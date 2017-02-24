Найти внеземную жизнь - вопрос времени. Подробно об открытии NASA

В среду ученые NASA объявили об открытии семи планет, три из которых могут быть пригодны для существования жизни. Какое значение это имеет для науки

В среду, 22 февраля, Американское аэрокосмическое агентство (NASA) провело пресс-конференцию, в ходе которой ученые объявили о новом открытии: за пределами Солнечной системы обнаружены семь экзопланет, на трех из которых условия, вероятно, очень похожи на земные.

Еще не начавшись, пресс-конференция наделала немало шума и вызвала настоящий ажиотаж: многие западные СМИ сообщили о вероятном открытии "внеземной жизни". Таблоиды и соцсети гудели о том, что ученые, наконец-то, расскажут об инопланетянах. Однако ничего подобного не произошло.

На пресс-конференции профессор Массачусетского института Сара Сигер, ученый Калифорнийского института Шон Кэри, астроном из университета Льежа в Бельгии Майкл Гиллон, замглавы директората научных миссий NASA Томас Цурбюхен и астроном из Института исследования космоса в Балтиморе Николь Льюис вполне сдержанно рассказали о своем открытии, которое доказывает: условия для возникновения жизни, которые сложились в Солнечной системе - вовсе не обязательно уникальный случай. Похожих ситуаций могут быть миллиарды. Что все это значит - в материале LIGA.net.



Что открыли

В результате нескольких лет исследований на расстоянии около 40 световых лет от Земли в созвездии Водолея была обнаружена небольшая желтая карликовая звезда, получившая название TRAPPIST-1. Вокруг звезды удалось обнаружить семь экзопланет, три из которых находятся на таком расстоянии, что на их поверхности может существовать вода в жидком состоянии.

Выяснив период обращения планет, ученым удалось определить их массу. Оказалось, что она не сильно отличается от массы Земли. Также ученые определили расстояние от планет до звезды TRAPPIST-1. В результате удалось рассчитать, какие температуры могут быть на поверхности этих планет. Они также очень близки к земным.



Звездная система TRAPPIST-1 (фото - NASA)

Оказалось, что три из семи экзопланет находятся в так называемой "обитаемой зоне" - зона для возможного обитания живых организмов. На этих планетах вода, в случае существования, может находиться в жидком состоянии при температуре от 0 до 75 градусов, Цельсия. Соответственно, это означает, что там, возможно, когда-то зародилась, или уже существует, или в будущем может зародиться жизнь.

Найденным планетам еще не придумали названия. В данный момент они называются буквами (b, c, d и так далее).

Как удалось сделать открытие

Систему экзопланет назвали TRAPPIST-1 в честь транзитного небольшого телескопа, с помощью которого в мае 2016 года в Чили и были обнаружены первые три планеты системы. Для дальнейшего их изучения и исследования были задействованы Большой телескоп Европейской южной обсерватории и главным образом телескоп Spitzer. С помощью сверхмощного космического телескопа Spitzer, предназначенного для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне, удалось подробно изучить планеты.





Телескоп Spitzer (фото - spitzer.caltech.edu)

Телескоп был запущен NASA в космос августе 2003 года, на время он запуска был крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом. Стоимость телескопа оценивается примерно в $1 млрд, масса - около 95 килограммов, диаметр главного зеркала телескопа равен 85 сантиметрам.

Аппарат способен наблюдать инфракрасные лучи, которые поглощаются земной атмосферой и практически невозможны для наблюдения с Земли. "Это самый захватывающий результат, который я видел за 14 лет деятельности Spitzer", - сказал Шон Кэри, менеджер Spitzer Science Center НАСА в Калифорнийском технологическом институте.

Spitzer продолжит наблюдения, чтобы уточнить понимание этих планет. К нему присоединится и космический телескоп Джеймса Вебба, который запустят в 2018-м году (предварительно).

Существует ли на новых планетах жизнь

На данный момент ученые объявили об открытии планет, а не жизни на них. Никаких доказательств ее наличия там пока получить не удалось.

Кроме того, в существовании воды в жидком состоянии на этих планетах ученые хоть и убеждены, но доказать это еще не могут. Только последующие исследования, отметили в NASA, позволят установить, есть ли на планетах жидкая вода. Планеты системы TRAPPIST-1 также прослушивали на предмет искусственных сигналов, но пока не обнаружили.



Так, вероятно, может выглядеть поверхность одной из семи планет в системе TRAPPIST-1 (фото - NASA)

Выступая на пресс-конфернеции, ученые NASA отметили, что намерены продолжить исследования этой системы. "Возможно, мы сможем сказать больше об этих планетах в 2020-х годах", - отметили астрономы.



