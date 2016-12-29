Нашли третий черный ящик Ту-154

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник в силовых структурах."Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - уточнили в силовых структурах.Состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное, их расшифровка будет завершена в ближайшее время.

Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в Россию.

Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента.

На борту находились 92 человека. По официальным данным, все они погибли.

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор. Версия теракта считается маловероятной.

27 декабря сообщалось, что спасатели нашли на месте крушения один из бортовых самописцев.

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