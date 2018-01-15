Тема дня. Антикорсуд - пойдет ли власть наперекор МВФ

Из-за нежелания президента идти на уступки Украина рискует не получить следующий транш

В процессе создания Антикоррупционного суда, похоже, вышли на финишную прямую. Президент Петр Порошенко внес свой проект закона, который должен быть окончательной версией. Но этот вариант раскритиковали в Международном валютном фонде и в организации Transparency International. Есть ли шанс, что в ближайшем времени решится судьба нового суда - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Антикоррупционный суд необходим для эффективной работы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Процесс его создания явно затягивался: сначала Порошенко вообще хотел вместо суда создать палату, потом украинские чиновники долго не могли разобраться, кто должен вносить законопроект на рассмотрение парламента.

Но вот в прошлом месяце Верховная Рада отозвали законопроект №6011, который раскритиковала Венецианская комиссия, что позволило президенту 23 декабря 2017 года внести новый проект закона №7440.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Как рассказывал народный депутат Мустафа Найем, Порошенко не проводил консультации о положениях своего законопроекта, поэтому изначально не были известны ни концепция, ни основные положения документа.

Его текст был опубликован только через три дня после внесения, и в нем действительно было не все гладко.

Проект закона раскритиковали в украинском отделении международной организации Transparency International. Экспертам не понравилось, что в документе предусмотрена только совещательная роль Общественного совета международных экспертов. То есть, Высшая квалификационная комиссия судей может проигнорировать его решение, в то время как Венецианская комиссия рекомендовала дать международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей.

Если в Комиссии рекомендовали сделать так, чтобы юрисдикция суда отвечала подследственности НАБУ и САП, иначе антикорсуд "завалят" огромным количеством дел. А в проекте президента предметная подсудность Высшего антикорсуда не включает все преступления, подследственные НАБУ, но при этом расширена до ряда преступлений, которые будут расследовать Нацполиция и Госбюро расследований.

Правозащитники также предостерегают, что в документе Порошенко ставятся "нереалистично высокие требования" к кандидатам на должность судьи Высшего антикорсуда, это может привести к недобору судей.

Поэтому в TIU призвали Порошенко заменить законопроект №7440 таким, в котором бы учитывались рекомендации Венецианской комиссии.

На Банковой не учли требований международных экспертов, и сегодня с критикой законопроекта уже выступили в МВФ.

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден адресовал письма главе Администрации президента Игорю Райнину, а его копии направили премьер-министру Владимиру Гройсману, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и нескольким депутатам.

В письме были опубликованы все девять замечаний МВФ, которые пересекаются с претензиями Transparency International, и касаются процедуры отбора судей, положений закона, тормозящих создание ВАС, и юрисдикции суда.

На Банковой же считают, что президентский законопроект "разработан в соответствии с Конституцией и по рекомендациям Венецианской комиссии", а каким будет его окончательный вариант - зависит от парламента. "Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте", - заявили в Администрации президента.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. По информации Найема, в МВФ установили Киеву дедлайн: закон в первом и втором чтениях должен быть принят до 25 января 2018 года.

Похоже, что президент решил выполнить только условия по срокам, при этом не прописал в законопроекте все необходимые условия для эффективной борьбы с коррупцией.

И именно из-за нежелания президента идти на уступки Украина рискует не получить следующий транш, как и провалить работу по борьбе с коррупцией. Остается надеяться, что просьбы МВФ все же будут услышаны.

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