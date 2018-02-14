Тема дня. Труханову грозит до 12 лет тюрьмы: коротко вся история

Дело на 185 млн гривень. Что о нем надо знать и причем тут мэр Одессы - коротко в обзоре LIGA.net

В аэропорту Борисполь пограничники задержали мэра Одессы Геннадия Труханова - фигуранта уголовного производства Национального антикоррупционного бюро. Вслед за ним задержали его заместителя - Павла Вугельмана. За что их задержали и в чем подозревают - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода Краян за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. Бюро добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке Південний были арестованы. Идут постоянные попытки снять арест. Одесские СМИ писали, что к таким махинациям якобы причастен Труханов. Осенью 2017 года его допросили в НАБУ как свидетеля.

В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста с упомянутых выше счетов.

Вчера, 13 февраля, НАБУ заочно (по почте) сообщило Труханову и четырем его замам о подозрении.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня в аэропорту Борисполь пограничники задержали Труханова, прилетевшего рейсом из Варшавы. Вслед за ним задержали заммэра Павла Вугельмана, который прилетел из Израиля (рейс из Тель-Авива). Их обоих пограничники передали сотрудникам НАБУ, которые лично вручили им подозрение в завладении имуществом одесского завода Краян путем злоупотребления служебным положением. "Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос избрания меры пресечения", - сообщили LIGA.net в пресс-службе НАБУ.

По данным ведомства, уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сам Труханов утверждает, что был в Чехии в командировке и самостоятельно ее прервал, чтобы принять участие в следственных мероприятиях. "Сегодня я прервал свою командировку в Чехию, целью которой было налаживание сотрудничества в сфере муниципального транспорта. Это решение было принято в связи с проведением следственных мероприятий и распространением информации, что я якобы скрываюсь от следствия", - заявил Труханов.

Он утверждает, что, прервав командировку, попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени своего приезда, "чтобы избежать спекуляций". При этом в Министерстве промышленности и торговли и Министерстве иностранных дел Чехии сказали журналистам, что ничего не знают о командировке Труханова в Прагу.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В пресс-службе НАБУ сообщили, что сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос избрания меры пресечения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил на брифинге, что САП требует для Труханова содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога, для его зама Вугельмана - ареста с правом залога на сумму 30 млн грн, для остальных фигурантов дела САП просит также ареста с правом залога в 10 млн грн. Труханову и его замам, если их вина будет доказана, грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По данным журналистского расследования программы Слідство.Інфо, Труханов имеет гражданство РФ и владеет 20 офшорными компаниями. Журналисты узнали, что имя мэра Одессы в качестве гражданина РФ есть в документах и переписке, которые были опубликованы в рамках проекта Панамский архив. Все раскрытые документы указывают на то, что Труханов имеет российскую регистрацию. Сам Труханов опроверг эту информацию. Если российское гражданство Геннадия Труханова - правда, то он может уехать из Украины и на вполне законных основаниях остаться в России, как это уже сделали другие экс-регионалы.

Однако директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что для НАБУ, несмотря на давление, нет неприкасаемых. "Мы доказали, что для нас нет неприкасаемых, несмотря на давление за последние шесть месяцев и на сопротивление, которое растет с каждым расследованием", - отметил Сытник.

По словам главы НАБУ, дальнейшая судьба Бюро и его успехи зависят от создания Антикоррупционного суда. "Без этого наша работа не имеет никакого смысла, обычные суды рассматривают наши дела годами", - объяснил он. Более чем в 70% дел, переданных в суд, до сих пор нет приговоров.

Глава НАБУ считает, что если Рада примет закон в феврале-марте, то суд можно будет создать до конца 2018 года. "Мы вплотную приблизились к точке невозврата в антикоррупционной реформе. Или в 2018 году появляется суд, который сможет рассматривать эти дела, или Украина подтвердит, что политической воли к борьбе с коррупцией у нас нет", - заключил Сытник.

Тема дня: Что мешает НАБУ сажать чиновников - версия Сытника

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