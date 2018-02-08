Тема дня. Что мешает НАБУ сажать чиновников - версия Сытника

Как продвигается расследование громких дел, где находится точка невозврата в борьбе с коррупцией и будет ли новый виток скандалов вокруг НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, несмотря на многочисленные конфликты с окружением президента Петра Порошенко и открытые попытки отправить его в отставку, сохранил свое кресло и сегодня вместе с главой САП Назаром Холодницким вышел с отчетом за второе полугодие 2017 года.

Что происходит вокруг бюро и от чего зависит борьба с коррупцией в Украине - в разъясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ. Конфликт между НАБУ и альянсом в составе Банковой и Народного фронта длился не один месяц. Но в декабре прошлого года Артем Сытник находился на волоске от отставки. 6 декабря лидеры фракций БПП Артур Герасимов и НФ Максим Бурбак подали законопроект №7362, который позволял парламенту отправлять в отставку глав НАБУ, САП и НАПК без аудита их деятельности.

В США эти попытки назвали позором и предупредили, что будут рекомендовать сократить правительственную помощь Украине в случае отставки Сытника и Холодницкого. В ЕС предупредили, что давление на НАБУ ставит под угрозу безвизовый режим.

На следующий день Рада отказалась от плана по НАБУ.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. "Скажу откровенно, многие не верили, что этот отчет буду представлять именно я", - сказал сегодня Сытник. По его словам, власть и правоохранительные органы сделали немало для того, чтобы разрушить бюро и отстранить его от руководства. "Несмотря на это, имею честь представлять отчет", - добавил Сытник.

За два года бюро разоблачило в коррупции более 300 человек, по 173-м из них дела переданы в суд. Государству возмещен ущерб в размере 250 млн грн, из которых 117 млн - в 2017 году. "Украинская коррупция - без границ... Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - это топ-5 стран, где оставили след украинские коррупционеры", - сказал Сытник. Рекордсменом по запросам (всего 53) в другие страны стало дело о завладении средствами Восточного ГОКа. Его фигурантом был близкий соратник Яценюка - Николай Мартыненко.

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В прошлом году были расследованы дела против главы Счетной палаты, экс-главы ФГИ, экс-главы парламентского комитета по вопросм ТЭК, направлены в суд дела по нескольким руководителям крупных государственных компаний.

Уже в феврале-марте, прогнозируют в НАБУ, будет завершено расследование дел:

Дело Трейд Коммодити - по факту растраты 149 млн грн при закупке горючего в 2016 году для нужд Минобороны. Подозреваемым в нем проходит замминистра генерал Павловский.

Дело одесского судьи Александра Бурана, который отстреливался от детективов НАБУ в момент задержания. Недавно ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест, поскольку он 22 месяца провел в СИЗО. Сразу после этого суд почему-то ускорился и теперь слушает дело в графике день через день. САП ждет приговор к концу марта.

Янтарное дело Розенблата-Полякова - заканчиваются последние процессуальные действия.

Дело Онищенко - в САП говорят, что расследование завершено, готовится процесс заочного слушания. "Господину Онищенко рекомендую все-таки приехать в Украину", - отметил Холодницкий. Сытник напомнил, что детективы расследовали схему на 3 млрд грн, похищенных преступной организацией. По мнению следствия - под руководством Онищенко.

Дело Труханова. Касается цепочки купли-продажи здания бывшего завода Краян мэрией Одессы. НАБУ добилось ареста 185 млн грн на счетах в банке Пивденный. Одесские СМИ писали, что к махинациям якобы причастен Труханов. Сейчас следствие фактически завершено, доказательства собраны, говорят в НАБУ. Однако в последние дни следствие столкнулось с попытками вернуть арестованные в деле 185 млн грн.



"Мы доказали, что для нас нет неприкасаемых, несмотря на давление за последние шесть месяцев и на сопротивление, которое растет с каждым расследованием", - сказал Сытник.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Похоже, конфликт вокруг НАБУ поставлен на паузу. Публичные атаки со стороны соратников президента прекратились, но и Сытник ведет себя максимально сдержанно. Сегодня он ушел от прямого ответа на вопрос, есть ли в НАБУ дела против окружения Порошенко и будет ли расследована поездка генпрокурора Луценко в отпуск на Сейшельские острова. А вчера в интервью 1+1 Луценко заявил, что публичное противостояние с НАБУ недопустимо и "не может быть повторено".

Сытник уверен, что декабрьская попытка уничтожить НАБУ - не последняя. И дальнейшая судьба бюро зависит от создания антикоррупционного суда. "Без этого наша работа не имеет никакого смысла, обычные суды рассматривают наши дела годами", - объяснил он.

Более чем в 70% дел, переданных в суд, до сих пор нет приговоров.

Глава НАБУ считает, что если Рада примет закон в феврале-марте, то суд можно будет создать до конца 2018 года. "Мы вплотную приблизились к точке невозврата в антикоррупционной реформе. Или в 2018 году появляется суд, который сможет рассматривать эти дела, или Украина подтвердит, что политической воли к борьбе с коррупцией у нас нет", - объяснил Сытник.

Проблема в том, что коалиция не заинтересована в создании независимого антикоррупционного суда, иначе есть риск того, что "сядут все". Поэтому на этой неделе Верховная Рада провалила внесение в повестку дня сессии законопроекта №7440.

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