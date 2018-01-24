Личные юристы и доверенные лица. Что известно о кандидатах в ЦИК

В список попали люди, близкие к лидерам нынешней коалиции и не имеющие прямого отношения к избирательным процессам. Хорошая новость - ротации ЦИК быть

Финальный список кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии обнародован. В нем - 14 фамилий. Гарантированно пятеро кандидатов идут по квоте БПП, трое от Народного фронта, по одному от фракций Самопомощь, Радикальной партии Ляшко и депутатской группы Відродження. Еще трое кандидатов буквально подвешены в воздухе: четких подтверждений их партийной квоты нет. Татьяну Слипачук пока относят к группе Воля народа, хотя ранее депутаты группы озвучивали другую кандидатуру. А Надежда Синица и Олег Конопольский с равным успехом могут идти в ЦИК по представлению как БПП, так и Народного фронта.

Кто конкретно претендует на должности в ЦИК после ротации, почему это важно и как может отразиться на качестве работы будущей комиссии - разбиралась LIGA.net.

Партийные квоты и кандидаты

БПП

Михаил Вербенский. Возглавляет департамент аналитической работы и организации управления МВД. Общий стаж работы в органах внутренних дел превышает 40 лет, в том числе был заместителем главы МВД при министре Юрии Луценко и несколько лет после его отставки (с 2005 по 2010 год с перерывом). Кандидат юридических наук. Входил в экспертный совет по вопросам соблюдения прав человека и реформирования МВД. По факту, не имеет никакого отношения к избирательным системам и выборам.

Ольга Желтова. На данный момент - заместитель главы секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия (возглавляет этот комитет народный депутат от БПП Руслан Князевич). В парламенте четвертого созыва в 2002-2006 годах была помощником депутата от блока Виктора Ющенко - Юрия Ключковского. Ее называют одним из потенциальных претендентов на должность главы нового ЦИК.

Ольга Лотюк. Юрист, доцент кафедры конституционного права в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. В 2006 году пыталась попасть в Раду: баллотировалась под №2 от партии Новая сила, не прошла. В парламенте четвертого созыва на общественных началах работала помощником депутата Николая Онищука, который тогда представлял партию За ЕдУ, а позже стал министром юстиции в правительстве Тимошенко.

Виталий Плукарь. С марта 2015 года работает в Администрации президента - отвечает за мониторинг деятельности местных органов власти в рамках децентрализации. Его кандидатуру в ЦИК продвигал первый замглавы АП Виталий Ковальчук, с которым они вместе отошли от УДАРа после конфликта с Кличко. Значится помощником на платной основе народного депутата, одного из главных юристов УДАРа Валерия Карпунцова.

Светлана Кустова. Ее тоже называют возможным претендентом на должность главы ЦИК вместо Охендовского. Юрист, с 2003 года защищала интересы бывшего президента Виктора Ющенко, в том числе в деле о третьем туре выборов. В 2007 году баллотировалась в Верховную Раду по списку НУНС, но не прошла. На выборах 2014 года была уполномоченным лицом партии БПП. На общественных началах работает помощником народных депутатов с 2002 года: два созыва у Николая Катеринчука, затем у Романа Зварича, в седьмом созыве - у Петра Порошенко, сейчас - у депутата от БПП Ирины Фриз. Адвокат.

Народный фронт

Наталья Бернацкая (Севостьянова). С января 2015 года - первый заместитель министра юстиции, до этого около года представляла интересы правительства в делах Европейского суда по правам человека. В 2016 году депутат от БПП Мустафа Найем сообщал, что Севостьянову рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора, но президент Петр Порошенко сделал выбор в пользу Юрия Луценко. В Верховной Раде прошлого созыва на общественных началах работала помощником депутата Мустафы Джемилева, который тогда входил во фракцию Батькивщины.

Ирина Ефремова. Действующий депутат Верховной Рады (№63 в избирательном списке НФ). Работает в комитете по вопросам регламента и организации работы ВР. На момент избрания депутатом была советником министра внутренних дел Арсена Авакова, а в парламенте предыдущего созыва - его помощником. Бывший депутат Харьковского областного совета.

Леонтий Шипилов. Эксперт по вопросам избирательного права, преподает на кафедре международного права в Киевско-Могилянской академии, доцент. В 2012 году возглавлял юридический отдел харьковского штаба УДАРа, баллотировался на парламентских выборах, но его номер был заведомо непроходной - 134. Сейчас - помощник депутата от НФ Николая Величковича на платной основе. Его кандидатура согласована фракцией НФ еще в 2016 году.

Радикальная партия Ляшко

Татьяна Юзькова. Адвокат объединения Шевченковская коллегия адвокатов Киева, в Верховной Раде последнего созыва - депутат от РПЛ (№26 в списке). Ее называют личным юристом Олега Ляшко. Член комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Дочь первого главы Конституционного суда Украины Леонида Юзькова.

Самопомощь

Евгений Радченко. Эта кандидатура была подана Самопомощью еще в первом списке претендентов на членство в ЦИК и согласована с общественными организациями. Радченко называют главным экспертом Реанимационного пакета реформ. В сфере выборов и реформирования избирательного законодательства он проработал в целом 20 лет. Есть опыт и в международных организациях - Венецианской комиссии, ОБСЕ. Работал на выборах в 14 разных странах, в том числе руководителем групп международных наблюдателей.