Возможно ли попасть на новые планеты

Семь открытых планет находятся на расстоянии около 40 световых лет от Земли. Это значит, что если бы человечество изобрело аппарат, способный передвигаться со скоростью света, то для того, чтобы добраться до новых планет в системе TRAPPIST-1, понадобилось бы 39 лет.

Если лететь со скоростью космической ракеты (использовавшейся для полетов на Марс), скорость которой равна 10-12 км в секунду, путешествие до новых планет, соответственно, заняло бы около 1 млн 200 тыс лет. Чтобы долететь до этой системы со скоростью реактивного самолета, потребовалось бы 44 миллиона лет.

Что такое экзопланета

Экзопланеты - это планеты, которые обращаются вокруг звезды, не являющейся Солнцем. Первые экзопланеты были обнаружены в конце 1980-х годов. На 16 января 2017 года достоверно подтверждено существование 3563 экзопланет в 2674 планетных системах, из которых в 601 имеется более одной планеты. Подавляющее большинство открытых экзопланет обнаружены с использованием различных непрямых методик обнаружения, а не визуального наблюдения.

Вклад Украины



В 2015 году двое украинских ученых-астрономов - Виктория Крушевская и Юлиана Кузнецова - совместно со словацкими и японскими учеными приняли участие в проекте, в рамках которого были открыты две экзопланеты. Были обнаружены планеты неземного типа, размер которых намного превышает размер Земли. Удалось выяснить, что планеты находятся в аналогичной Солнечной системе.

Об открытии NASA



LIGA.net расспросила о резонансном открытии NASA ученых Главной астрономической обсерватории НАН Украины о значении этого события.

Анатолий Видьмаченко - профессор, доктор физико-математических наук Отдела физики тел Солнечной системы Главной астрономической обсерватории НАНУ

Хотя известно о существовании около четырех тысяч экзопланет, то, что удалось открыть сейчас - это редкость. Планеты, которые близки к размерам Земли, имеют похожую массу и, вероятно, три из них не сильно отличаются и по температуре, были обнаружены учеными NASA впервые.

То есть, всего открыли семь похожих на Землю объектов, три из которых находятся в так называемой "обитаемый зоне" (зона для возможного обитания живых белковых организмов). Эта зона - она небольшая, поэтому это большая редкость, чтобы все эти три объекта находились так близко друг к другу; и все они - в "зоне обитания". Такое расстояние в несколько раз меньше, чем расстояние между Землей и Марсом. А здесь в таком месте находятся сразу три объекта.

Если коротко: ученым NASA удалось впервые зарегистрировать вокруг одной звезды сразу три планеты, на которых температура такова, что вода находится на их поверхности в жидком состоянии. Соответственно, возможно, там когда-то могла образоваться, или даже образовалась аналогичная земной белковая жизнь.

Яков Павленко - главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук Отдела физики звезд и галактик Главной астрономической обсерватории НАНУ

Возникает вопрос, какая же там форма жизни. Проблема в том, что все мы ориентируемся на нашу форму жизни, на ту, которая существует на Земле. А, возможно, существуют и другие формы, отличные от нашей.

Второй важный вопрос. Если взглянуть на историю существования нашей планеты, мы увидим такой набор условий - физических, геологических, метеорологических, астрономических и химических, которые изменялись на протяжении миллионов лет.

Жизнь на нашей планете несколько раз почти полностью исчезала, выживали только отдельные микроорганизмы. Сама по себе "жизнь" есть весьма хрупкая форма существования материи. Все существование планеты протекало в динамике, в настоящее время мы можем наблюдать только ту форму жизни, которая есть сегодня, а что будет через тысячу лет, через десять тысяч лет?

Эти (открытые) планеты не являются уникальными. Таких планет очень много, они открывались и продолжают открываться постоянно. Эта группа планет просто уникальна тем, что они существуют в одной системе. Как правило, таких планет открывают единицы. И когда такие объекты еще и находятся в так называемой "обитаемый зоне", они и является претендентами на то, чтобы там зародилась или когда-то может зародиться жизнь.

Это не что-то такое, что произошло внезапно. Это последствие того, что наука начала заниматься этими явлениями. И я думаю, что впереди у нас еще много таких открытий, возможно даже более важных и интересных. Звезд во Вселенной так много, и вокруг них так много планет, что где-то, что-то и кого-то можно найти обязательно. Сможем ли мы обнаружить внеземную жизнь в той или иной форме - это лишь вопрос времени, наших интеллектуальных, технологических и инновационных возможностей.

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