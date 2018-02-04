Кремлевский доклад, Грэмми, Луценко на Сейшелах: новости недели

Исчезнувшая пума и голодающие медведи

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В США восточную пуму исключили из списка диких животных, которым угрожает исчезновение, и признали вымершей.

За хищником наблюдали с 1938 года. Сегодня нет никаких доказательств существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей подвида.

Восточная пума - подвид пумы (горного льва). Водилась на северо-востоке США и юго-востоке Канады.

На этой неделе также опубликовали результаты исследования, согласно которым белые полярные медведи голодают в период охоты в Арктике из-за таяния льдов в результате глобального потепления.

Глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем на остальной планете. Медведям приходится дольше передвигаться, чтобы найти место для охоты. За время исследования выяснилось, что четверо медведей потеряли 10% своего веса из-за невозможности словить морского котика. Хотя в это время медведицы должны набирать вес, чтобы потом производить потомство.

Белый медведь должен потреблять более 12 тыс калорий в день. Это почти в шесть раз больше, чем сжигает в день человек.