Тема дня. Конец эпохи Охендовского - президент подал список ЦИК

13 претендентов на должности в Центризбиркоме будут проходить спецпроверку, а дальше - индивидуальное голосование в Раде

Президент Петр Порошенко после трех с половиной лет дискуссий и консультаций подписал представление на замену 13-ти просроченных членов Центральной избирательной комиссии. Почему чисто техническая процедура заняла столько времени, кто претендует на должности в ЦИК и сможет ли Рада принять список президента - в материале LIGA.net.



С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ. Еще летом 2014 года у 12 из 15 членов ЦИК закончился срок полномочий. По-хорошему Верховная Рада должна была штатно завести в комиссию новых людей. Но парламенту Турчинова было не до этого: Россия оккупировала Крым и развернула на Донбассе боевые действия. Плюс на кону стояли президентские (и будущие парламентские) выборы, которые должны были легализовать новую власть после побега Януковича. Чтобы комиссия Охендовского могла установить их результаты, Рада изъяла из закона о ЦИК запрет на участие в заседаниях для членов комиссии с оконченным сроком полномочий. Это спасло выборы, но и старый ЦИК тоже.



Все это время парламент и президент не торопились провести ротацию. Даже несмотря на то, что в 2017 году срок полномочий закончился у 13-го члена ЦИК, а глава комиссии Михаил Охендовский стал фигурантом дела о черной бухгалтерии Партии регионов.



Оппоненты Порошенко утверждают, что ротацию затянули специально: власти было выгодно иметь ручной состав комиссии Охендовского, который с одной стороны находился под контролем силовиков в рамках уголовного дела, а с другой - получил орден от президента.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В прошлом году Порошенко уже предлагал Раде назначить 11 новых членов ЦИК: 5 от БПП, 4 от НФ, по одному от группы Возрождение и Самопомощи. Но не включил в список кандидатов от Оппоблока (Охендовский), Батькивщины (Жанна Усенко-Черная) и фракции Ляшко. Кроме того, не было учтено требование фронтовиков сохранить кресло за Магерой, которого Яценюк видел еще и новым главой Центризбиркома.

Как объясняли LIGA.net в президентской фракции, Порошенко настаивал, чтобы в ЦИК не осталось старых людей. В итоге представление пролежало в парламенте полтора года. Сегодня президент подписал новое представление на назначение 13-ти членов ЦИК и письмо об освобождении от должностей предшественников. "Мы запускаем процесс обновления ЦИК... Я рад, что наконец все фракции внесли кандидатуры, соответствующие критериям. Я их включил в состав", - заявил Порошенко. Фактически это означает, что Яценюк отказался от своих претензий на Магеру, а Тимошенко - на Усенко-Черную.

Как сообщил в комментарии LIGA.net глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, с высокой долей вероятности в список президента вошли: заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова-Бернацкая, эксперт по вопросам избирательного права Леонтий Шипилов, народный депутат Ирина Ефремова (Народный фронт), Евгений Радченко (единственный кандидат от Самопомощи, которого публично поддержал ряд общественных организаций), юрист Андрей Евстигниев (Батькивщина). "Это более сильные кандидатуры, чем в предыдущем списке. Тогда фракции больше предлагали преданных партийцев, а не экспертов в области избирательного права. Но мне жаль, что в нем нет фамилий Андрея Магеры и Жанны Усенко-Черной, это очень сильные специалисты", - сказал он. В БПП даже депутаты, которые в прошлом плотно занимались избирательной тематикой, еще не видели окончательного списка представления. "Я не видел списка. Я знаю, что есть Ольга Желтова, Светлана Кустова и Михаил Вербенский от нашей фракции. А остальных надо выяснять, я еще не анализировал", - сказал LIGA.net депутат Алексей Черненко. ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Из старого состава в ЦИК должны остаться только два представителя: Екатерина Махницкая, жена бывшего ио генпрокурора Олега Махницкого - по квоте Свободы, и Олег Диденко по квоте УДАРа. Оба были назначены в апреле 2014 года. Список 13-ти кандидатов уйдет на спецпроверку, которая займет до 15 суток. Парубий рассчитывает, что Верховная Рада выйдет на голосование в феврале. Это не означает, что дело решено. Голосование за членов ЦИК должно быть открытым, и за каждого - отдельно. "Есть большой риск, что из-за взаимного недоверия фракций не хватит голосов за некоторых членов ЦИК, то есть ротация будет частичной", - говорит Кошель. Но эта ротация крайне важна, потому что 31 марта наступает знаковый рубеж - год до президентских выборов. Эта дата будет чувствительной для западных партнеров. "И будет очень неприятно и репутационно уязвимо для Украины, если Западу снова придется говорить, что надо обновить ЦИК, - объясняет Алексей Кошель. - Это вообще чисто техническая задача парламента. А такое многолетнее затягивание, превращение банальной ротации в театр абсурда негативно бьет не только по парламенту, а по государству в целом". Читайте также: Кто блокирует обновление ЦИК Охендовского

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