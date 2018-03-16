Коалиция портфелей. Как в Раде делили НБУ и Счетную палату

Близость получения кредита МВФ подтолкнуло депутатов проголосовать “кадровый пакет”, превозмогая тотальное недоверие друг к другу

Приближение заседания совета директоров МВФ, где принимают решения о выделении транша, подтолкнуло коалицию отложить ссоры и решить насущные кадровые проблемы.

Кадровые вопросы - ахиллесова пята действующей коалиции. Она не могла их согласовать из-за недоверия и страха быть обманутыми: поддержать кандидата от союзников и не получить голоса за своего выдвиженца.

Еще остаются должности, где работают люди в качестве исполняющих обязанности или давно должны быть уволены - члены ЦИК, главы Фонда госимущества и Государственной фискальной службы. Есть еще неопределенные судьбы министров информационной и аграрной политики, которые собираются уйти в отставку, но не могут.

Депутатам за один день удалось назначить нового главу НБУ Якова Смолия, омбудсмена Людмилу Денисову и обновить состав Счетной палаты, которую возглавил представитель БПП Валерий Пацкан. Как договаривались и парламент по кадровому вопросу - в материале LIGA.net.

Смолий для МВФ





Яков Смолий заявил, что продолжит политику Гонтаревой

Результативные голосования, в частности по Смолию, связано с апрельским рассмотрением МВФ возможности выделить Украине следующий транш. В коалиции объяснили LIGA.net, что в организации настаивали на том, чтобы договор о возможном получении кредита подписывал полноправный руководитель НБУ. Для этого нужно было через Раду провести увольнение Валерии Гонтаревой и назначить преемника - Якова Смолия. Его кандидатуру еще несколько месяцев назад в БПП назвали самой удачной для должности главы Нацбанка.

Смолий уже посетил фракцию Народного фронта, где также высказались, что готовы его поддержать.

Накануне голосования депутат БПП Алексей Гончаренко написал в Facebook, что должен состояться "кадровый четверг": "сначала Счетная палата, потом уполномоченный по правам человека, потом Нацбанк - увольнение Гонтаревой и назначение Смолия", - написал он.

Но даже после достигнутых договоренностей депутаты из БПП и Народного фронта делились с LIGA.net предположениями, что их партнеры сорвут какое-нибудь из голосований "кадрового пакета". Они утверждали, что если бы сначала стоял вопрос Счетной палаты, то Рада бы провалила его принятие. Чтобы этого не произошло, Парубий предложил сначала проголосовать за Смолия, а потом за омбудсмена и в конце - за Счетную палату. Благодаря этому Народный фронт чувствовал себя увереннее в договоренностях с БПП.

"У нас есть шанс рассмотреть кадровые вопросы сегодня, мы слишком долго к ним шли. Я знаю, что все в этом заинтересованы", - сказал спикер после ситуативного совещания с главами фракций в сессионном зале.

В ответ на такие суждения союзников, в БПП говорят, что последовательность решений не имела значения, потому что кадровый вопрос "назрел". В президентской фракции соглашаются с тем, что катализатором назначения главы НБУ стал МВФ.

Во время выступления Смолия с трибуны Верховной Рады, где он заявил о продолжении политики Гонтаревой, многие депутаты из коалиции вышли из зала, комментируя, что "им не интересно". Но потом вернулись для голосования - его поддержало 247 депутатов.

Уже через несколько часов после назначения Смолия главой НБУ, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Фонд приветствует решение украинского парламента и рассчитывает на сотрудничество с ним.

Нежеланный омбудсмен



Кандидатуру Людмилы Денисовой раскритиковали правозащитники

Фракция Народный фронт отказывалась голосовать за Смолия без назначения на должность омбудсмена, на которой видела Людмилу Денисову.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко подтвердила, что БПП поддержало Денисову из-за договоренностей коалиции.

Денисова дважды возглавляла министерство социальной политики, но не имеет опыта правозащитной деятельности. Правозащитники Amnesty International, Freedom House и других организаций неоднократно проводили уличные пикеты против политических торгов вокруг должности уполномоченного по правам человека. Они также указывали на то, что омбудсмен должен выбираться тайным голосованием и строго по процедуре, указанной в законе. Там говорится, что уполномоченный назначается и освобождается от должности тайным голосованием и не позднее, чем через двадцать дней после выдвижения кандидатов для участия в выборах. В обоих случаях есть нарушения.

В Народном фронте на позицию правозащитников отвечают: "В БПП не хотят назначать Денисову, вот и придумывают процедуры, которых нет", - так руководитель регламентного комитета Павел Пинзенык прокомментировал процедуру избрания Денисовой.

Денисова, в свою очередь заявила, что открытая процедура голосования по выбору омбудсмена проводится в парламенте Австрии и других странах и пообещала, что будет политически независимой, а первым делом займется освобождением украинских пленных.

Феномен Пацкана





За назначение Валерия Пацкана проголосовало больше нардепов, чем за принятие Конституции Украины



Голосование за состав Счетной палаты был заключительным "в кадровом пакете". Фронтовики уверены, что президенту был выгоден статус-кво по всем проголосованным назначениям. Оживление Счетной палаты перед выборами станет только лишним раздражительным элементом для президента. Зная об этом, Парубий намеренно предложил поменять местами рассмотрение кадровых вопросов в Счетной палате и Нацбанке.

Дело в том, что Валерий Пацкан - представитель группы УДАР в БПП, и если бы на его кандидатуру не нашлось бы голосов, то около 25 депутатов из этой группы отказались бы голосовать за омбудсмена - таков был расчет президента, считают в Народном фронте.

Когда дошло время до рейтингового голосования за кандидатов в члены Счетной палаты читалась строгая договоренность коалиции по составу Счетной палаты. Фамилии кандидатов из рекомендованного списка профильного комитета набирали более 200 голосов, а случайные не более пятидесяти.

Предложение рекомендовать Валерия Пацкана в Счетную палату набрало 345 голосов, а это 90% от всех зарегистрированных депутатов. Голосование за назначение главой ведомства собрало 301 голос.

"Спасибо за доверие. Я хочу вас заверить, что этот орган будет работать по-новому. Не так, как это было в некоторых лозунгах. Я буду отчитываться перед парламентом", - пообещал Пацкан после избрания.

Сам нардеп был взволнован назначением, принимая поздравления, он благодарил каждого нардепа, кто его поддержал. Но толком он не смог толком объяснить, каким образом ему удалось очаровать зал.

"Я общался со многими фракциями, работая в комитете (по правам человека и нацменьшинств - ред.). У меня есть опыт и соответствующее образование. Я руководил банком, простите, не могу говорить - мне звонит президент", - сообщил журналистам Пацкан.

В Народном фронте голосованием тоже удовлетворены. Антон Геращенко заявил, что он не знает, кто станет заместителями Пацкана. Его устраивает то, что он лично знает двух делегированных членов, близких к Народному фронту.

"Договоренности по кадрам состоялись, потому что президент хочет разделить ответственность, сделать фронтовиков полноценными соучастниками власти, чтобы они не открестились от него. Все понимают, что скоро выборы и нужно будет кем-то или чем-то жертвовать", - высказал свою версию прогресса в договоренностях по кадрам один из бывших членов фракции БПП.

Теперь в обеих фракциях власти утверждают, что назначение нового состава в Центральную избирательную комиссию произойдет в ближайший месяц.

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