я думаю, люди, которые стояли возле забора, узнав о минировании, просто эвакуировали всех остальных, чтобы их жизни и здоровью не угрожала опасность. Никаких прорывов не было. Прорыв - это когда есть линия границы и она прорывается. Линия границы была за ними метрах в пятистах.
Ситуация с Михаилом Саакашвили показала, что как мы жили раньше по звонкам, по телефонному праву, по незаконным указаниям, так и продолжаем жить после Революции достоинства. Но есть и плюсы. По крайней мере, мы увидели, что разные политические силы и разные политики могут объединиться вокруг хотя бы маленьких дел, чтобы в конкретной ситуации побеждали право и закон. Понятно, что некоторые из нас были и остаются политическими оппонентами, но вместе с тем у нас достаточно тем, в которых мы можем выступать вместе, искать совместные подходы. Вот в этом и заключается позитивный результат того, что происходит в последние дни в Украине. Саакашвили просто стал определенным катализатором этих процессов.
А негативные последствия возникнут для Петра Порошенко, Юрия Луценко, господина Авакова. Огромное количество и международных организаций, и граждан Украины увидели, что эти люди - не намного лучше своих предшественников. Когда Юрий Витальевич обещает, что будет сила права, а не право силы, я бы хотел ему напомнить, что он - нелегальный генеральный прокурор, назначенный нелегитимным способом. Пусть вспомнит, как принимался закон, который дал ему право занять эту должность, как он был подписан президентом и каким образом он был обнародован. Так вот, если говорить о силе права, то это абсолютно незаконный способ получения должности. Я бы на его месте сам на себя в суд подал.
Петр Олещук, политолог
Очевидно, украинская власть пыталась избежать такой ситуации. Когда Саакашвили был лишен украинского гражданства, он находился за пределами Украины. После этого был получен запрос из Грузии об экстрадиции. Я думаю, по мнению украинской власти и конкретно окружения президента, это должно было стать гарантией того, что Саакшвили будет держаться подальше от Украины, и вопрос как-то решится сам по себе. Но Саакашвили пошел на эскалацию конфликта. И теперь они будут вынуждены переходить к каким-то решениям этого вопроса, независимо от того, как старательно они пытались избежать этого в недалеком прошлом. Им придется принимать конкретные решения. Они могут быть разными: от непосредственно экстрадиции до поиска компромисса.
Вчера на границе мы увидели некий прообраз новой объединенной оппозиции. В нашей истории уже была каневская четверка, теперь мы получили, условно говоря, перемышльскую четверку. Стратегически эти политические силы являются прямыми конкурентами, но тактически им важно демонстрировать единство
Ну и, конечно, это будет довольно серьезное испытание для всей правоохранительной системы, поскольку они должны реагировать, а как реагировать - до конца не понимают. Это было видно во вчерашнем поведении пограничников. Поскольку в любой политической игре крайними всегда делают рядовых исполнителей, они обычно пытаются избежать любой ответственности. На самом деле, это проблема и для власти, и для государства: у всех в голове пример беркутовцев времен Виктора Януковича.
Я не думаю, что в Украине от этой ситуации кто-то выиграл. Разве что некоторые баллы смогут заработать представители оппозиционных партий, которые вчера пытались провести через границу Саакашвили.
Михаил Минаков, политический философ
Во внешнеполитическом измерении Украина показала себя как неправовое государство, в котором элиты ведут себя без уважения к закону, - как в президентской команде с ее очень странной практикой раздачи и лишения украинского гражданства, так и со стороны оппозиции.
Последствия для политической системы: в Украине она существует в определенных циклах, которые мы прошли уже дважды. Это революция, конкурентная олигархия - когда кланы конкурируют за контроль над центрами власти, авторитаризм - когда один клан устанавливает контроль за большинством (обычно эта фаза для Украины длилась три-четыре года, а на этот раз - с апреля 2016 года), и объединение оппозиции для сопротивления, которое рано или поздно снова приводит к революции. Сейчас мы неожиданно быстро перешли к четвертой фазе, когда начинает объединяться оппозиция. Это достаточно странно, потому что до этого у оппозиции не было общей программы действий. Консолидация началась на фоне скандала с Саакашвили. Хотя, возможно, еще слишком рано для успешного сопротивления. Если объединение все же не произойдет, то третья фаза будет продолжаться в своем классическом виде, она не завершена в полной мере, у нас нет еще посаженных лидеров оппозиции, как это было в предыдущем цикле.
Но цикл еще можно прервать, вернувшись к исполнению Конституции Украины.
Наша политика по содержанию очень бедна. Выступление президента показало, что программа реформ исчерпана в политической и конституционной сфере. Возможны только некоторые экономические реформы. Отсутствие коалиции делает Украину страной, которая не может внедрять реформы. А из политических соображений президент и его команда не хотят позволять перевыборы.
Вот в такой ситуации мы, собственно, находимся и создаем новый кризис, для которого просто парламентские выборы уже не будут выходом. Вероятно, на повестке дня стоит нечто большее, как вариант - ранние президентские выборы. Дойдет ли до этого - непонятно, паузу можно держать можно достаточно долго. Но так или иначе, со своей стороны как философ, ученый я бы призвал элиты одуматься, вернуться к программе реформ и национальному диалогу. Сейчас не время играть в клановую политику.
Читайте также колонку Виталия Портникова: Гиперболоид президента Порошенко
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