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Украинский боксер возглавил рейтинг лучших по версии канала США

29.12.2016 13:55
Украинец занял первое место в составленном рейтинге американского телеканала
Украинский боксер возглавил рейтинг лучших по версии канала США
Василий Ломаченко (фото - instagram / Василий Ломаченко)
Боксер, чемпион мира по версии WBO в полулегком весе и втором полулегком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров по версии известного американского телеканала HBO. Об этом говорится в сообщении канала.


На втором месте - боксер из Казахстана Геннадий Головкин, а третье место занял американец Андре Уорд.

В первую пятерку также попали россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа.

27 ноября сообщалось, что в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) уверенно отстоял принадлежащий ему титул, нанеся первое поражение ямайцу Николасу Уолтерсу (26-1-1, 21 КО).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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