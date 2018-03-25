Арест Савченко, безоружные нардепы и дрон-пчела: новости недели

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Безоружные нардепы



20 марта Верховная Рада запретила депутатам ходить на работу с оружием. За изменения в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц №8155 проголосовали 263 депутата.

Запрещается заходить в Верховную Раду, Кабмин, Администрацию президента, другие здания, которые находятся под госохраной, с холодным или огнестрельным оружием, взрывчаткой, боеприпасами всех видов, в том числе учебными и имитационными. Кроме того, нельзя будет проносить с собой легковоспламеняющиеся вещества и пиротехнику.

Ограничение на оружие не касается сотрудников госохраны.

Военнослужащие Управления госохраны получают право не допускать в охраняемые здания людей с запрещенными предметами.

На следующий день закон подписал президент Петр Порошенко, а в здании парламента уже появились рентген-аппараты, с помощью которых сотрудники Управления госохраны теперь досматривают личные вещи народных депутатов.