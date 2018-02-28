Псы войны. Как появились и зачем нужны ЧВК

Наемники на службе государства: что еще, кроме денег

Использование частной военной силы в современных вооруженных конфликтах приобретает все большие масштабы. Модель ее использования имеет давнюю историю. Когда государство не успевает быстро реагировать на изменение мировой конъюнктуры в экономические и политической сфере, оно часто решает проблемы, используя частную военную инициативу. Создание колониальных империй Нового времени осуществлялось частными силами, в том числе и военными, плодами деятельности которых воспользовались европейские государства. Подробнее - в материале Ивана Беленко, соучредителя исследовательской группы Центр изучения повстанческих движений.

В ХХ веке частные военные силы прошли путь от классических группировок наемников, которые активно использовались в ходе деколониальной борьбы и гражданских войн в 60-70 гг. в Африке до так называемых ЧВК, которые являются вполне легальными структурами. Классический отряд наемников - это фактически банда искателей приключений, зарабатывающая деньги на участии в боевых действиях или инициировании государственных переворотов. Именно такими были "коммандо" француза Боба Денара, бельгийца Жака Шрамма, немца Рольфа Штайнера, ирландца Майка Хоара. Они зарабатывали, воюя на стороне и легитимных режимов, и повстанцев, и не пытались легализовать свой бизнес. ЧВК - это официальная бизнес-структура. Работают такие компании исключительно с легитимными правительствами, международными гуманитарными организациями или корпорациями. ЧВК используются в государственных или миротворческих интересах и их деятельность подчиняется тем же планам, что и деятельность правительственных или миротворческих сил.

В 1967 году Дэвидом Стерлингом, человеком, который создал британские войска SAS, была основана первая в истории ЧВК Watchguard Internatinal. Компания работала в интересах британского правительства. Существуют данные о подготовке специалистами Watchguard Internatinal бойцов "Умконто ве Сизве", вооруженного крыла Африканского Национального Конгресса, а также бойцов зулусской Инкаты. Другой известной ЧВК, связанной с выходцами из SAS, была основанная в 1977 году Keenie Meenie Services, которая оказалась в центре нескольких громких скандалов, например поставках американского оружия в Иран через никарагуанских "контрас", тренировках армейских подразделений Шри-Ланки и одновременно их противников - группировки Тигры освобождения Тамил-Илама. Существовали другие ЧВК, занимавшиеся логистикой, тренировками правительственных войск, планированием операций. Среди них нужно отметить Air America, Golani Grup, Beni Tal. Этот период характеризовался небольшим количеством ЧВК и использованием их государствами в собственных интересах.

Кардинально ситуация изменилась после окончания холодной войны. Сокращение вооруженных сил стран НАТО и Варшавского договора привело к возникновению рынка военных специалистов и дешевого оружия. Одновременно с этим возник вакуум силы, прежде всего в странах Африки и, как следствие, изменился характер конфликтов, место идеологии заняли уголовные интересы определенной группировки. Западные государства не хотели решать такие конфликты, следовательно возникла потребность в других силах. Такими силами и стали ЧВК. Всего в 90-е годы ЧВК тренировали войска 42 стран и принимали участие в более чем 700 конфликтах.

Первая компания, которая смогла сделать войну легальным и сверхуспешным бизнесом, была основана в 1989 году - южноафриканская Executive Outcames

Первая компания, которая смогла сделать войну легальным и сверхуспешным бизнесом, была основана в 1989 году - южноафриканская Executive Outcames. В ее успехе не последнюю роль сыграли, опять-таки, выходцы из SAS Тим Спайсер, Саймон Манн и Энтони Букингем. Эта троица получила контракт на $30 млн. от компании Ranger Oil на обеспечение возобновления добычи нефти в ангольском регионе Сойо, находившимся под контролем оппозиционной партии УНИТА (União Nacional para a Independência Total de Angola). Выполнить контракт взялась Executive Outcames.