Группа Відродження

Алла Басалаева. Единственный кандидат от этой депутатской группы. Судья Дарницкого районного суда с 2012 года. До этого в течение почти семи лет работала в Центризбиркоме: сначала в правовом управлении секретариата ЦИК, затем представляла интересы ЦИК в судах. Как сообщает на своем сайте группа Відродження, в должности судьи Басалаева не принимала участия в рассмотрении дел Майдана, успешно прошла люстрационную проверку и проверку финансового состояния. В декларации от марта 2017 года Басалаева указала, что все недвижимое имущество, в том числе приобретенный в 2014 году дом площадью 232 квадратных метра и два автомобиля принадлежат мужу.

Квота не подтверждена

Надежда Синица. Поскольку в 2014 году она работала заместителем министра Кабинета министров в первом правительстве Арсения Яценюка, СМИ вписала ее в квоту Народного фронта. Но источники LIGA.net в НФ опровергли эту информацию: в квоте фронтовиков только три кандидатуры, и Надежда Синица в этот список не попала.

Олег Конопольский. Тоже приписан к квоте Народного фронта, но это не подтверждается источниками LIGA.net. Возможно, речь идет о негласных договоренностях коалиции, поскольку на президентских выборах 2010 года Конопольский был доверенным лицом кандидата Арсения Яценюка. Ряд СМИ утверждает, что он представляет квоту БПП.

Татьяна Слипачук. Возможно, предложена в ЦИК группой Воля народа. Хотя в ГО ОПОРА не исключают, что она может идти и от БПП, поскольку была членом конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности в Государственное бюро расследований по квоте президента. Партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko, до этого больше 6 лет проработала в компании Василь Кисиль и партнеры. Кандидат юридических наук, специализируется на международной торговле и арбитраже. Сопровождала более 70 арбитражей в десяти иностранных юрисдикциях.



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"Процесс разблокирован, но риски есть"

"Очевидно, ключевой проблемой является отсутствие публичности у этих кандидатов. Желательно было бы, чтобы большинство из них были известными с точки зрения наличия политического капитала", - сказал LIGA.net аналитик сети ОПОРА Александр Клюжев.

По его словам, это критически важно для восстановления доверия к ЦИК, которое было ослаблено длительной бездеятельностью власти по отношению к предыдущему составу комиссии. Наличие такого политического капитала - хороший предохранитель от принятия противоречивых решений в угоду партиям, считает он. "Но имеем то, что имеем. И позитив уже хотя бы в том, что процесс разблокирован, президент завершил длительные консультации, и готово решение о смене состава ЦИК", - считает он.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в комментарии LIGA.net отметил, что новый список кандидатов в ЦИК гораздо сильнее, чем предыдущий, который полтора года пылился в парламенте и не нашел поддержки. "Среди плюсов и то, что в этом списке есть несколько очень ярких кандидатур, которые могут быть избранными на должности главы и заместителей главы ЦИК. Например, Наталья Севостьянова: у нее достаточно менеджерского опыта, опыта пребывания на руководящих должностях, она могла бы справиться с частью заданий, которые стоят перед ЦИК. Одно из них - реформа самого ЦИК" - добавил он.

По данным источников LIGA.net в партии Яценюка, они действительно настаивают на том, чтобы ЦИК возглавила Севостьянова-Бернацкая. Но у президентской фракции БПП свои кандидаты на эту должность: или Ольга Желтова, или Светлана Кустова.

В числе минусов нового списка от Порошенко эксперты называют недостаточую вовлеченность кандидатов в избирательные процессы: опыт некоторых из них ограничен правоохранительной деятельностью или узкой правовой специализацией.

"Это чрезвычайно серьезный минус", - считает Кошель. Он напоминает, что перед парламентом сейчас стоит задача провести избирательную реформу, и ЦИК должен быть максимально в ней задействован. Кроме того, от нового состава комиссии ждут ряда законодательных инициатив, которые могли бы усовершенствовать избирательный процесс.

Например, теперешний состав ЦИК разработал законопроект об электронном подсчете голосов от участка до ЦИК - "очень прогрессивный шаг".

"А теперь мы потеряем достаточно большой период времени, чтобы члены ЦИК без опыта в избирательных процессах, без знаний специфики избирательных систем могли научиться. Но это традиционная проблема при формировании ЦИК: что выдвижение кандидатов происходит из партийных интересов, независимо от опыта в выборах", - напомнил Кошель.

В гражданской сети ОПОРА считают, что это может бросить вызов политической сбалансированности будущей Центральной избирательной комиссии. Тем более, что президент в обход международных норм не учел в представлении по ЦИК пожелания двух фракций: Батькивщины и Оппоблока. "Есть потенциальные риски для комиссии с точки зрения политической независимости членов ЦИК", - предупреждает Клюжев.

Эксперт напомнил: ключевая задача - после назначения нового состава ЦИК должен был свободен от политических влияний, независимо от партийных квот. А это обеспечивается не только нормами закона и боязнью стать фигурантом уголовного дела, но и взаимоконтролем. "Если есть представители всех политических сил, а не отдельных, они будут друг друга контролировать и не допускать злоупотреблений", - говорит Клюжев.

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