Луценко и зазеркалье. Что прокурор рассказал о деньгах Януковича

Возврат в бюджет 1,5 млрд долларов окружения беглого президента: пока Луценко гордится, эксперты опасаются, что их придется вернуть

"У нас все, кто сбоку стоит, всегда знают, как поступить правильно", - с трудом сдерживал эмоции генпрокурор Юрий Луценко на парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. Его пригласили на заседание с отчетом о том, как продвигается спецконфискация средств у беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.



Этому отчету предшествовали несколько скандалов, связанных с темой спецконфискации. В начале января телеканал Аль-Джазира обнародовал на своем сайте якобы засекреченное Юрием Луценко решение Краматорского районного суда о спецконфискации, которое вызвало новую волну сомнений в качестве проведенной процедуры. Кроме того, судебное решение подробно расписывало сложную сеть компаний, использовавшихся для вывода денег семьи Януковича. В их числе оказались и брокеры ICU, которую на тот момент возглавляла Валерия Гонтарева - сейчас глава Нацбанка. Также в документе называлась организация, связанная с бизнесменом времен Януковича Сергеем Курченко.



Аль-Джазира опубликовала еще один документ, согласно которому беглый нардеп Александр Онищенко и основатель компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у Курченко компанию Quickpace Limited, владеющую $160 млн замороженных активов Януковича. Онищенко сделку опроверг и подал в суд на телеканал. Но это вызвало подозрения, что в будущем оффшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные деньги Януковича.



"Этот тезис можно применить к чему угодно. Любое решение украинского, даже Верховного суда, может быть поставлено под сомнение в Европейском суде по правам человека. Пожалуйста. Мы это понимаем", - с вызовом заявил на комитете Луценко.



Главное из отчета ГПУ и реакция на него антикоррупционных экспертов - в тексте LIGA.net.

"Инсинуации о том, что деньги украли - грубая ложь"

Сколько арестовали. В 2014 году Генеральная прокуратура, основываясь на материалах службы Госфинмониторинга, наложила арест на активы окружения Януковича в сумме 1,5 млрд долларов и открыла ряд уголовных производств. "Тезис подельников Януковича, что это было молниеносное и фейковое уголовное производство - сугубо лживое. Следствие продолжалось почти три года", - утверждает генеральный прокурор.

Как прошла спецконфискация. Вернуть деньги и активы государству разрешил Краматорский городской суд. В этом он опирался на материалы соглашения со следствием одного из подозреваемых и якобы на предыдущие решения судов, в которых участники схемы по отмыванию средств признавались членами ОПГ. Через месяц решение суда вступило в законную силу и было реализовано сотрудниками Ощадбанка. "И я считаю, они заслуживают общественной поддержки, а надуманных уголовных производств, которые инициируются клубом любителей Януковича и через суд навязываются для реализации НАБУ с дальнейшими действиями детективов", - считает Луценко.



28 апреля 2017 года на валютный счет, открытый на имя Госказначейства Украины, поступил 1 млрд 117 млн долларов. В гривневом эквиваленте эта сумма на день перевода превысила 29,66 млрд. Второй транш составил 1 млн 845 тысяч в гривне.



Кроме этого, государству были возвращены 200 млн долларов в облигациях. По закону они поступили в Национальный банк, и на эту сумму снизился внешний долг Украины.



Есть еще одно решение о спецконфискации на сумму $220 млн - на основании августовского решения Сосновского суда Черкасской области. Из них примерно $110 млн в денежной форме, $65 млн приходится на имущество футбольного клуба Металлист, 1,5 млрд грн - на облигации, на которые планируется сократить внешний государственный долг.



"1,1 млрд + 200 млн + 220 млн долларов - это как раз полтора миллиарда", - сказал Луценко.



В первой половине этого года Луценко анонсирует возврат в бюджет еще 3 млрд грн в рамках спецконфискации. Но как, где и когда, не разглашает "в интересах следствия".



