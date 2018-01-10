Тема дня. Почему Додон угрожает массовыми протестами в Молдове

Коротко о том, что происходит между прокремлевским президентом и проевропейскими парламентом и правительством Молдовы

Сегодня пророссийский президент Молдовы Игорь Додон пригрозил парламенту и правительству массовыми протестами граждан. Одна из причин его заявления - недавние решения Конституционного суда, которыми его лишили ряда полномочий. Фактически, молдавский президент сейчас стал символический фигурой, который не может ни принимать кадровые решения, ни продвигать в стране кремлевскую пропаганду. Но Молдова находится на пороге парламентских выборов, которые и решат исход споров и будущего государства. Подробности - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. На президентских выборах в Молдове в 2016 году гражданам страны предстояло выбрать не только главу государства, но и будущий политический курс. Главные кандидаты на пост президента четко очертили свои политические курсы: Додон заявлял о стремлении укреплять отношения с РФ, выступал против НАТО, а Крым назвал российским. Его соперница в гонке Майя Санду позиционировалась как проевропейский кандидат. Во втором туре Додон набрал 52,11% голосов, Санду - 47,89%. В результате, страна получила прокремлевского президента и прозападное правительство, в состав которого вошла и Санду, став министром просвещения.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. На посту президента Молдовы Додон сразу же начал оправдывать ожидания: уверял Кремль в дружбе, единственным среди глав государств приехал в Москву на День победы, а своей армии несколько раз официально запретил принимать участие в военных учениях НАТО (более того, по его мнению, армия Молдове вообще не нужна). Резкой смене курса страны он, однако, предпочел демонстративную попытку усидеть на двух стульях. Во время визита в Брюссель Додон предложил трехсторонние переговоры с ЕС и Россией, заявив, что Кишинев заинтересован в восстановлении партнерства с Москвой и одновременном сохранении хороших отношений с Евросоюзом. Но с оговоркой, что молдаване якобы "стали меньше доверять евроинтеграции, увидев, что она не приводит к улучшению их благосостояния".

Через несколько недель после избрания Додон де-факто начал процесс признания Приднестровья, заявив, что готов в будущем встретиться для переговоров с президентом "республики". По его словам, переговоры могут стать единственным путем разрешения замороженного конфликта. О выводе оттуда российских военных он говорить не стал.

Еще один яркий эпизод - высылка из Молдовы и объявление персонами нон-грата пяти российских дипломатов. Причина тогда была неизвестна широкой публике, но Додон уже на следующий день бросился писать в своем Facebook извинения перед Кремлем, заявляя, что "глубоко возмущен". В июле молдавский президент заговорил о введении в стране президентской формы правления и потребовал отставки парламента, "узурпировавшего власть".

В сентябре этого года в парламенте Молдовы впервые прозвучала идея импичмента. Но выступила за это только одна партия - Либеральная - и развития инициатива не получила.

В октябре в дело вступил Конституционный суд. Сначала КС разрешил спикеру парламента Андриану Канду или премьер-министру Павлу Филипу вместо президента назначать министра обороны; дальше - в обход Додона благодаря решению суда смогли назначить еще семь членов правительства (сам президент все кандидатуры отклонил); в январе этого года КС разрешил подписать спикеру или премьеру вместо Додона закон о запрете ретрансляции в стране российских новостей и информационно-аналитических программ. Сейчас Канду выполняет обязанности главы государства.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Сегодня Додон ответил на решения суда, угрожая в ответ "мобилизовать сотни тысяч" граждан против парламента и правительства. Однако тут же добавил, что "до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев (назначены на ноябрь 2018 года - ред.) и необходимо избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой".

Сейчас в парламенте Молдовы Демократическая партия составляет большинство, однако на следующих выборах, согласно соцопросам, демократы могут вообще не пройти в парламент. А вот Партия социалистов Додона, по данным опросов, получит большинство. Что, в свою очередь, окончательно закрепит пророссийский курс Молдовы и решит проблему "укрощения Додона".

Читайте также: Укрощение Додона: грозит ли Украине южный гибридный фронт

Екатерина Лященко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.