Тема дня. За что Бакулина хотят лишить неприкосновенности

Эпопея с "вышками Бойко" продолжается без результата много лет. Нет оснований полагать, что генпрокурор Юрий Луценко это изменит

Народный депутат из Оппозиционного блока Евгений Бакулин возглавлял Нафтогаз с марта 2010 по март 2014 года. Нардепу предъявили подозрения по делу так называемых "вышек Бойко", а именно в нанесении ущерба бюджету на $4 млрд. Но тогда Бакулин вышел под залог в 10 млн грн и уехал из Украины. Теперь нардеп подозревается в хищении из госбюджета более $100 млн при закупке тех самых вышек.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В июле 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о продвижении следствия в деле "вышек Бойко", в частности, благодаря показаниям экс-замглавы правления Нафтогаза Александра Кацубы, заключившего сделку со следствием. Уже в начале февраля 2018 года в ГПУ заявили, что будут просить у Верховной Рады разрешение на привлечение к уголовной ответственности Бакулина, которого подозревают по ст. 255 УК (создание организованной преступной группировки) и ст. 191 (разворовывание государственных средств в особо крупных размерах).

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 16 февраля Луценко подписал запрос в Раду о лишении Бакулина депутатской неприкосновенности, а также о привлечении его к уголовной ответственности. Сегодня регламентный комитет поддержал запрос, отметив качественную подачу материалов следствия, а сами представления признал обоснованными и мотивированными. В ГПУ, кроме показаний бывших и действующих должностных лиц, причастных к преступлению, предоставили как доказательства данные о счетах, на которые поступали деньги. В частности, часть незаконных денег якобы была выведена на счет фирмы, которая связана с дочкой Бакулина, утверждает следствие.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Скорее всего, вопрос вынесут на рассмотрение парламента на этой неделе. Сам Бакулин предоставил силовикам справки из медучжредений Беларуси и России о том, что находится там на лечении. Тем не менее точное местонахождение нардепа пока не установлено. По словам Луценко, разрешение на его задержание и арест необходимо для того, чтобы не допустить дальнейшего использования денег, в выведении которых нардепа подозревают. Кроме того, генпрокурор предложил Бакулину заключить соглашение со следствием и дать показания против экс-диктатора Виктора Януковича, который, по мнению следствия, является организатором преступления.