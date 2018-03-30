Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП

Главный антикоррупционный прокурор может лишиться должности уже 3 апреля, и все из-за совпадения интересов ГПУ и НАБУ, у которых к нему есть претензии

Над главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким нависла угроза отставки. Создали ее генпрокурор Юрий Луценко и, неожиданно, директор НАБУ Артем Сытник, который еще недавно считался союзником руководителя САП и вместе с ним отбивал атаки на антикоррупционные органы. Поводом для демарша против Холодницкого стали пока необнародованные записи с "жучков" в его кабинете, на которых тот якобы "сливает" информацию следствия; сам глава САП все отрицает. Что стоит за очередным конфликтом правоохранительных органов и к чему это приведет - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Первые слухи о возможной отставке Холодницкого по состоянию здоровья появились еще на прошлой неделе, но в САП их не подтвердили. Тогда же появилась информация, что в кабинете Холодницкого нашли прослушивающие устройства. Их якобы с ведома ГПУ и по санкции суда установило НАБУ, а все записи с "жучков" есть в распоряжении Луценко.

Вскоре Холодницкий подтвердил: его действительно прослушивали, кто - неизвестно. Попутно он подчеркнул, что САП и НАБУ - "единая структура", недоразумений между ними нет, но бывают "дискуссии". Перед этим Сытникопроверг информацию о прослушке Холодницкого, сравнив ее с фантастикой.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 26 марта Луценко сделал громкое заявление: ГПУ и НАБУ ведут совместное расследование против Холодницкого. Генпрокурор тут же отметил, что следствие только началось и подробностей он сообщить не может.

Сегодня в Генпрокуратуре сообщили, что дело, в котором фигурирует глава САП, расследуют уже полгода. Квалификацию производства в ведомстве не сообщили, а по поводу НАБУ отметили, что иногда дают Бюро "поручения на проведение определенных мер". Также в ГПУ заявили, что ждали Холодницкого "для предоставления образцов голоса", однако он не явился.

Масла в огонь подлило интервью Сытника, который до этого хранил молчание. Директор НАБУ подтвердил, что "жучки" в кабинете главы САП были, "прослушка" велась около месяца. По его словам, записанного материала хватает для привлечения Холодницкого "как к уголовной, так и дисциплинарной ответственности", однако этот вопрос - в компетенции ГПУ. Сытник утверждает, что на записях якобы зафиксированы факты "слива" информации о предстоящих обысках, давления на прокуроров и судей. Из громких дел, фигурирующих в записях, глава НАБУ назвал дела о хищениях в мэрии Одессы и о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

После следующего удара кресло под Холодницким серьезно зашаталось: Луценко сообщил, что он и Сытник передали в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров дисциплинарные жалобы на главу САП, которого генпрокурор просит уволить. Какие именно проступки Холодницкого побудили руководителей НАБУ и ГПУ пожаловаться на него, Луценко не уточнил.

Сам глава САП пытается держать удар. Говорит, что о сегодняшнем вызове в ГПУ узнал "из телевизора", к отставке готов "с первого дня работы" и за должность не держится. В действиях НАБУ и ГПУ Холодницкий видит их якобы общее стремление сместить его с поста и объясняет это тем, что "неудобен" ни тому, ни другому ведомству. Руководитель САП настаивает, чтобы сделанные в его кабинете аудиозаписи были обнародованы полностью, и уверяет, что ни о какой коррупции и сливе информации там речь не идет.

Говоря о НАБУ, Холодницкий отметил, что детективы не всегда подкрепляли свои подозрения доказательствами, давая взамен "громкие слова, громкие фамилии и априори обвинения в преступлениях". Также глава САП утверждает, что на "негласные предложения поработать против НАБУ" отвечал отказом, а Бюро аналогичное предложение против него приняло.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Источники LIGA.net сообщают, что Холодницкого могут уволить уже на следующей неделе - 3 апреля. О перспективах уголовного дела против руководителя САП говорить сложно, поскольку пока точно неизвестно, что ему могут вменять.

Одновременно есть проблема в том, к кому перейдет руководство САП в случае отставки Холодницкого. Последний утверждает, что до назначения его преемника ведомством будет руководить Луценко. В то же время Сытник другого мнения: считает, что врио главы САП должен стать один из замов Холодницкого.

Фигура руководителя САП сделала еще недавно конфликтовавших Луценко и Сытника ситуативными союзниками, так как у обоих, вероятно, есть претензии к Холодницкому. В первую очередь это касается НАБУ - в его отношениях с САП часто возникали трения. Однако если Холодницкий уйдет, не сделает ли этим Бюро себе хуже, не застопорятся ли антикоррупционные расследования? У Сытника утверждают, что сотрудничество продолжится. Однако точно ясно одно: борьбу с коррупцией такие конфликты эффективнее не сделают.

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