Тема дня. Своя правда: что происходит между Украиной и Польшей

Новый виток конфликта спровоцировал международный скандал. Победителей в нем не будет - обе страны в минусе

После угроз Польши создать черный список украинцев, историческая позиция которых не совпадает со взглядами польских политиков, Сенат принял закон о запрете "идеологии бандеризма". Украина призывает поляков вернуться к диалогу, но пока безуспешно.

Что происходит и почему - в разъясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ. Отношения между Украиной и Польшей никогда не выглядели простыми. В них было многое: и взаимный вандализм на кладбищах, и угрозы черными списками, и карта с "польским Львовом" в аэропорту Шопена, и обиды на украинский закон о декоммунизации. Хотя на международной арене страны больше выступали как партнеры.

Читайте также: Кремль сталкивает лбами Украину и Польшу

Очередной виток конфликта начался, когда сначала Сейм, а 1 февраля и Сенат Польши одобрили законопроект, который вводит уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков.

"Преступления украинских националистов и коллаборантов, сотрудничавших с Третьим Рейхом - это действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека... против населения Польши", - говорится в правках к закону.

Авторы пишут, что идеология национализма в Украине актуальна и сегодня, далее по тексту: прославление "преступников-националистов" начинается с детского сада; отбеливаются их преступления, День защитника перенесли на дату создания УПА - 14 октября; улицы с именами Бандеры и Шухевича появляются по всей стране; украинские структуры безопасности "выстроены по образцу ОУН и УПА"; добровольческие батальоны в составе ВСУ “непосредственно отождествляют себя с националистической традицией”. Геноцид польских граждан в Украине, по мнению польского Сейма, массово отрицается, места захоронений недостаточно охраняются, памятники - разрушаются.

Закон также вводит наказание (лишение свободы до трех лет или штраф) за формулировку "польские лагеря смерти" - разрешено только выражение "немецкие концлагеря".

Читайте полный текст закона на сайте Сейма.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Закон вызвал критику за рубежом - в США, Канаде, Израиле.

Израильские политики предупредили, что могут признать закон отрицанием Холокоста. "Попытка переписать историю и закрыть рты пережившим Холокост достойна презрения", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмули. Депутат Яир Лапид отметил, что десятки его родственников умерли в Польше: "Этот закон - надругательство над мертвыми".

Все идет к дипломатическому скандалу. Израиль даже попросил главу Бюро национальной безопасности Польши отложить визит в страну из-за этого закона.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поведение Польши необъективно и не отвечает принципам партнерства. В той же тональности выступил глава МИД Павел Климкин: решение Польши направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии.

Сегодня Верховная Рада 242-мя голосами призвала президента Польши Анджея Дуду не подписывать скандальные правки и вернуться к взвешенной оценке истории с Украиной. Построение надежного партнерства между Украиной и Польшей является залогом мира и безопасности во всей Европе и мире, говорится в заявлении парламента.

Читайте также: Рада призвала президента Польши отклонить "закон о бандеризме"

Рада солидарна с международной общественностью в том, что нельзя допускать отрицания преступлений Холокоста: откровенный диалог и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что “несовместимо с демократическими ценностями".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Призывы Украины вернуться к историческому диалогу Польша проигнорировала.

Польский президент Дуда объявил, что подпишет правки в закон, и они вступят в силу, а дальше пусть разбирается Конституционный трибунал. По его словам, новый закон не ограничивает художественную и научную деятельность по теме Холокоста, и в Польше "не может быть места ненависти по признаку национальности или этнической принадлежности”.

В своей речи Дуда ни разу не упомянул Украину.

С момента подписания правок украинское подполье (и послевоенное, и довоенное), а также борьба за независимость Украины будут поставлены вне закона.

Политзаключенный, сын главнокомандующего УПА Юрий Шухевич считает, что Украина должна подать иск в Европейский суд по правам человека, поскольку речь идет о политической дискриминации украинцев. "Союзники так не делают. Это нож в спину. Первыми аплодировали в России", - сказал Шухевич в комментарии LIGA.net.

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович уверен, что позиция Польши негативно отразится на отношениях с Украиной, поскольку их важным элементом являются попытки преодоления сложного конфликтного прошлого.

"По сути, этот закон прекращает или очень сужает возможности для дискуссии. Это политический диктат над историей", - объяснил он LIGA.net.

Он дает понять, что принятый закон - попытка политических партий сыграть на настроениях польского населения и получить быстрые политические дивиденды на выборах.

"Радикальные политики, которые считают возможным использовать стереотипные представления о прошлом в качестве политического оружия, сейчас составляют большинство в Польше, формируют повестку дня", - говорит Вятрович.

Украина в этой ситуации, конечно, не выигрывает: растет риск в условиях войны с Россией потерять важного европейского союзника. Но и Польша оказалась в непростой ситуации. "Этот закон уже вызвал международный скандал, - объясняет Вятрович. - Если такие шаги будут продолжены, это может привести даже к международной изоляции".

Читайте также: Угроза изоляции. Чем грозит Украине конфликт с западными соседями

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.