Кроме того, в июне 1993 Executive Outcames подписала с правительством Анголы еще два контракта на подготовку пилотов ВВС и армии Анголы на общую сумму $80 млн. Executive Outcames наняла в ЮАР 500 бывших военнослужащих, в основном из расформированного 32 батальона сухопутных войск ЮАР. Правительство Анголы выделило для поддержки действий Executive Outcames некоторое количество истребителей и вертолетов. В оперативное подчинение Executive Outcames передали 16 бригаду армии Анголы. Изюминка ситуации состояла в том, что бойцам Executive Outcames пришлось воевать за бывших противников против бывших союзников по Пограничной войне, то есть за правительство Анголы против УНИТА. В 1994-1996 годах в ходе нескольких операций спланированных и проведенных Executive Outcames войскам УНИТА было нанесено серьезное поражение, однако под давлением США компания должна была прекратить деятельность в Анголе.

В 1995 году Executive Outcames получила контракт на подготовку армейских подразделений и проведения боевых операций от правительства Сьерра-Леоне. Этот контракт она переняла у британской Gurkha Security Guards, которая в ходе первого же своего боя в Сьерра-Леоне потерпела поражение, при этом погиб и был съеден повстанцями из Объединенного Революционного Фронта командующий силами Gurkha Security Guards, известный в узких кругах Боб Маккензи. Executive Outcames быстро достигла результата и уже в 1996 году между правительством и повстанцами было подписано соглашение о прекращении огня. В страну зашли миротворческие войска ООН, поэтому контракт с Executive Outcames был расторгнут. Executive Outcames сотрудничала с такими транснациональными корпорациями как De Beers, Chevron и Texaco. В 1999 году компания прекратила деятельность. Не последнюю роль в этом сыграл принятый в ЮАР Акт о наемниках, который требовал лицензирования любой операции, проводимой южноафриканской ЧВК специальной комиссией ЮАР. Это лишило Executive Outcames мобильности.

Дело Executive Outcames продолжила британская Sandline International. Ее основателями были уже известная троица Спайсер, Манн, Букингем. Sandline International принимала участие в боях в Сьерра-Леоне после срыва переговоров. Также известен инцидент с представителями Sandline International на острове Бугенвиль в Папуа Новая Гвинея. Правительство страны наняло компанию для борьбы с повстанцами из Революционного армии Бугенвиля. Однако Австралия надавила на Папуа Новую Гвинею, поэтому пришлось разорвать контракт. Показательно, что Sandline International по решению суда получила деньги за не выполненый контракт. В 2004 году Sandline International прекратила деятельность ссылаясь на отсутствие поддержки ЧВК от государства.

Тим Спайсер так или иначе имел отношение к целому ряду ЧВК, одна из которых, Aegis Defense Services с началом войны в Ираке получила контракт на $ 293 млн. от Службы армии США по проектированию работ по контракту (US Army's Project and Contracting Office).

Вообще с началом нового тысячелетия ЧВК в основном перестают непосредственно вести боевые действия. Сфера их деятельности все больше переходит в подготовку национальных армий, охрану объектов, логистику, консалтинг в сфере безопастности, гуманитарное разминирование и тому подобное. Успешными становятся те ЧВК, которые обеспечивают деятельность коалиционных войск сначала на Балканах, а затем в Афганистане и Ираке. Так американская DynCorp International в 2009 году получила от Госдепа контракт на обеспечение воздушного прикрытия дипломатических объектов США в Ираке. Стоимость контракта составила $ 915 млн. Другой успешной компанией была Kellog Brown & Root, которая еще в 1999 году получила контракт на $ 2,2 млрд. по тыловому обеспечению всех войск коалиции на Балканах. По некоторым данным с 1999 по 2009 годы Kellog Brown & Root выполнила контрактов на общую сумму $ 39,5 млрд.

