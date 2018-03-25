Арест Савченко, безоружные нардепы и Uber-убийца: новости недели
Безоружные нардепы, джекпот: $457 млн, "выборы" в Крыму и бойкот РФ, задержание Саркози, смерть последнего самца северного белого носорога, "сексуальный" кандидат в губернаторы Нью-Йорка, беспилотный убийца, дроны-пчелы, прослушка Холодницкого, ЧП в Подмосковье, паспорта-книжечки VS ID-карточки, спустя четыре года войны, утечка данных Facebook, арест Савченко, 1-мм компьютер и робот-хирург, еще один безвиз для украинцев, Ryanair, деньги от США и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Безоружные нардепы
20 марта Верховная Рада запретила депутатам ходить на работу с оружием. За изменения в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц №8155 проголосовали 263 депутата.
Запрещается заходить в Верховную Раду, Кабмин, Администрацию президента, другие здания, которые находятся под госохраной, с холодным или огнестрельным оружием, взрывчаткой, боеприпасами всех видов, в том числе учебными и имитационными. Кроме того, нельзя будет проносить с собой легковоспламеняющиеся вещества и пиротехнику.
Ограничение на оружие не касается сотрудников госохраны.
Военнослужащие Управления госохраны получают право не допускать в охраняемые здания людей с запрещенными предметами.
На следующий день закон подписал президент Петр Порошенко, а в здании парламента уже появились рентген-аппараты, с помощью которых сотрудники Управления госохраны теперь досматривают личные вещи народных депутатов.
Джекпот: $457 млн
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В штате США Пенсильвания местный житель выиграл $457 млн в лотерею Powerball.
В билете совпали все пять выигрышных цифр: 22-57-59-60-66, а также цифра в поле Powerball.
Это восьмой по величине джекпот в истории лотереи Powerball.
Условием лотереи является то, что победитель не может получить всю сумму выигрыша сразу, поскольку забрать деньги можно в рассрочку.
Если же победитель все-таки решил забрать деньги, то ему достанется лишь часть суммы. В данном случае -речь идет о $ 274 млн.
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