Где деньги. "Инсинуации о том, что деньги никто не вернул, что они не дошли до бюджета и их вообще украли - грубая ложь", - утверждает генпрокурор. По его словам, после поступления средств в госбюджет прошлого года внесли изменения, и парламент решил использовать их по конкретным направлениям. Например, администрация Госпогранслужбы получила 700 млн грн: 300 млн пошли на обустройство границы, а еще 400 млн на создание системы идентификации отпечатков пальцев, и "теперь наша граница защищена от нежелательных лиц, которые так легко пересекали ее раньше". Нацгвардии дали 900 млн на бронетехнику. Национальная полиция получила 1,48 млрд грн на усиление деятельности патрульной службы. Наибольшая часть средств ушла на Министерство обороны. "Когда мы читаем, что наконец сотни ракетных комплексов отечественного производства пошли в армию, то это за эти средства. Я не могу говорить, сколько, и раскрывать их тактико-технические характеристики, но знаю, что их ждали все, кто сталкивается с вражескими танками. И теперь будет сталкиваться с ними не на расстоянии выстрела гранатомета, а на расстоянии выстрела ракетного комплекса", - подчеркнул генеральный прокурор.

Какой была схема. По словам Луценко, результатом трехлетней работы стали 30 приговоров судов, в которых осуждены 30 человек. Все они признаны членами ОПГ во главе с Януковичем и участниками преступной схемы по разворовыванию и отмыванию средств. Глава ГПУ не смог вспомнить фамилии хотя бы нескольких осужденных: решения судов выносились еще до марта прошлого года. "29 человек - это собственники или бенефициары этих подконтрольных преступной организации юрлиц, а 30-й - это первый заместитель министра экономики Сухомлин, который осужден на пять лет условно", - сказал он.



Кроме того, решения судов установили более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, которые принимали участие в схеме Януковича. Через эти предприятия деньги отмывались на территории азиатских стран, Кипра, Латвии, и потом "заходили в украинские банки, где им оформлялись облигации внутреннего государственного займа". Уже абсолютно чистыми, отмытыми они должны были вернуться к членам ОПГ.

Причем тут брокеры Гонтаревой. Согласно публикации Аль-Джазира, которая описывает схему вывода окружением Януковича денег из Украины, одним из ее участников была компания ICU. На тот момент ее возглавляла глава НБУ Валерия Гонтарева. ICU выступала посредником в покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд. ICU заявила о законности своих действий при сопровождении сделок с Ощадбанком и кипрскими компаниями.

Луценко опроверг обвинения в том, что не хочет замечать роль ICU в схемах Януковича. "Это радикальная ложь. ICU ничего не оформляла по выводу, деньги выходили преступным путем без брокеров. Она оформляла только покупку ценных бумаг за эти средства. При этом получала законную маржу", - заверил он. По его словам, ГПУ изучала роль ICU и банковских сотрудников в оформлении покупки ценных бумаг украинского государства за грязные деньги. Еще до выхода материала Al Jazeera следствие допросило сотрудников Нацбанка, Ощадбанка и ICU. Весной прошлого года прокуратура заказала проверку действий брокеров компании в Госкомиссии по ценным бумагам. Ответ - в действиях брокера нет нарушений закона. Сейчас материалы проверки направлены на экспертизу, по результатам которой эпизод об ответственности банков и брокерской компании или будет закрыт, или перейдет на стадию подозрения/обвинения. "К несчастью авторов дутых сенсаций, тезис о том, что Луценко покрывает роль ICU, не отвечает действительности", - заверил он.

К чему такая секретность. Решение краматорского суда о конфискации в госбюджет замороженных активов окружения Януковича было засекречено самим Юрием Луценко. Это и вызвало подозрения в том, что он связан и покрывает компанию ICU, а сама спецконфискация проведена с нарушениями. Вплоть до того, что антикоррупционная платформа Transparency International Украина подала и в ноябре выиграла иск - киевский админсуд истребовал у ГПУ решения, которыми на приговор был наложен гриф "секретно".



У Луценко этому есть объяснение: в ГПУ продолжается расследование еще десятков дел по режиму Януковичу в разных конфигурациях. А в решении краматорского суда перечисляются все сотни субъектов хозяйствования, через которые Янукович вел свою преступную деятельность. Рассекречивание этой информации может усложнить проведение следственной и оперативно-розыскной работы по бенефициарам. "Если некий Сидоренко, который сотрудничал с Януковичем, будет знать, что именно его предприятие есть в этом перечне, конечно, он будет остерегаться прослушки, снятия его телекоммуникаций. И я как уполномоченное на это лицо засекретил решение суда, чтобы не дать участникам преступной схемы из 500 предприятий противодействовать следствию", - отметил он, возмутившись и тем, что СМИ на весь мир огласили фамилию человека, подписавшего соглашение со следствием, поскольку теперь существует угроза его жизни.



