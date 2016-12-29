Украинский боксер возглавил рейтинг лучших по версии канала США
29.12.2016 13:55
Украинец занял первое место в составленном рейтинге американского телеканала
Василий Ломаченко (фото - instagram / Василий Ломаченко)
Боксер, чемпион мира по версии WBO в полулегком весе и втором полулегком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров по версии известного американского телеканала HBO. Об этом говорится в сообщении канала.
На втором месте - боксер из Казахстана Геннадий Головкин, а третье место занял американец Андре Уорд.
В первую пятерку также попали россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа.
27 ноября сообщалось, что в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) уверенно отстоял принадлежащий ему титул, нанеся первое поражение ямайцу Николасу Уолтерсу (26-1-1, 21 КО).
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