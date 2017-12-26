Тема дня. Крысиное правосудие в деле убитого журналиста Веремия

Коротко самое важное о скандальном решении суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия

22 декабря судья Шевченковского райсуда Олег Линник освободил руководителя "титушек" на Евромайдане, одного из фигурантов убийства киевского журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина из зала суда, приговорив его к четырем годам лишения свободы условно. Судья расценил как смягчающие обстоятельства раскаяние Крысина и наличие у него двух малолетних детей. За Крысиным тянется шлейф преступлений, но каждый раз ему удавалось выходить сухим из воды. Детали - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Во время Революции достоинства, в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева был убит журналист Вячеслав Веремий. Такси с Веремием и его коллегой остановили "титушки", они увидели, как Вячеслав снимал их на смартфон и бросили в машину светошумовую гранату, вытащили пассажиров и избили их металлическими палками.

Веремия били трое мужчин, один из них, по мнению следователей, - Крысин. Когда журналист вырвался и попытался убежать, в него выстрелили. По мнению следователя, выстрелил житель Горловки Джалал Алиев (официально - он в розыске, неофициально - воевал на стороне боевиков и был уничтожен в зоне АТО). Журналист умер в больнице от потери крови и полученных травм.

Однако, по словам адвоката семей героев Небесной сотни Виталия Титыча, события развивались в другом порядке: Вячеслава с коллегой вытянули из машины, Веремий вырвался. Ему выстрелили в спину, и после этого титушки начали его добивать. "Сама последовательность полностью опровергает версию следствия и показания самого обвиняемого", - объяснил Титыч в комментарии Вестям, которые были последним местом работы погибшего журналиста.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в нападении на журналиста во время Майдана и приговорил его к четырем годам тюрьмы с испытательным сроком два года. Крысин признал себя виновным в хулиганстве, а после оглашения приговора свободно покинул зал суда.

Сторона обвинения просила для Крысина шесть лет тюремного заключения. Его обвиняли в хулиганстве "с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

В приговоре судья проигнорировал факт, что у Крысина есть непогашенная судимость за незаконное хранение боеприпасов, и заявил, что у обвиняемого нет судимостей. Также судья не учел, что Крысин был судим в 2010 году за непредумышленное убийство. Позднее прокурор ГПУ Людмила Гетьман объяснила, что судимость Крысина за непредумышленное убийство считается погашенной, поскольку он отбыл наказание за это преступление.

Этот приговор возмутил коллег-журналистов Веремия. 25 января в Киеве на Майдане прошла акция с требованием справедливого наказания убийцам Веремия. Среди участников акции были также волонтеры, военные и неравнодушные граждане, всего собрались около 300 человек.

На приговор Крысину также отреагировал Национальный союз журналистов Украины - там требуют от президента дать политическую оценку решению Шевченковского райсуда.

Защита семьи журналиста планирует подать жалобу на судью Линника в Высшую квалификационную комиссию судей, правда, только в том случае, если апелляционная инстанция подтвердит его ошибки.

Адвокаты отмечают, что есть ряд других дел, где виновные в преступлениях против участников Евромайдана получили условные сроки и называют такую тенденцию попустительством безнаказанности. "… Эта судебная система не способна на справедливые судебные решения. Этот приговор - яркий тому пример", - заявил авдвокат Павел Дикань, назвав решение суда позорным.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Вдова Веремия в комментарии LIGA.net сообщила, что семья будет подавать апелляцию и максимально освещать дело. "Будем бороться, подавать апелляцию, максимально освещать дело, присутствовать на заседаниях после рассмотрения апелляции. Апелляцию будут рассматривать по истечении 30 дней после даты вынесения приговора, то есть после 23 января", - отметила Светлана.

Приговор Крысину Генпрокуратура считает несправедливым, слишком мягким и собирается обжаловать, чтобы добиться лишения свободы Крысина на шесть лет. А за действиями суда и прокуроров по-прежнему будут наблюдать коллеги убитого и общественность.

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