По словам Луценко, он получил уже полтора десятка запросов о том, открыто ли уголовное производство против телеканала Аль-Джазира за шпионаж и против других СМИ - за разглашение гостайны при публикации решения суда. "Знаете, зачем? Чтобы тот документ, который вы называете решением суда, легализовать... Решение Краматорского суда находится в секретной комнате Генеральной прокуратуры Украины", - подчеркнул глава ГПУ, добавив, что такие дела не открывались. На просьбу корреспондента LIGA.net уточнить, означает ли это, что опубликованное Аль-Джазирой решение суда - фейк, пресс-секретарь прокурора Сарган ответила: "Оно в единственном экземпляре находится в секретной комнате ГПУ".

Есть ли риски. На критику возможных нарушений во время спецконфискации и опасения, что Украине придется вернуть эти деньги окружению Януковича, Луценко реагировал нервно - у нас все, кто сбоку стоит, всегда лучше знают, как правильно. "Мы живем в зазеркалье, когда люди, вернувшие деньги в бюджет, становятся объектом уголовного преследования... Мы живем в зазеркалье, где общественные активисты, уважаемые люди, ставят под сомнение целесообразность перечисления украденных средств в бюджет", - добавил он.



По словам Луценко, "адвокаты Януковича" пытаются дискредитировать действия ГПУ и вернуть свои миллиарды через фейковые решения в иностранных юрисдикциях. Для этого им придется искать какой-нибудь "очень Печерский суд" за рубежом. А тем временем в СМИ запущена кампания по дискредитации. "Я рассматриваю это как кампанию по созданию мнения о незаконности спецконфискации", - уточнил он.



Ее элементом, дал понять Луценко, он считает и критику антикоррупционных организаций: "Когда три года средства, которые находились под арестом, никто не мог вернуть государству, все центры противодействия коррупции как-то молчали... И вдруг это оказалось стартом огромной компании. Я открыт для критики... Но я не могу понять такой оголтелости, того удовольствия, которое некоторые деятели получают от того, что ставят под сомнение".

"Украине придется вернуть деньги Януковича"

В Украине работают две крупные организации, которые занимаются антикоррупционной проблематикой: Центр противодействия коррупции и Transparency International Украина.

"Когда Юрий Витальевич говорит, что ему все мешают проводить спецконфискацию и ставят палки в колеса, то обманывает. Факт спецконфискации уже произошел, деньги переведены. Точка. Сейчас наши претензии не имеют никакого значения. Но следующая история будет, когда парижский инвестиционный арбитраж или другой международный суд обяжет Украину эти деньги вернуть. А это точно произойдет в период от четырех до шести лет", - спрогнозировал в комментарии LIGA.net глава правления ЦПР Виталий Шабунин.

Шабунин утверждает, что 30 приговоров, о которых говорил Луценко, не имеют никакого отношения к спецконфискации: в документах, обнародованном Аль-Джазирой, говорится, что она проведена на основании соглашения со следствием одного человека. А юридически чистая процедура конфискации требует полноценного расследования дела. "Недостаточно показаний и соглашения следствия с одним человеком, который был, очевидно, фиктивным собственником, и за это же преступление понес наказание. Такая кривая процедура гарантирует возврат денег этим компаниям", - отмечает эксперт. Он настаивает на том, что Луценко так и не опроверг прямо подлинность публикации на Аль-Джазира.



"Я хотел бы, чтобы Луценко отвечал за это своим имуществом. Потому что вернем в итоге мы не 1,5 млрд, а неполученную выгоду и проценты. И теперь представьте, что нам придется в один год достать из бюджета минимум 1,5 млрд долларов. Я не уверен, что украинский бюджет выдержит такой платеж", - говорит Виталий Шабунин.



Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин считает, что говорить о чистоте процедуры спецконфискации сложно, пока решение суда засекречено. Судить о ней можно только со слов и оценочных суждений самого генпрокурора. "А он, к сожалению, далек от аполитичности", - обратил внимание эксперт.



Но положительные моменты в отчете Луценко он все же отметил. Первый - общество наконец получило публичный отчет прокуратуры: "Если вспомнить, как вели себя Пшонка, Ярема, Шокин, то на самом деле это существенный шаг вперед... К тому же, мы фактически получили публичное цитирование генеральным прокурором приговора, и с его слов мы услышали, что он в принципе повторяет опубликованный образец".



"И еще что мы услышали. Фактически - утверждение ГПУ, что их решение о спецконфискации защищено от обжалования в европейских судах. То есть, если оно будет обжаловано, то это прямая ответственность Генеральной прокуратуры, - считает он. - ГПУ дает слово, что украинский интерес защищен. А наша задача - контролировать этот процесс".

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