В Ираке всемирную известность получила небольшая ЧВК Blackwater. Ее деятельность началась с охраны сотрудников ЦРУ в Афганистане. Впоследствии Blackwater получила субподряд по охране дипломатических объектов в Ираке от DynCorp International. Blackwater стала известной из-за инцидентов в Фаллудже и Наджафе в марте-апреле 2004 года. В первом случае 4 бойца Blackwater погибли во взорванной машине, а их тела перед камерами таскала разъяренная толпа. В Наджафе Blackwater охраняла здание Временной коалиционной администрации, где ее бойцы выдержали суточный бой с шиитскими группировками. Впоследствии Blackwater предлагала ООН сформировать миротворческую бригаду и отправить ее в Дарфур. Также компания принимала участие в разработке новых военных технологий и техники.

С расцветом пиратства у берегов Африканского Рога ЧВК активно включились в решение данной проблемы. Их роль заключалась не только в непосредственной охране судов, но и в обеспечении тыловой деятельности ВМС США задействованных в регионе и охране базы ВМС США на аттоле Кваджелейн.

Гражданская война в Сирии и российско-украинская война в Донбассе указывают на то, что формируется новый тип ЧВК, прообразом которого является "группа Вагнера"

Гражданская война в Сирии и российско-украинская война в Донбассе указывают на то, что формируется новый тип ЧВК, прообразом которого является "группа Вагнера". Характерное отличие деятельности "группы Вагнера" является непосредственное участие в боевых действиях при поддержке и, главное, в интересах третьей стороны, в данном случае РФ. Возникновение "группы Вагнера" связывают с ЧВК Slavonic Corps Limited, которая была зарегистрирована россиянами в Гонконге в 2013 году. Бойцы Slavonic Corps Limited были задействованы в охране нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре, и в операции правительственных войск в городе Аль-Сухна. В 2014 году некоторые бойцы Slavonic Corps Limited были арестованы в Москве в связи с обвинениями в наемничестве.

"Группа Вагнера", созданая из бывших бойцов Slavonic Corps Limited, принимала участие в боевых действиях на востоке Украины. В частности СБУ считает "группу Вагнера" задействованной в боях в Луганском аеропорту, Дебальцевской операции и причастной к уничтожению ИЛ-76 с десантниками 25 бригады на борту. Также "группу Вагнера" связывают с ликвидацией полевых командиров террористической организации ЛНР Алексея Мозгового и Александра Беднова. В 2015 году "группа Вагнера" появляется в Сирии, где принимает участие в первом штурме Пальмиры и ряде других операций. Последний инцидент связанный с "группой Вагнера" состоялся 7 февраля 2018 года, в ходе которого по данным Пентагона погибло около 100 бойцов группы. Необходимо отметить, что "группа Вагнера" не является официальной ЧВК, а является скорее неформальным объединением, используемым РФ в собственных целях в конфликтах, в которых РФ задействована прямо или косвенно.

Таким образом можно условно выделить четыре этапа в становлении деятельности ЧВК. Первый этап это использование ведущими государствами частных компаний как политического инструмента для давления и продвижения своих интересов в тех или иных странах. Второй этап - деятельность ЧВК в интересах правительств стран, имеющих вооруженные конфликты. Третий этап - расширение спектра услуг ЧВК, формирования глобального рынка по предоставлению услуг в сфере безопастности. И, наконец, современный этап, который только начинает становление. Этот этап должен привести к тому, что ЧВК будут использоваться вместо миротворческих или коалиционных сил в точках, где пересекаются глобальные интересы. Существует несколько весомых причин, почему так должно произойти. Во-первых, использование ЧВК намного дешевле чем использование официальной военной машины. ЧВК платят один раз за полный спектр деятельности прописанной в контракте, армия же нуждается в финансировании каждой отдельной операции. К тому же бойцам ЧВК не предоставляются никакие социальные льготы. Во-вторых, ЧВК намного мобильнее и эффективнее армейские структуры. Это легко доказала Executive Outcames в Африке. Ну и в-третьих, бойцы ЧВК это профессионалы здесь и сейчас, на их обучение не нужно тратить время и деньги.

Использование ЧВК все больше и больше меняет военно-политический ландшафт в мире.

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